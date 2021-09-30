40歲男想悔婚　斥90後女友拒借錢買樓嘥錢養浪浪:我存款200萬有車

【女生熱話/買樓】要在現今社會好好談戀愛甚至結婚，難免會與金錢扯上關係。近日有網民發帖文求網民為他解決愛情疑難。他的帖文稱自己是一名快40歲男士，而女友則不足30歲的90後。他形容女友「身高160體重不到50，身材臉蛋都不錯」，又指她年薪約80萬新台幣，個性正直善良很愛小動物，目前兩人正計劃結婚。

不過，這名男網友在文中指出五大要點，質疑女友並非適合的結婚對象。他指曾翻查女友近一年的開支記帳，發現她一年花在生活和購物方面約40萬新台幣，而照顧貓貓包括流浪貓（浪浪）則花了約20萬新台幣，質疑對方曾自稱有約50萬新台幣存款，認為女友根本沒有積蓄。

勸女友問父母借首期

另外，這名男網民又指，曾要求女友婚後「不要再花錢救浪浪」，對方回答她說「再考慮」，他形容女友「態度很敷衍」；而且他又指其女友早已說過不會生小孩，指「沒錢不想生，只想養貓就好」，斥女友「明明快30歲了，還不認真思考自己會不會之後生不出來」。這名網民的帖文令一眾網民眾怒，有網民直言他文末的一番話令人更同情他女友。

男網民在文末指出「女友是單親家庭，雖然交往3年，但不知道單親長大的小孩會不會有隱性的個性問題。而且她爸爸在外面欠一堆錢，很怕以後欠債會堆到女友頭上」，其後又指和女友討論買樓時女友表示無法付首期，但願意一起供樓，他隨後著女友向父母借錢，女友則表示「沒辦法」並即時拒絕。他指「平日（她）都很溫柔聽話，這次居然直接指著我大罵⋯⋯讓我開始懷疑女友到底是不是對的人」。

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該名男網民的帖文引來大批網友民謾罵。（「靠北女友」臉書截圖）

有網民留言質疑樓主有否審視自身問題。（「靠北女友」臉書截圖）

有網民留言質疑樓主有否審視自身問題。（「靠北女友」臉書截圖）

該名男網民的帖文引來大批網友民謾罵。（「靠北女友」臉書截圖）

網民：不要出來害人

這則帖文引來大批網民謾罵，有人留言指「快40，年薪120沒房子，存款才200！？那你的錢都花哪裡去了？還好意思翻你女友的記帳本」、「拜託你不要出來害人」，甚至有網民斥他「不要結，快點放生她，她值得更好，你這種比較是想顯得自己很棒，但有沒有想過為啥快40歲了還沒結婚，根本就是你個人問題」，在數百個留言中，過半網民認為該名男網民應該及早與女友分手，勸他「不要害人了」。