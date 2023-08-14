陳凱琳鄭嘉穎結婚5周年！婚後超恩愛：婚姻是彼此經歷高低起跌

陳凱琳鄭嘉穎︳陳凱琳鄭嘉穎向來都是備受公認的模範夫妻，自拍拖到結婚，甚至到誕下3孩，兩人都恩愛如昔！陳凱琳鄭嘉穎早前迎來結婚5周年紀念，陳凱琳在社交平台上載多張合照，相中二人深情對望，從他們的真摯笑容中也難掩恩愛溫馨！作為人前人後都相當恩愛的模範夫妻，究竟是怎樣維繫感情的呢？



陳凱琳鄭嘉穎早前迎來結婚5周年紀念！（ghlchan＠IG）

陳凱琳在社交平台上載多張合照，相中二人深情對望，從他們的真摯笑容中也難掩恩愛溫馨！（ghlchan＠IG）

陳凱琳於今年1月入院誕下男B，兩人4年抱3，迎來各方祝福！陳凱琳鄭嘉穎結婚5年，婚後育有三孩，一家五口相當幸福溫馨。

陳凱琳鄭嘉穎陳凱琳鄭嘉穎4年抱3誕男B！︳（IG@ghlchan）

陳凱琳鄭嘉穎︳陳凱琳於昨日（11日）入院誕下男B，兩人4年抱3，迎來各方祝福！（IG@ghlchan）

陳凱琳與鄭嘉穎去年11月共同上載以復古黑白色彩為主調的IG片段，從側面看到二人甜蜜硬是對方，手牽著手，陳凱琳更主動親吻老公鄭嘉穎。鄭嘉穎其後輕輕撫摸妻子的孕肚，幸福滿瀉！

陳凱琳鄭嘉穎｜原本已育有一對子女的模範夫妻陳凱琳與鄭嘉穎剛剛一同於社交平台宣布將迎接新生命。（IG@ghlchan）

陳凱琳鄭嘉穎｜陳凱琳主動親吻老公鄭嘉穎。（IG@ghlchan）

陳凱琳與鄭嘉穎這一對一向是圈中的模範夫妻，陳凱琳曾在社交平台上分享二人的夫妻相處之道，陳凱琳認為維繫夫妻關係全憑愛與尊重互相交流，「婚姻就是彼此經歷高潮和低谷，這是透過耐心和互相理解來適應、用愛和尊重互相交流，說到底，就關於彼此在生活中的成長」。

【陳凱琳鄭嘉穎／夫妻相處之道】陳凱琳近日就在社交平台上載了跟鄭嘉穎的婚紗照，藉此著帖文跟丈夫說聲「情人節快樂」！（ghlchan＠IG）

陳凱琳鄭嘉穎｜圈中模範夫妻 維繫夫妻關係全憑愛與尊重

如何維繫夫妻關係是伴侶之間的畢生學問。陳凱琳與鄭嘉穎因拍攝 TVB 劇集《殭》而擦出愛火花，更在 2018 年正式結為夫妻。這對年齡相差 22 歲的「父女戀」最初不被外界睇好，但他們就以行動證明了愛情並不受年齡所限制，最終亦獲外界接受，成為羡煞旁人的一對幸福夫妻。二人結婚5年，在人前人後都相當恩愛，除了憑著愛與尊重互相交流，他們還會怎樣維繫夫妻關係呢？

陳凱琳鄭嘉穎是圈中的模範夫妻，人前人後同樣恩愛。（ghlchan＠IG）

陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道1. 溝通很重要

陳凱琳認為要好好維繫一段關係，溝通是十分重要！即使陳凱琳有時候會把一些想法收起不說，但鄭嘉穎也會慢慢引導她說出來，並跟她分析，坦白分享自己的想法有助更了解對方，亦能從中建立信任。

【陳凱琳鄭嘉穎／夫妻相處之道】陳凱琳認為要好好維繫一段關係，溝通是十分重要！（ghlchan＠IG）

陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道2. 為對方給予安全感

陳凱琳曾分享過，覺得鄭嘉穎是「靚仔」，但自小就認為跟「靚仔」拍拖欠缺安全感，所以從沒想過跟鄭嘉穎發展。不過鄭嘉穎願意為陳凱琳安定下來，並為她給予足夠的安全感。跟陳凱琳拍拖之前，鄭嘉穎跟不少女星都傳出過緋聞，被指是「花心蘿蔔」，但自從遇上陳凱琳後就認定了她是結婚對象，為了她停下腳步。鄭嘉穎亦會坦白跟陳凱琳分享他過去的事，每次外出工作時亦會跟對方交代，為對方給予安全感。

【陳凱琳鄭嘉穎／夫妻相處之道】鄭嘉穎每次外出工作時都會跟對方交代，為對方給予安全感。（ghlchan＠IG）

陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道3. 願意為對方改變

戀人相處願意互相遷就很重要！為讓雙方有更合適的相處，鄭嘉穎為陳凱琳改掉過去不良習慣，為對方戒煙、戒夜蒲，成為一個更好的伴侶。

【陳凱琳鄭嘉穎／夫妻相處之道】鄭嘉穎為陳凱琳改掉過去不良習慣。（ghlchan＠IG）

陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道4. 融入對方生活圈子

維繫愛情除了要有足夠的二人空間，有時也需要融入對方的生活圈子。鄭嘉穎跟陳凱琳拍拖之後，見到二人不時出現在對方的朋友聚會，認識對方的朋友，走進大家的生活圈子。陳凱琳也積極了解丈夫的興趣，為對方學網球，培養共同興趣。鄭嘉穎亦願意陪伴太太返教會，願意認識對方的一切，融入大家的生活。