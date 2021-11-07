男友在前上司靈前痛哭感激教導　女友感丟臉分手：又不是你爸哭屁

男女之間的相處向來是一種學問，雙方學會體會對方感受，才能達到真正的包容和體熟。這道理也許很多男女都懂或是在學習中，但近日有一名女網民分享她跟前度男朋友分手過程，令一眾網民相當憤怒。



一名台灣女網民在一個讓網民留言分享經歷的臉書專頁留言，直指「我要靠X我那個丟臉的男友」。樓主在留言中指，其前度男朋友本來在越南成衣廠當駐廠經理，因工作關係每兩個月才能回台灣一次陪伴她。女網民指早前男友如常回台，留言指「結果回來開開心心沒幾天，突然接到電話就變臉」。

樓主指，當時其男友接到一通電話後臉色一沉，後來指要她陪同去公祭。女網民直言當時有陪同男友到靈堂，她表示「結果帶我去一個老頭子公祭那，人一到，他看到靈堂就淚流滿面一直哭，超丟臉的」。她形容當時男友一到靈堂便流淚痛哭，「可是一個大男人淚流滿面泣不成聲真的超丟臉的，又不是你爸也不是你媽，哭屁啊？還一直給我解釋什麼副總教了他全身本領」，女網民指當時靈堂上過身的人是男朋友「前公司的副總」，她直斥男友大庭廣眾下哭成淚人沒男子氣概，更說：「還一直給我解釋什麼副總教了他全身本領，阿就上班而已，有什麼了不起？丟臉耶」。

有女網民在臉書群組留言分享與男友的分手經過。（Facebook專頁截圖）

這位樓主的帖文引起大批網民熱議，累積近200則留言批評樓主「不懂人情世故」、「不懂飲水思源」等。不少網民狂批樓主不懂諒解男友，有網民留言指「男兒有淚不輕彈，只是未到傷心處，一個人在職場受到幫助，那種心情真的像在天堂一樣」，亦有網民說：「人與人的關係是講感情，不是講身分。每個人都有權抒發自己的情感跟性別無關，你男友是個性情中人你應感到慶幸才對。你那種男兒有淚不輕彈的想法很過時了好嗎」，直斥樓主思想守舊，不懂珍惜男友。

亦有網民憤怒打長文狂罵樓主：「一個跟他相處的時間還長過跟你的人往生耶！你懂個屁。其實，你不需要懂他為何那麼難過，你只需要陪著他渡過就夠了，因為事情不是發生在你身上，你不理解是正常的，但是你看到他那麼難過你都不會心疼的嗎？」帖文至今已累積近200則留言，網民一致聲討樓主行為幼稚。

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