克服他她它｜七仙羽以搞笑掩蓋情傷　與俊男前度分手多年難以釋懷

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-03-17 21:00

【七仙羽｜克服他它她】風水師七仙羽（Connie）近日在ViuTV節目《克服他她它》中克服網民批評，更對林作戲謔示愛：「師傅愛你！」不過，七仙羽也鮮有地在鏡頭前真情流露，大談當年情傷，重演分手場面，主持火火也不禁指這些行為，只會惹怒對方。

【七仙羽｜克服他她它】七仙羽也鮮有地在鏡頭前真情流露，大談當年情傷，重演分手場面，令主持火火也不禁指這些行為，只會惹怒對方。（《克服他她它》劇照）

七仙羽重演當年分手場面：好強「唔輸得」令對方反感？

風水師七仙羽因靈探真人騷節目《鬼同妳上位》及《晚吹》擔任嘉賓主持而成名，觀眾反應不一。近日播出的ViuTV節目《克服他她它》中，她再次擔任嘉賓，鮮有地大談當年情，指當年與英俊男友歐遊，男友即場鑿出水晶原石送她，惟最後七仙羽「出軌」與前度見面牽手，男友提出分手。七仙羽憶起當年情，表示仍未能䆁懷，更因此怕了俊男。

▼▼▼點擊看七仙羽重回「分手場景」，全新應對一次「被分手」，七仙羽行為卻被主持火火也指只會惹怒男方？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

心理學家解釋行為：「好強」只因內心不安，覺得會再被拋棄

節目邀來心理學家，解構當年分手場面，強調分手一定要處理得好，因為人是習性的動物，即使能放下一段感情，不等於不會做一樣的事。

【七仙羽｜克服他她它】七仙羽也表示自己十分了解林作。（《克服他她它》劇照）

「被分手」如何保留尊嚴？自以為情深與灑脫行為只令前度更肯定分手決定

看真人騷，只為娛樂，但到《克服他她它》節目尾聲，七仙羽卻一反平日的從容，重演「被分手」場景時，十分「肉緊」，說：「當我用這方法時，男方反而會不捨得。」回望過去，覺得好強可以令對方回心轉意，而心理學家卻有不一樣的看法。

有專家便指出，自以為情深與灑脫，均不會令對方回心轉意，只會貶低自己的價值，一動不如一靜，靜靜接受對方不再愛你這事實，反而可保留尊嚴。

▼▼▼點擊看心理學家分析，如何「被分手」如何保留尊嚴？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

參考資料：Psychology Today

同場加映：

▼▼▼陳少霞曾迷倒唐文龍，情路顛簸2度嫁富商，39歲苦盡甘來成8億闊太|點擊看陳少霞「童顏」廿年如一日？高峰期曾與唐文龍拍拖因1個原因狠斬6年情？▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

▼▼▼吳奇隆一直是圈中的「寵妻狂魔」，不但剝栗子送入口，更做家務煮飯不讓妻子操勞？|點擊看寵妻事件簿▼▼▼

▼▼▼顏卓靈雖與白只相差14年，但二人十分甜蜜，顏卓靈也多次在訪問中大讚男友成熟又有才華，白只不但十分疼愛女友，更愛屋及烏，面對有「香港酒樓大亨」之稱的顏卓靈爸爸，他指長輩有權話事，而自己先要做好本份|點擊看顏卓靈與白只甜蜜日常，拍拖「貼地」，白只寵女友：開心就送花？▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

▼▼▼吳尊6大寵妻事件，每晚表達愛意也不夠，寵妻指數接近「變態」？｜點圖看吳尊與妻舊照▼▼▼