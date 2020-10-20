戀愛心理學｜9個你不知道的「男朋友心底話」　體貼女友入門課

男人和女人一樣，也需要被愛、被欣賞，若要和男人維持快樂且長久的關係，有哪些事情是必須知道的呢？透過這篇文章可以幫助您多了解男人一些，並與另一半建立更緊密的關係，以下9件關於男人未說出口的心內話，一起來看看吧！ 文：Karin Kao 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

男朋友總say yes？他也有這些心底話（按圖了解）▼▼▼

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1. 對浪漫的努力需要被肯定

講到浪漫，並非所有男人都會表現出在乎，以及特別為此計劃的樣子。不過男人確實會做很多事，來讓心儀的對象印象深刻。一頓浪漫的晚餐或許可能不是您期待的那樣，不過請記得，他已經很努力嘗試了，要是您不感謝並肯定他的這份努力，可是會讓男生很失望的。

2. 討厭被拿來與他人比較

跟女人一樣，男人也會有沒安全感的地方，再加上男人一般而言是一種驕傲的生物，如果您不斷提醒他其他人的存在，或是拿他和其他人比較，會嚴重損害他的自尊。

3. 享受伴侶為他做飯

事實證明，要是另一半會做菜，男人一定會非常開心。在享受伴侶為他準備的餐點時，會讓男人感覺到被人愛與被感恩。

4. 希望被伴侶崇拜

雖然他並不完美，不過男人仍希望另一半能崇拜自己，有時也稍微捧自己一下，以滿足他的自尊心。

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5. 想要伴侶珍惜他

或許您已經知道了，男人總是想要有被伴侶珍惜的感覺，這是真的，即便只是請他幫個小忙，例如換燈泡或修水槽之類的小事，都能讓男人感覺有人需要自己，並感受到自己的重要性。

6. 喜歡經濟獨立的女人

傳統上一般會希望男人買單，不過這種觀念已經過時了。男人也會希望伴侶能體諒自己的經濟狀況，因此，您要是知道對方經濟較拮据，就別要求昂貴的禮物或到奢華的餐廳用餐了。

7. 在意伴侶是否善待他的親友

就算男人表現出來的樣子，像是不在乎您是否和他的家人相處融洽，但他其實都有在注意看，對於他的朋友也一樣，您和他的朋友相處時，他也會留意。若您與他的家人以及朋友相處融洽，他會非常感恩的。

8. 不擅長記住細節

和大多數的女人相反，一般來說，男人很不擅長記住細節。他可能會忘了幫您拿外套，或是忘記到您喜歡的店裡幫您買花。即使如此，但如果他老是記不得您最愛的東西、忘記您的生日等重要日子，那可能要重新思考一下彼此間的關係了。

9. 男人也會情緒化

對外，儘管男人在情緒上總是表現得又酷又堅強，不過請記住，他也是人，也有感覺的，所以跟您的男人說話時，請注意用字遣詞，因為這些話給對方造成的傷害，也許比您所想的還要大。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：喜歡被伴侶崇拜～9個男人的心內話】