「有冇認真諗過自己單身嘅原因」掀熱議　網民：99%都係性格

大家會享受拍拖還是單身的生活？有時一個人單身太久，少不免都會渴望想戀愛，有時甚至會想到會不會是自己有問題才一直都保持單身生活。有網民在討論區發問：「有冇認真諗過自己單身嘅原因？」帖文一出瞬間引來大家的分享，一起來看看大家單身的原因是甚麼吧！



有時一個人單身太久，少不免都會渴望想戀愛（《想見你》劇照）

踏入聖誕月，當你仍是單身時，看到街上愛人一對對，也許會令你倍感寂寞，甚至還會質疑是自己問題，才會多年來仍單身一個，你又曾否試過質疑自己？你又覺得自己一直保持單身的原因是甚麼呢？

你又覺得自己一直保持單身的原因是甚麼呢？（《想見你》劇照）

單身原因：生活圈子變窄

有網民問大家自己單身的原因，更提出可能單身的因素，包括「冇對象」、「性格問題」、「要求太高」、「不懂跟異性相處」，其他網民亦有留言點讚附和。有人慨嘆自己踏入社會後，生活圈子收窄了不少，沒有機會認識到新朋友，即使在公司認識到的異性朋友幾乎都全有交往對象，因此要遇到對象的機會就變得更加少。

有網民問大家自己單身的原因，更提出可能單身的因素（《二月廿九》劇照）

單身原因：99%都係性格

有人就覺得一個人單身太久的主因是因為性格問題：「99%都係性格 見唔少樣衰肥毒都有女」、「其實真 個樣正正常常性格好都好多有女」。不少網民分享身邊朋友的經歷，稱該男生明明外表並不起眼，甚至不算好看，但是因為性格幽默易相處，所以身邊總有很多女生會跟他做朋友，並且已有位交往多年的女朋友。

有人就覺得一個人單身太久的主因是因為性格問題（《想見你》劇照）

單身原因：太高要求

有人就認為也許是因為自己定的擇偶條件太高要求，總是「外貌」為先，特別是自身條件普通，但是卻想追一些高質素的美女或俊男，因而成功追上的機率較低，大部份人都是這樣而單身多年。

有人就認為也許是因為自己定的擇偶條件太高要求（《想見你》劇照）

單身原因：享受獨個生活

另外也有人認為部分一直單身人士只是享受單身生活，或許在過去的戀愛中有不好的經驗，因此並不希望拍拖打亂了自己的生活節奏，也沒有了因戀愛而引起的煩心事；同時又覺得都已單身了這麼久，已不需要有人管束，因此並沒有主動出擊找對象。

另外也有人認為部分一直單身人士只是享受單身生活（《二月廿九》劇照）

有人就不認為愛情是需要管束雙方的，認為只是在於好好溝通。但是隨即就被另一網民反駁，續指他把愛情想得太過理想化：「愛情點會唔會管對方，有期望就有落差，嘈交就咁來的」

有人就不認為愛情是需要管束雙方的，認為只是在於好好溝通（《二月廿九》劇照）

大家又覺得一個人單身太久的原因是甚麼？其實單身或是拍拖，最重要都是要生活得開心，以及滿足自己的現狀，不要因為別人拍拖就覺得自己也應該要拍拖，順著自己的心走就可以了。