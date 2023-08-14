陳凱琳鄭嘉穎結婚5周年！婚後超恩愛：婚姻是彼此經歷高低起跌
陳凱琳鄭嘉穎︳陳凱琳鄭嘉穎向來都是備受公認的模範夫妻，自拍拖到結婚，甚至到誕下3孩，兩人都恩愛如昔！陳凱琳鄭嘉穎早前迎來結婚5周年紀念，陳凱琳在社交平台上載多張合照，相中二人深情對望，從他們的真摯笑容中也難掩恩愛溫馨！作為人前人後都相當恩愛的模範夫妻，究竟是怎樣維繫感情的呢？
陳凱琳於今年1月入院誕下男B，兩人4年抱3，迎來各方祝福！陳凱琳鄭嘉穎結婚5年，婚後育有三孩，一家五口相當幸福溫馨。
陳凱琳與鄭嘉穎去年11月共同上載以復古黑白色彩為主調的IG片段，從側面看到二人甜蜜硬是對方，手牽著手，陳凱琳更主動親吻老公鄭嘉穎。鄭嘉穎其後輕輕撫摸妻子的孕肚，幸福滿瀉！
陳凱琳與鄭嘉穎這一對一向是圈中的模範夫妻，陳凱琳曾在社交平台上分享二人的夫妻相處之道，陳凱琳認為維繫夫妻關係全憑愛與尊重互相交流，「婚姻就是彼此經歷高潮和低谷，這是透過耐心和互相理解來適應、用愛和尊重互相交流，說到底，就關於彼此在生活中的成長」。
陳凱琳鄭嘉穎｜圈中模範夫妻 維繫夫妻關係全憑愛與尊重
如何維繫夫妻關係是伴侶之間的畢生學問。陳凱琳與鄭嘉穎因拍攝 TVB 劇集《殭》而擦出愛火花，更在 2018 年正式結為夫妻。這對年齡相差 22 歲的「父女戀」最初不被外界睇好，但他們就以行動證明了愛情並不受年齡所限制，最終亦獲外界接受，成為羡煞旁人的一對幸福夫妻。二人結婚5年，在人前人後都相當恩愛，除了憑著愛與尊重互相交流，他們還會怎樣維繫夫妻關係呢？
陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道1. 溝通很重要
陳凱琳認為要好好維繫一段關係，溝通是十分重要！即使陳凱琳有時候會把一些想法收起不說，但鄭嘉穎也會慢慢引導她說出來，並跟她分析，坦白分享自己的想法有助更了解對方，亦能從中建立信任。
陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道2. 為對方給予安全感
陳凱琳曾分享過，覺得鄭嘉穎是「靚仔」，但自小就認為跟「靚仔」拍拖欠缺安全感，所以從沒想過跟鄭嘉穎發展。不過鄭嘉穎願意為陳凱琳安定下來，並為她給予足夠的安全感。跟陳凱琳拍拖之前，鄭嘉穎跟不少女星都傳出過緋聞，被指是「花心蘿蔔」，但自從遇上陳凱琳後就認定了她是結婚對象，為了她停下腳步。鄭嘉穎亦會坦白跟陳凱琳分享他過去的事，每次外出工作時亦會跟對方交代，為對方給予安全感。
陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道3. 願意為對方改變
戀人相處願意互相遷就很重要！為讓雙方有更合適的相處，鄭嘉穎為陳凱琳改掉過去不良習慣，為對方戒煙、戒夜蒲，成為一個更好的伴侶。
陳凱琳鄭嘉穎｜夫妻相處之道4. 融入對方生活圈子
維繫愛情除了要有足夠的二人空間，有時也需要融入對方的生活圈子。鄭嘉穎跟陳凱琳拍拖之後，見到二人不時出現在對方的朋友聚會，認識對方的朋友，走進大家的生活圈子。陳凱琳也積極了解丈夫的興趣，為對方學網球，培養共同興趣。鄭嘉穎亦願意陪伴太太返教會，願意認識對方的一切，融入大家的生活。
陳凱琳鄭嘉穎結婚多久？
陳凱琳鄭嘉穎早前迎來結婚5周年紀念，陳凱琳在社交平台上載多張合照，相中二人深情對望，從他們的真摯笑容中也難掩恩愛溫馨！
陳凱琳鄭嘉穎靠甚麼維繫感情？
陳凱琳鄭嘉穎向來都是圈中的模範夫妻，二人維繫夫妻關係全憑愛與尊重......