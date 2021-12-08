華燈初上｜揭日式酒店秘聞：陪酒小姐會找牛郎慰藉　因一事不賣身

【華燈初上｜Netflix】台劇《華燈初上》在Netflix上架後引起熱烈討論，成功登上香港排行榜冠軍。故事以80年代的日式酒店作背景，以凶殺案切入，帶出酒店小姐們的恩怨情仇。觀眾在猜測誰是兇手時，也對《華燈初上》中的日式酒店興趣濃濃，原來至今還在營業？而酒店小姐需要十項全能？賣笑不賣身？



華燈初上｜《華燈初上》由林心如與楊謹華主演。（《華燈初上》劇照）

陪酒小姐賣曖昧 因為一個原因不賣身

《華燈初上》中的「光酒店」，在窄長的小巷子中，旁邊也開滿形形式式的酒店、酒吧，供人買醉與消遣。而這樣的日式酒店，其實是「條通文化」的一種，「條通」即日文的「巷子」，台北條通本來是日本人的高級住宅區，二戰之後，條通一帶還是保留了日式風情的建築，所以當日本商人於8、90年代重返台灣作生意時，「條通」也因此蓬勃起來。

華燈初上｜《華燈初上》的服飾也十分華麗，盡顯當年的時尚風格。（《華燈初上》劇照）

但是有別於一般人對「陪酒小姐」的想像，日式的酒店中的小姐賣藝不賣身，陪笑陪喝，讓異鄉客人有熟悉與戀愛的感覺，製造出「可遠觀而不可褻玩」的距離感；若遇上毛手毛腳的客人，就要客氣地拒絕對方。就如在劇中劉品言飾演的「花子」把客人放在大腿上的手握住，若無其事地道說：「你的手很溫柔。」有當年的陪酒小姐接受台灣媒體的訪問指，《華燈初上》的情節其實都很寫實，而她也指當年規定不能賣身，因為在台日本人的圈子很小，若與客人發生關係，很快便會傳開去，便會有客人為此而來，不拒絕便影響名聲，拒絕也會惹客人生氣，最終也會影響酒店生意。

華燈初上｜兼任主演及製作人嘅林心如就在訪問中透露，在劇集開拍前，一眾演員一起到一所開了20多年的日式酒店上課，向「媽媽桑」請教。（《華燈初上》劇照）

日式酒店培訓陪酒小姐「十項全能」：一定要懂插花、高爾夫球？

既然是賣藝不賣身，陪酒小姐也是「十項全能」，儀態一定要高貴優雅。兼任主演及製作人嘅林心如就在訪問中透露，在劇集開拍前，一眾演員一起到一所開了20多年的日式酒店上課，向「媽媽桑」請教。

日式酒店的陪酒小姐，不但要學日文、學插花、學高爾夫球，還要每天閱報，來增加與客人的共同話題。就連如何為客人點打火機，也十分講究，怕會燒到客人眉毛；而陪酒小姐的酒量也要十分好，坐姿亦非常重要，雙腳一定要合攏。

華燈初上｜日式酒店的陪酒小姐，不但要學日文、學插花、學高爾夫球，還要每天閱報，來增加與客人的共同話題。（《華燈初上》劇照）

酒店小姐會找牛郎慰藉？

在《華燈初上》中有趣一幕，就是陪酒小姐與「媽媽桑」都會到男公關店找「牛郎」慰藉。昔日的陪酒小姐在訪問中提到，原來真有其事，當酒店小姐受到客人欺負或不快樂時，便會到「條通」的男公關店找慰藉或發洩。

《華燈初上》中的服裝、妝容、場景也十分講究 ，充滿80年代的時尚風格，點圖看更多《華燈初上》的華麗服裝：