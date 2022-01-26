1秒激嬲12生肖男：屬虎最忌被劖亂歌柄失靈感　屬猴最憎人阻瞓覺

性格再好的一個人，也會有情緒化的時候。當然了，大家平日裡都會盡量控制著自己的情緒，但是有時候就保不准會遇到很討厭的人或是很討厭的事，然後就會情緒崩潰了。所以我們盡量不要去招惹別人，因為你不知道對方一旦爆發，會做出什麼樣的舉動來。



而想要避免這種情況發生在我們身上，首先我們就要知道十二生肖男的情緒爆炸點在什麼地方。只要心裡大概有個底，那過後在跟對方接觸的時候，就能夠比較好的避開。

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屬鼠男

屬鼠男是渴望自由生活的那種人，所以他們絕對受不了一直被人管束著。若是一次兩次還好，屬鼠男還會盡量控制著自己的脾氣，不想要跟對方太計較。但是如果每次自己想做什麼，都有人要管著自己，屬鼠男就真的是會很崩潰了。於是他們就會瞬間情緒爆發，然後變得十分的叛逆，對方越是不讓他們做什麼，屬鼠男就偏是要去做。

屬牛男

屬牛男從來都不會欺騙別人，任何事他們都是據實以告。所以屬牛男以為別人也都是如此真誠的對待自己，他們從未去懷疑過誰。不過若是哪天屬牛男知道了自己一直被蒙在鼓裡，知道原來自己就像是個傻子一樣被人騙得團團轉時，他們就會瞬間情緒失控。屬牛男不再像往日那般溫和，而是瘋了一樣質問對方為什麼，他們需要一個解釋。

屬虎男

當屬虎男特別專注的在工作時，就千萬不要去打擾他們。因為屬虎男這個時候是特別容易有好靈感出現的，他們也想抓住靈感大幹一場。而別人的打擾會讓他們思路全無，會讓屬虎男一整天都毫無狀態。所有屬虎男會越想越氣，到時候他們就會把自己不如意的那些負面情緒全都爆發出來，然後發洩在對方身上，這樣他們才會好受一些。

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屬兔男

面對那些故意抹黑自己的人，屬兔男真的是沒有辦法原諒。生活中他們真的是待人十分的友善了，平日裏也不願意主動跟人結仇。只要是自己能夠退讓一步的，他們都盡量選擇委屈自己，不去跟人計較。但是屬兔男覺得這種抹黑自己的人實在是心腸太壞了，而且還是在背地裡捅自己一刀，這讓屬兔男沒法忍，於是他們就會情緒爆發。

屬龍男

屬龍男做錯事的時候，他們已經是很鬱悶了。他們此時就希望有個人能夠安慰自己，讓他們知道自己不是一個人，這樣屬龍男就會釋懷一些。但是偏偏總是會有人在事後諸葛亮，會指責屬龍男為何要這麼做，為什麼不早點來徵求自己的意見。遇到這種情況，屬龍男的所有委屈都會爆發出來，他們甚至不惜直接跟對方絕交。

屬蛇男

屬蛇男不怕別人犯錯，他們最怕的是對方屢教不改，這會讓他們很崩潰。生活中屬蛇男遇到別人犯錯時，他們總是會特別有耐心的去糾正對方，會告訴對方該怎麼做才好。只是屬蛇男的耐心也是有限的，若是對方一而再再而三的出現同樣的錯誤，屬蛇男就會覺得對方壓根就沒有重視過這些錯誤，他們就會特別的不滿，於是情緒就會爆發了。

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屬馬男

屬馬男是內心很細膩敏感的那種男人，他們雖然在人前總是想要展現出自己的優勢來，但是內心裡他們其實是很害怕別人會嫌棄自己，瞧不起自己的。他們知道自己跟別人的差距，所以也是在努力的追趕了。而若是生活中有人對屬馬男露出鄙夷的眼光，那麼他們平日裏再紳士，現在也會情緒失控直接爆炸，然後立馬跟人翻臉的。

屬羊男

屬羊男是比較急性子的那種人，所以他們不管做任何事，都是希望能夠快刀斬亂麻，迅速搞定一切。而屬羊男最怕的就是遇到那種慢性子的搭檔了，若是兩個人合作時，對方怎麼催促都不緊不慢，一副拖拖拉拉慢悠悠的樣子，那麼屬羊男會頓時炸毛的。他們太討厭這種拖自己後腿的人了，於是屬羊男說話也會變得難聽起來。

屬猴男

雖然屬猴男平日裏是很好相處的那種人，跟他們開任何玩笑都不要緊。但是屬猴男也有自己在意的點，那就是他們不希望自己睡覺的時候有人打擾。因為屬猴男只有睡得好睡得飽，他們第二天才會元氣滿滿，才能夠去做自己喜歡的事情。所以要是睡得很香時被吵醒，屬猴男頓時就會情緒爆炸，會責問對方為什麼要這樣做。

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屬雞男

屬雞男比較喜歡安靜的氛圍，這樣他們就能夠專心致志的去做自己的事情了。若是有人不停的在身旁聒噪，影響到屬雞男做自己的事了，那麼屬雞男剛開始還會忍著性子提醒對方不要這樣做。但是若對方毫無自覺，繼續朝著自己的話，屬雞男就會頓時脾氣全都上來了。他們會發瘋似的怒吼讓對方安靜，這就是用魔法打敗魔法。

屬狗男

屬狗男喜歡自己規劃安排好要做的一切事，他們特別不喜歡別人來插手干涉。若是一直有人在旁邊說教，好為人師的告訴屬狗男應該要怎麼做，他們就會一張臉立馬沉下來。此時的屬狗男是真的爆炸了，因為他們就是想不通為何有如此多管閒事的人。對方自己明明也沒有過得很好，憑什麼來對自己的事情指手畫腳的，這讓屬狗男很不滿。

屬豬男

屬豬男若是聽到有人在背後嚼舌根，那麼他們一定會氣急敗壞的去找對方算賬的。屬豬男可不是那種性格溫和，可以任人造謠擺佈的人。他們就特別討厭這種閒著沒事做，整天在背後八卦人家長短的人。所以屬豬男是一定不會慣著對方的，因為他們知道自己越是不在乎，那些人就會越過分。因此他們脾氣一上來，就會指著那些人的鼻子罵了。

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