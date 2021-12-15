【聖誕禮物女朋友篇】男生求生指南：10款女生聖誕禮物推介

【聖誕禮物｜女朋友】聖誕將至，又是互送禮物、表達心意的好時節，《01女生》以下整理女友聖誕禮物推薦，襄括名牌美妝、護膚套裝、名牌銀包、美容儀器等等，總有一款適合。



聖誕禮物女朋友篇｜聖誕將至，又是互送禮物、表達心意的好時節。（《觸及真心》劇照）

推薦1. 聖誕美妝倒數月曆：女生必愛Charlotte Tilbury星光寶盒、YSL流金盒

每年聖誕倒數月曆出爐，都令女生們萬分期待，各品牌都會設計不同美妝月曆盒，用作裝飾之餘，也齊集品牌皇牌產品。

聖誕禮物女朋友篇｜Charlotte Tilbury是次推出「魔法星光寶盒 」聖誕倒數月曆，含品牌美妝和護膚所有經典產品，售港幣1,600元。（麥超億攝）

筆者推介Charlotte Tilbury是次推出「魔法星光寶盒 」聖誕倒數月曆，含品牌美妝和護膚所有經典產品，閃鑽抽屜設計，可當首飾箱，十分實用。12格小櫃各藏驚喜，都是品牌的美妝及護膚皇牌產品。當中可用作修容的光影筆、粉紅眼影筆與乾燥玫瑰紅唇膏都是貨裝容量，絕不欺場。記者特別欣賞「懶人恩物」粉紅眼影筆，一筆畫在眼皮上，再以手指暈開，便可輕鬆完成派對眼影妝；當中的皇牌Magic Cream，滋潤度十足，且有效亮白、深層清潔黏土面膜、能量精華等等護膚產品，都是不同女生都能輕鬆駕馭的美妝品，男友們大可放心購買。

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推薦2. 百撘名牌短銀包 低調奢華更顯格調

買銀包、手袋送女友，總怕款式、顏色不對，吃力不討好。以下就精選各大名牌經典款，長青百撘，耐用不易髒，就如CHANEL有一款3摺式「CLASSIC SMALL FLAP WALLET」，尺寸猶如Card holder的大小，卻有放紙幣與散銀的隔層，小巧實用；CHANEL CLASSIC SMALL FLAP WALLET同樣有着標誌性的菱形格紋與小「雙C」Logo，內層拼上經典酒紅色配色，款式經典不易過時。

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推薦3. Foreo面膜機套裝 在家也有「Spa」一般享受？

即使不愛化妝或名牌，但也一定需要護膚，美容儀是不少慵懶女生的恩物。筆者推介Foreo面膜機套裝，敷面膜本來要花15分鐘，但面膜機就只需約3分鐘，配合不同面膜，還有不同功效，更設有冷、熱與聲波脈動模式，有如在美容院做「facial」，能通過疏通皮脂來提亮膚色、軟化面部肌膚 ，令皮膚更易吸收護膚品。

聖誕禮物女朋友篇｜面膜機單售$1938，但友和正推行聖誕優惠，面膜機連5盒面膜只售$1180，更可於網上訂購。（foreo_hk@IG）

另外，聲波脈動配合使用者打圈的按摩動作，能有效去除角質，撫平細紋，減輕黑眼圈，浮腫等問題。面膜機單售$1938，但友和正推行聖誕優惠，面膜機連5盒面膜只售$1180，更可於網上訂購。

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