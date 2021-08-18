七仙羽曾與王子、科學家拍拖　前度非富則貴：無法忍受愚蠢男友

七仙羽｜七仙羽最近為ViuTV主持節目《七救星》，「打救」不同嘉賓，第一集邀來林作與裕美作，改善林作媽媽與裕美的關係，可惜即使他「捧打」林作，也阻不了爭吵收場。別人的愛情事、家事或許難以打救，但七仙羽自身的姻緣與愛情又如何？



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七仙羽形象出位搞笑，頻頻拍攝廣告及綜藝節目，人氣急升。（七仙羽@IG）

七仙羽追求者逾百 曾與王子拍拖：後悔當年錯過科學家

風水師七仙羽因靈探真人騷節目《鬼同妳上位》及《晚吹》擔任嘉賓主持而成名，大受觀眾喜愛。在《七救星》第一集中，七仙羽到訪林作媽媽的家，已獲林作媽媽的喜愛，更指二人有如失散姊妹，林作媽媽立即贈送連身裙予七仙羽。據七仙羽曾作的訪問，其實她人緣運一直很好，她指自己曾拍拖4次，追求者逾百，但最難忘還是科學家男友。

七仙羽對於自己的家事，一向低調少談，只知身為馬來西亞華僑的她，雙親曾於英國經營生意，而七師傅曾隨家人居住英國及歐洲等地。但因為家人經營餐飲、貿易及地產生意，需要殺生，而她卻從小誦經學法，因此沒有想過繼承家業，更認為這些錢不可賺。而在風水師這行業，七仙羽其實是行內鮮有的高學歷師傅。她曾於英美兩地著名大學留學，讀大學時她主修新聞，是碩士生，但就沒有完成博士課程。她指所學到的可大派用場，如拍電視節目時反應夠快。

在愛情方面，七仙羽也一場經歷非凡，曾在過往訪問中提到，自己的男友非富則貴，身世顯赫，曾與意大利王子拍拖2年，但她指對方條件很好，更指有女星跟她搶男友，令她沒有安全感，不想浪費時間，於是分手。她又指，最喜歡的是科學家前度男友，指他從美國麻省理工畢業，跟她價值觀一致，且沒有不良嗜好，工作以外，就喜歡看書與彈琴，可惜在結婚前的一次歐洲旅行中，她與友人在電話中提到，自己覺得沉悶，友人卻勸說，指即使離婚，也可「分一半身家」，雖然她拒絕友人建議，但當男友偷聽電話錄音後，還是不喜歡她有這樣的想法，決定分手。

七仙羽最近為ViuTV主持節目《七救星》，「打救」不同嘉賓。（七仙羽@FB）

七仙羽重演當年分手場面：好強「唔輸得」令對方反感？

七仙羽也曾在ViuTV節目《克服他她它》中，鮮有地大談當年情，指當年與英俊男友歐遊，男友即場鑿出水晶原石送她，惟最後七仙羽「出軌」與前度見面牽手，男友提出分手。七仙羽憶起當年情，表示仍未能䆁懷，更因此怕了俊男。

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七仙羽卻一反平日的從容，重演「被分手」場景時，十分「肉緊」，說：「當我用這方法時，男方反而會不捨得。」回望過去，覺得好強可以令對方回心轉意，但其實會令對方反感。

七仙羽的現任男友是荷蘭人，從哈佛大學畢業，也是王室成員後代。（七仙羽@FB）

七仙羽現任是王室成員後代？擇偶最重要善良聰明

七仙羽的現任男友是荷蘭人，她曾在訪問中指，他從哈佛大學畢業，也是王室成員後代，二人在派對中認識，拍拖十年，也有到教堂舉辦婚禮儀式，但就沒有正式簽紙結婚。

七仙羽曾在訪問中提到，喜歡自由，不愛受束縛，更指現在跟結婚已沒區別，她更稱呼男友為「老公」。雖是師傅，但她拍拖前不會跟男友夾八字，反而覺得相處開心便可，某些人夾了八字也未必開心，又拍自己不是追求天長地久，只要每一個刻是開心。

七仙羽指現在的男友不花心，雖然沒有法律上的「繁文縟節」，但七仙羽就指最愛現任男友的善良，常常陪她做善事，也愛他聰明，更指無法忍受愚蠢的男友。

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