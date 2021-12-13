男友不解女友為何反對單獨見異性　網民：避忌異性係對伴侶嘅尊重

大家覺得有另一半應不應該與異性好友保持距離？近日一位男網民在討論區分享自己與女朋友一起已經一年半，感情不錯，惟女友一直不喜歡男網民與他其中一位異性好友有來往，男網民對此感到很苦惱，更不解女友為何如此抗拒。此話題隨即掀起網民熱議，大家似乎一面倒力撐女友，到底有伴侶的人應否跟異性避忌？



大家覺得有另一半應不應該與異性好友保持距離？（《大叔的愛》劇照）

一位男網民在討論區以「點解女朋友咁唔鍾意我一個女性朋友」為題發帖文，分享自己跟女朋友交往一年半，一路以來都相處融洽，但是女朋友卻不喜歡他一位認識多年的女性朋友。每次該女生約他出街食飯飲酒，女朋友都感到不開心，並且表明不讓男友與該位女性朋友單獨外出。

一位男網民在討論區以「點解女朋友咁唔鍾意我一個女性朋友」為題發帖文（《十月初五的月光》劇照）

男網民：「唔明點解佢咁大反應」

男友對於女友的反對感到苦惱，並稱：「都識咗咁耐啦，我地明明冇乜嘢，要有都一早有啦，真係唔明點解佢咁大反應。」同時男網民表示女友並不會管束他，即使多不喜歡他的異性好友，只會不開心幾天，卻不會要求他封鎖該異性好友的社交平台，但是男網民卻想不到如何是好，困惑表示：「唔通真係要為佢唔要個fd咩⋯」此話題一出瞬間掀起網民的熱議，大家都在談論有另一半能不能有異性朋友？

有另一半能不能有異性朋友？（《大叔的愛》劇照）

網民認為男網民應該要懂得避忌單獨見異性好友

有網民就認為該男網民應該設身處地思考，如果女友跟她的男性好友單獨出街食飯飲酒，男網民是否能夠接受她的做法？另有網民就不認同男網民所說的「要有野就一早有」，並勸喻男網民做人不要太高估自己的自制能力。

不少網民亦留言提醒男網民要避忌：「好心避忌下啦 仲要單獨出去飲酒」、「你拍緊拖 同其他女仔單獨出去飲酒都唔啱啦」、「有另一半要避忌異性係對伴侶嘅尊重。」

不少網民亦留言提醒男網民要避忌：「好心避忌下啦 仲要單獨出去飲酒」（《十月初五的月光》劇照）

拍拖就不能兩全其美？

有網民覺得世上沒有兩全其美的做法，只能有兩條路選擇，一是分手；一是完全跟該位異性好友斷聯絡，「拍拖好心有啲嘢係要取捨，冇理由又要有女朋友，又要好似人地單身咁自由自在。」亦有網民提議男網民，可以多跟女朋友溝通，每次與該位異性好友外出時，嘗試大方一點帶女朋友一起，讓女朋友也可以認識一下男方的異性好友，令女友感到有安全感。

有網民提議男網民，可以多跟女朋友溝通（《男排女將》劇照）

最後男網民聽取各位網民的意見，與女朋友溝通後，女友亦同意下次兩人約會時，如果能帶她一起去，她或許可嘗試接納，因此男網民經決定後，下次決定大方介紹女友給該異性好友認識。