袁文傑張潔蓮11年戀愛小秘密　愛就是不問值得不值得

【袁文傑｜張潔蓮】袁文傑（Andrew）與張潔蓮（Jackeline）交往11年至結婚已走過11年，兩人對彼此都已經相當了解，二人夫妻間最真實的日常、戀愛小秘密又是甚麼呢？

攝影：黃寶瑩 攝



袁文傑獨寵張潔蓮如小孩般

張潔蓮過去曾在TVB擔任兒童節目主持，為不少港人童年時的「Jackeline姐姐」，袁文傑認識她時，因她的真誠笑容而迷上她，深入了解後，被她純真的個性打動而戀上她。沒錯，與喜歡的人一起，也許他會教會妳人生道理，成為一個成熟的女友；又抑或他令妳進步，變成一位堅強的女友。但是原來能在伴侶面前成為一個小孩子，呈現最初的自己，才是最難能可貴。

也許只有在對的人面前，才敢於展現出稚氣的那一面，保持着小孩子的狀態。在袁文傑身邊，張潔蓮仿如活得如像小孩，充滿童真。袁文傑笑指，在生活上猶如正在看兒童節目般，因她對小朋友及愛貓都盡現溫柔及耐性一面。

Jackeline很多時候都像一個長不大的小朋友，所以我覺得當年TVB找她做兒童節目的眼光非常準一，甚至乎我覺得她現在都像在做兒童節目才對。她對小朋友是有一手 因為她本身都是一位小朋友。 袁文傑

在袁文傑身邊，張潔蓮仿如活得如像小孩，充滿童真。（黃寶瑩 攝）

袁文傑對張潔蓮總是無微不至：她每個部位我都喜歡

喜歡一個人，也許你會被他身上某些才華特質吸引、或是矚目的外貌身型而生好感；然而愛上一個人，卻會因為他真實的個性而醉倒。提到袁文傑最愛張潔蓮那一點時，他毫不猶豫稱：「她每一個部位我也很喜歡。」張潔蓮聽後都忍不著笑到合不攏嘴，每次看着袁文傑，她都會不其然流露出幸福滿瀉的笑容，大概生活事無大小，一直都被他寵愛着。

憶起每個生活的點滴，張潔蓮最為欣賞袁文傑的無微不至，無論是她的起居飲食、穿衣出行，袁文傑都會照顧周到，更會不厭其煩作溫馨提示，確保張潔蓮穿得暖、吃得飽。

他照顧得我很好 我覺得很幸福。 張潔蓮

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提到袁文傑最愛張潔蓮那一點時，他毫不猶豫稱：「她每一個部位我也很喜歡。」（黃寶瑩 攝）

袁文傑張潔蓮｜壞習慣成夫妻間的專屬小互動

剛踏入紙婚一年的二人，雖然已愛情長跑十一年，對於婚姻仍是初哥新手，同居共處仍有需要學習的地方，但是早已了解彼此的壞習慣，相處上反而舒服自在，倒是成為如朋友般的夫妻。向來愛睡覺的張潔蓮，有時坐在梳化上看電視也會突然睡着，「她是一個睡寶寶，看得很肉緊她都會睡着。」袁文傑則喜歡張潔蓮為他搲手板或背脊，也許這就是一種夫妻間的小甜蜜。

袁文傑與張潔蓮心靈感應 給出愛情的聯繫

有人說雙方心心相印，彼此的心思自然會心領神會。這似乎在袁文傑及張潔蓮身上體會得到，兩人即使不說甚麼，有時一個動作、一個眼神，似乎已經意會到對方在想甚麼似的。袁文傑分享心靈感應早在日常生活中體現，有時候他心中有些事情正準備去做，但是在正在想做之前，張潔蓮卻會先提出了此事情。

我也猜想不到，為何她會知道我心中所想，她會突然提出來，提出（與我所想的）同一件事。這件事是一種心靈感應，相信人與人的相處，不是很多時候有這些機會碰到，但她就很多次都做到。 袁文傑

袁文傑最重視的節日是結婚紀念日，對他而言，能在疫情下順利完滿舉行婚禮，簡單與親朋戚友吃飯，實為滿足；相反，張潔蓮卻認為結婚紀念日只過了一年，所以仍需要更多些時間培養，然而生日卻是她特別重視的日子，只因自認識了袁文傑後，在這十一年間，每個生日他都會花盡心思慶祝，為她製造每個難以忘懷的生日回憶。

張潔蓮自認識了袁文傑後，在這十一年間，每個生日他都會花盡心思慶祝，為她製造每個難以忘懷的生日回憶。（黃寶瑩 攝）

張潔蓮對袁文傑11年來甜蜜依賴：只要有他在，我就很有安全感

兩人經歷過無數次的感動，有時對方的一句說話也許是支撐你下去的動力。袁文傑憶述2015年曾參加過一個內地電視台舉辦的《全球粵語主持人大賽》，那年他46歲，面臨着一眾年青有為的高手雲集感到焦慮。在比賽前一晚，袁文傑向張潔蓮訴說自己的不安感，她聽後留下這一句：「不要緊 無論如何我也會支持你」，最終亦因一句真摯的鼓勵推動他，終在比賽場上贏下亮眼的一扙，獲得冠軍和「最有台型大獎」。

袁文傑向張潔蓮訴說自己的不安感，她聽後留下這一句：「不要緊 無論如何我也會支持你」。（黃寶瑩 攝）

現代作家張愛玲曾這樣說：「你問我愛你值不值得，其實你應該知道，愛就是不問值得不值得。」真摯的愛情本就不求回報、不作比較，只為真心而全心全意投入這段關係、這份感情。袁文傑與張潔蓮的愛情在互相扶持下共同成長、在生活日常中為彼此付出真心真意，從不問值不值得，只因愛情是很純粹。張潔蓮過去面對低潮時，會把所有的不快向袁文傑一一訴說，而他做到就是細心的聆聽、默默的陪伴：「我陪住妳」。