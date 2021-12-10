減價｜ZALORA雙12精選名牌手袋、銀包低至5折　LONGCHAMP減至$6XX

【減價｜ZALORA｜雙12 】雙11以外，各大公司也會在雙12推出優惠，網購平台ZALORA就推出低至5折的推廣，不少大受歡迎的品牌如Burberry、FENDI、Ferragamo、Furla、Longchamp與Tory Burch等等，都有額外的5折優惠，由即日起至12月12日當天，售完即止，絕對不能錯過。



減價｜新款Longchamp手袋也有特價。（Longchamp）

ZALORA雙12優惠低至5折：Tory Burch半價 $6XX入手Longchamp？

ZALORA一直都有推廣不同的折扣優惠，如指定貨品可享8折到9折不等，而在雙12優惠期間，只要輸入優惠碼「1212FIFTY」，精選貨品可享額外的5折的折上折優惠，當中不乏奢侈品牌如Burberry、FENDI、Ferragamo、Furla、Longchamp與Tory Burch等等，精選袋款也是大眾款式，如Longchamp的長青袋款，多色選擇，最受歡迎的中碼款由原價$1230減至$615，十分抵買；而Miu Miu的皮革單肩包也由$16340減至$8174；而多款Tory Burch的金屬鏈袋與銀包，也有半價優惠。

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