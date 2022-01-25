七仙羽背景｜七師傅愛情長跑秘訣不依賴男朋友：感情最終是一場空

【七仙羽背景︳七福星｜七師傅愛情】著名玄學家／風水師七仙羽（七師傅）主持ViuTV《七救星》續集《七福星》首播引來全城熱話，主持陣容有陳安立（Brian）、王頌茵（Kathy仔）、J.Arie（雷深如）及郭奕芯（Ashina）。七師傅憑著風趣幽默的個性、獨特的「譚仔口音」，加上無厘頭的急才反應，一舉一動、一言一行都能輕易捉緊觀眾眼球，傳達歡樂。在鏡頭前，七師傅留下一個如此鮮明的個性，但在鏡頭後，七師傅面對愛情，卻是一位做事認真獨立富有魅力的女性：「女人要獨立，不能依賴男人」，細看七師傅的愛情哲學吧！



著名玄學家／風水師七師傅（七仙羽）主持ViuTV《七救星》續集《七福星》引來全城熱話。（龔嘉盛攝）

七仙羽七師傅與男友相戀十年皆是緣份 甘願做她背後的男人

人生可以有多少個十年？十年間可令一個人有所成長、蛻變；十年間在這趟生命旅途中也許出現過無數位來去匆匆的過客、來去皆是緣分。然而，十年間只為你一人駐足停留、繾綣不已，值得珍而重之。七仙羽（七師傅）有一個穩交十年的荷蘭男朋友Gerald，兩人感情恩愛如初、如膠似漆。當初Gerald因七仙羽師傅的美貌而深深吸引他，對她一見鍾情、死纏爛打的展開追求，就這樣一拖便是十年之久。

即使七仙羽師傅是一位有名氣的玄學家，但是對於愛情卻從不會計算，在交往前不曾與男友夾八字，認為一切自有最好的安排，只要當刻開心就足夠：「我是順其自然，見步行步，見招拆招，對人生也是如此。所有事都是隨緣，緣份到就會珍惜。」

七仙羽七師傅是一位有名氣的玄學家，但是對於愛情卻從不會計算，在交往前不曾與男友夾八字。（龔嘉盛攝）

七仙羽（七師傅）坦言，當初看中男朋友Gerald除了因為外表帥氣、身型健碩，她本身喜歡聰明有才智的人，而Gerald天生機智、考入哈佛大學，就學期間當過拳擊手冠軍。七仙羽（七師傅）甜稱最欣賞Gerald的內在人品，認為他存善心、行善事，就算身任金融業高層的Gerald卻絲毫沒架子，性格隨和易相處。雖然七仙羽（七師傅）淡淡細數Gerald的各項優點，但是卻看出七仙羽師傅對於有Gerald做男朋友，感到滿滿的自豪。

Gerald願意花時間和心思在七仙羽（七師傅）身上，經常陪伴她一起做善事，派發食物給貧苦家庭，即使Gerald是外國人，本身沒有佛學的觀念，但是也願意了解七仙羽（七師傅）的日常，嘗試唸經打坐，有時間更會常常陪她一起工作、出席不同大小活動，默默做她背後的男人，以行動證明獨寵七仙羽（七師傅）。有時女人要的東西可以很簡單，不為求甚麼，只想有人真心真意的陪伴及愛錫。

所有男女交往或成為夫妻都是緣份，有緣份才會走在一起，一切都是命運安排好。 七仙羽（七師傅）

七仙羽七師傅對愛情與人生的看法：「我是順其自然，見步行步，見招拆招，對人生也是如此。」

七仙羽七師傅從不介意一紙婚書 只享受活在當下的時光

愛情從來都不是一紙婚姻的承諾，山盟海誓的字句確實會令女生動容，卻比不上花時間的陪伴及無條件的支持，而七仙羽（七師傅）卻能在Gerald身上感受到這份真摯的愛。外界不了解Gerald的真正身份是七仙羽（七師傅）的老公或是男友，但是七仙羽（七師傅）卻認為愛情從來都不是要事事計算，女人也不一定要結婚才為之幸福美滿。她與Gerald多年來展開甜蜜的同居生活，共築愛巢，關係親密，早如一對老夫老妻。

在命理學上看，一對伴侶一起七年或以上就算是夫妻關係，因而在七仙羽（七師傅）的眼裏，早已認定Gerald為「老公」。雖然兩人交往至今十年，但因大家都嚮往自由，對婚姻並沒有童話式的憧憬，過去只在外國教堂舉行過小型婚姻派對，並未有正式簽紙成婚。唯他們對於婚姻早有共識，均認為現時狀態跟結婚沒太大分別，所以並不需要婚姻去承諾彼此、束縛彼此。

我認為兩人相處不需在意天長地久，在我的愛情觀，從不介意要有一紙婚書的諾言，最重要是享受每一刻，活在當下就夠，​​不會想到將來那麼長遠。你若每一天都過不好，有何資格去想明天？ 七仙羽（七師傅）

七仙羽（七師傅）能在男朋友Gerald身上感受到這份真摯的愛。（ViuTV）

▼▼▼七仙羽師傅桃花運不間斷，以「七仙咒」鎖著男人心？七師傅：「他們會當我男朋友沒到。」▼▼▼

七仙羽七師傅愛情長跑的秘訣 在愛情面前做獨立女性

雖然七仙羽（七師傅）坦言不在意天長地久的愛情，但是能與男友Gerald走上十年之路，必然有自我一套愛情長跑的秘訣，而七仙羽（七師傅）的秘訣就是「從不依賴男人」：「你越是跟男人說出『我不能失去你』，反而他聽得多或會感到煩厭」；相反七仙羽（七師傅）會告知他：「若你感到不愛了，隨時都可以走」，只因七仙羽（七師傅）想給予對方足夠的空間。

如果想保持新鮮感，一定要獨立，不能依賴男人，要很聰明，魅力才出來。 七仙羽（七師傅）

愛情從來都不是1加1等於1，而是1加1等於2。有人會認為愛情意味着兩個人在一起應要合二為一，視對方為整個世界，彼此的人生只圍着對方而轉才叫浪漫；然而兩個合適的人走在一起，他依然可以是他，能有足夠的空間去做他喜歡的事，同時也能維繫彼此間的愛。七仙羽（七師傅）選擇給予對方自由，從不會查看男朋友的電話及訊息，給予男朋友一定的空間，只因她深信愛情更需要的是雙方的信任與尊重，關係應要平等。

平日我不管他，我給他充分自由，他想做甚麼我都支持他去做，他覺得很開心、很自由，會尊重他的自由及生活習慣。有時太極端反而會令到人產生煩惱，這是我們的相處之道。 七仙羽（七師傅）

七仙羽（七師傅）面對酸民的評論 當成積功德

七仙羽（jue師傅）近一、兩年人氣急升，成為炙手可熱的玄學家，同時亦是廣告界、電視界的新寵兒，在娛樂圈早佔有一席地位。在網絡上，幾乎每星期都會看到她的身影，不少品牌找她擔任代言人、拍攝多部搞笑類型的綜藝節目，就連電影界也參上一腳，甚至外界估計七仙羽（七師傅）的賺錢能力及身價不輸人氣組合Mirror成員的姜濤。

不過有得必有失，往往不能事事都盡善盡美，曝光率愈高，討論度增大，少不免引起外界的批評聲。七仙羽（七師傅）坦言曾因網民的惡意攻擊而陷入低潮期：「試過給人罵，給人冤枉，他們不理解我。」七仙羽（七師傅）並未有因此而失去自我，反而堅持初心，心態決定未來，更謂自己是修行之人，對世間很多東西早就看化，懂得放下執念，現在已不會在意外界的眼光。

然而現時有事業和愛情的七仙羽（七師傳），在生活上並不缺乏甚麼，七仙羽（七師傅）早對於名利無慾無求。過去曾在環境惡劣的尼泊爾修行，經歷過、體驗過的總比別人多，對於物質、榮譽早已不着重，看破紅塵，更是看透人生。七仙羽（七師傅）因為失戀而推動她學習風水命理，同時也是風水命理令她看透人生，對於愛情事不再執着，與現任男友Gerald選擇活在當下，只因她明暸感情最終也是一場空。

我對所有事都看得很化、不太留戀，沒有慾望才是最強大。就算你現在要我睡在天橋底，睡在街上我也冇所謂，都一樣做得到！對於感情和愛情都不會特別投入，因世間上所有的名利、感情最終也是一場空。 七仙羽（七師傅）

七仙羽七師傅淡泊名利，過去曾在環境惡劣的尼泊爾修行，經歷過、體驗過的總比別人多。（龔嘉盛攝）

記者：莎美

拍攝：龔嘉盛

攝影：葉思雅、吳梓翹

剪接：盧文俊

