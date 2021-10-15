12星座｜寵溺女友5大星座　雙魚是公主病製造機　邊個最大方？

12星座｜任憑女生再獨立堅強，在摯愛面前，都想暫時卸下強勢的外殼，展現小女孩的一面，享受被寵愛的感覺。對方未必懂得口甜舌滑，對你的愛意用行動表達，總是默默觀察你的喜好、生活上的大小事，無微不至地照顧你。到底在12星座中，誰會把女友寵上天？



有些男生雖不是「典型筍盤」，卻是貼心暖男，讓身邊那個死心塌地，把對方寵溺得離不開自己。台灣星座專家安德魯在個人頻道影片上分享把女友寵上天的5大星座男，總是以伴侶為先，有求必應，絕對是「嫁得過」星座。

有哪些星座對女友無微不至？（《半澤直樹》劇照）

1.金牛座



金牛座性格慢熱，為人謹慎，通常思前想後才會開展一段關係。不少女生對他們的印象就是「木訥」、「害羞」、「不解浪漫」，而金牛更是「守財奴」，對錢財斤斤計較。然而，當他們認定一個人，態度就會完全顛覆，他們雖「慳家」，但對伴侶卻出手大方，絕對願意大手筆哄對方開心。而他們骨子裏也帶浪漫基因，但只會對摯愛表現出來，當他們覺得你是終生伴侶，自然就會在你面前展現浪漫一面。

金牛座的浪漫只留給認定的人。（《鬼怪-孤單又燦爛的神》劇照）

2.雙魚座



雙魚座宛如電視劇或童話故事中走出來的男主角，用「公主病製造機」來形容他們也不為過，當與雙魚座交往一段時間後，普通女生也會變得有點「大小姐脾氣」。浪漫得無可救藥的他們會對女友無止境地付出。他們性格更有點「自虐」，即使女友做錯事，或是自己受委屈，他們也會選擇無條件地包容及原諒。

3.白羊座



白羊座性格衝動、直接，有情緒往往會放在臉上，讓人感覺難相處。然而，他們對待女友永遠充滿「義氣」，當女友被欺負或受委屈，他們會立即挺身而出，為伴侶討回公道。他們雖不是千依百順的男友，但他永遠都會支持女友。而且在他們心情好的時候，對伴侶也會有求必應，即使花大錢買禮物，他們也毫不介意。

白羊男不願女友受半點委屈。（《大力女子都奉順》劇照）

4.巨蟹座



巨蟹座是典型的顧家男，說他們把女友寵上天絕對有說服力。然而，身邊女生對巨蟹男往往評價兩極，原來他們的溫柔寵溺只會留給「小女人」的女友，如果你是個強勢獨立的女生，就未必會獲得巨蟹座的寵愛，甚至會頻頻跟他們產生爭執。由於他們天生愛照顧弱小，碰上嬌滴滴、柔弱的女友，他們才會產生「好好照顧對方」的念頭。

巨蟹男天生愛照顧弱者。（《金秘書為何那樣》劇照）

5.處女座



處女座囉嗦、完美主義，不少女生對他們的印象便是「麻煩難搞」，其實他們也是寵溺女友的星座男之一。他們對生活小事要求高，但他們並不會勉強伴侶迎合自己，反而會默默把事情都處理好、把家裏都收拾整齊、把女友的起居生活都照顧妥當，宛如「傭人型」的男友，甚至會把伴侶寵成「生活白痴」。他們心思細膩，一旦女友有不妥就會察覺到，不用對方開口說，他們就已經會送上關心。

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