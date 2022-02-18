陳卓賢盧慧敏｜Ian Amy 罕見公開放閃　找到一個一起瘋狂的人！

陳卓賢｜盧慧敏｜MIRROR 成員陳卓賢（Ian）與模特兒盧慧敏（Amy）因拍攝 ViuTV 劇集《無限斜棟有限公司》而撻著，雖然他們公開認愛，但二人愛得低調，甚少放閃。不過，盧慧敏日前（16日）就在 IG 發文分享指希望每個人都可以找到個跟你一起瘋狂的人，陳卓賢更在帖文下留言回覆「I think I've found one（我想我找到了）」，這隔空放閃舉動閃盲一眾粉絲了！



陳卓賢（Ian）自入行以來鮮少有緋聞，只是過去曾被傳出與港姐陳曉華的戀情，不過雙方都未有承認。於2020年12月，有網民捕捉到陳卓賢與盧慧敏在中環碼頭出現，二人更拖著手，態度親暱，令二人戀情曝光，其後他們亦坦承戀情公開認愛，更獲 MIRROR 經理人花姐「開綠燈」，讓他們可以放心「正式開始」！

陳卓賢盧慧敏｜ Ian 與 Amy 公開認愛，更獲 MIRROR 經理人花姐「開綠燈」。（《無限斜棟有限公司》劇照）

陳卓賢盧慧敏｜因拍劇而撻著一吻定情 疑在劇中一吻定情

陳卓賢（Ian）與盧慧敏（Amy）因為合作拍攝 ViuTV 劇集《無限斜棟有限公司》而擦出愛火花，陳卓賢更在劇中向盧慧敏獻上螢幕初吻，有指二人是一吻定情，不過陳卓賢就指並非因為劇情而撻著，而是在私底下相處時發現對方的優點，以及合拍之處，所以愛上對方。

陳卓賢盧慧敏｜Ian 與 Amy 因為合作拍攝 ViuTV 劇集《無限斜棟有限公司》而擦出愛火花，Ian 更在劇中向 Amy 獻上螢幕初吻。（《無限斜棟有限公司》劇照）

陳卓賢盧慧敏｜戀情獲外界接受 Ian 感謝粉絲支持

陳卓賢（Ian）跟陳曉華傳出過的緋聞，引來陳卓賢粉絲極大迴響，女方更被粉絲鬧爆。不過 陳卓賢（Ian）與盧慧敏（Amy）今次大方公開戀情，就得到粉絲的祝福，陳卓賢也很感謝粉絲們的支持，感恩他們一直陪著自己成長，「最感動是他們說我開心，他們便開心，很感謝他們」。陳卓賢對今次公開認愛不感壓力，認為拍拖都是很平常的事，最重要是不會影響工作。陳卓賢又指二人一向對工作態度都很認真，承諾不會因為拍拖而影響工作，這點也令外界頗接受他們的戀情，令這對「歌手與模特兒」可以放心拍拖！

陳卓賢盧慧敏｜戀情獲外界接受，Ian 感謝粉絲支持。（《無限斜棟有限公司》劇照）

陳卓賢盧慧敏｜低調戀人罕有放閃 望找到一個一起瘋狂的人

雖然二人公開認了愛，但一直都愛得很低調，甚少放閃，有網民分享指，很喜歡這對低調且甜蜜的戀人！不過，二人間中亦會隔空傳情，令粉絲們看到亦感到相當甜蜜！盧慧敏（Amy）日前在 Instagram 感性發文，分享指「也願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人」，陳卓賢（Ian）更留言回覆：「I think I’ve found one（我想我找到了）」，陳卓賢隔空示愛的舉動閃盲粉絲們！

盧慧敏（Amy）日前在 Instagram 感性發文，分享指「也願每一個人可以找到一個一起瘋狂，笑著世界瘋狂的人」。（lqamy@IG）

陳卓賢盧慧敏｜間中隔空傳情 閃盲粉絲

陳卓賢（Ian）亦曾在 ViuTV 節目《調教你MIRROR》中無意間隔空放閃，節目中一眾 MIRROR 成員入梅窩拍攝，因引來了很多私追粉絲，為避免工作人員叫他們時引起途人注意，梁祖堯就建議他們改一個女仔名，陳卓賢竟然提出叫女友的英文名「Amy」，梁祖堯問這是否他女友名字，陳卓賢亦坦承「是」，令一眾粉絲隔著螢幕也感到很甜蜜！

陳卓賢盧慧敏｜二人不時間中隔空傳情。（iancychan@IG）

陳卓賢盧慧敏｜講心不講金 更注重心靈溝通

陳卓賢（Ian）與盧慧敏（Amy） 一直各自為工作打拼，在盧慧敏去年 28 歲生日，Ian 透露他們只是簡單慶祝，更指「物質生活對我們不太重要，只講求心靈上的追求。」盧慧敏也認同拍拖講心不講金，認為一段感情中應更注重心靈交流與溝通，每段關係都應建基於大家的呵護和了解，「用心對待大家才可以維持關係」。