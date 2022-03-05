明明渴望被愛卻表現得愛理不理？這3大星座都中了無藥可救的傲嬌

傲嬌者在面對不同對象，都有著不同的態度，在不喜歡的人面前很冷漠，而在喜歡的人面前則比較嬌羞......



你的腦 仍在裹小腳

穿得再少 我爸覺得好就好妳管不著

放蕩是傲嬌的一種記號

女巫不發威妳真當我病貓

紅顏禍水 算我頭上就好

忌妒是罪 巫術毒藥收好

過多自卑 收下就不用找

回家自己玩十八段變速玩具 通霄

——《傲嬌》張惠妹

人或多或少都會對他人存在情感需求，而「傲嬌」則是對自身情感需求的否定。傲嬌的人渴望去依賴他人，渴望被愛，被關懷。所以會「嬌」。但同時，傲嬌的人又不願承認，並會去極力掩飾這種需求的存在。所以會「傲」。

由此看來，傲嬌的性格包含兩個部分：

1. 對他人的情感需求。這種需求的強度決定了「嬌」的程度。

2. 對自身情感需求的不認可。這種不認可的強度決定了「傲」的程度。

來看看 12 星座中哪幾個星座最為傲嬌吧！同時參考月亮星座喔。

傲嬌的處女座

處女座追求完美人盡皆知，處女座的能力與魅力相信人人都給予極高的讚賞，但有時卻太過吹毛求疵。若一件事不合他意便與天下作對，非要得到自己想要的不可，若不如所願，內心就彷彿塌陷了一塊不知所措，同時也享受著被需要的感覺。

對於愛情，處女座也是個羞於表達的人，感覺不知道要用什麼樣的態度去面對自己喜歡的人，在一起久了處女座會感覺很彆扭，然後態度就會越變越冷淡，忽冷忽熱，讓人難以捉摸。越是這樣的表現，說明他愛你越深。處女座不擅長表達自己的想法，尤其是在感情中，他們不知道該怎麼面對自己喜歡的人。越是抱著這種糾結的態度，處女座的表情會越來越不自然，反而會越來越冷淡。

處女座的心情變化很快，忽冷忽熱，讓人捉摸不透。越是這樣，就表示他們對對方的愛越來越深。處女座心機較重，城府較深！他們的神秘感是為了保護自己，做任何事情、講任何話之前，他們都要思前想後，絕不做出不利自身的行為！這就使得他們在人前顯得比較神秘，讓人感覺到無法接近他們，和他們之間有一定的距離感！處女座總是有著很多不確定的因素，在面對感情的時候，有時候處女座也會有些不知所云，不知道自己到底應該接受這段愛情嗎，但是當處女座真正愛上對方後，性格還是特別冷淡，也就還是會忽冷忽熱，其實處女座就是喜歡讓人捉摸不透。

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傲嬌的天蠍座

天蠍座給人一種神秘感，但內心卻很善良，珍惜自己所愛。有時偏執，有時有點缺乏安全感，因為害怕受傷害所以個性偏執，愛恨分明，所以才給人一種不易接近的距離感。

天蠍座也是對人忽冷忽熱的，你越是對他太熱情，他反而會冷冷的對你，如果你表現出你的不在意。那麼天蠍座就會反過來對你熱情四射，對人總是這樣忽冷忽熱的，平時臉上也沒有笑容，真讓人難以琢磨，冷酷的外表下也是很需要人安撫，只是這樣也很難與其溝通，常常心與心的距離太遠了。天蠍座是一個天生愛自由的一種人，他們在談戀愛的時候，不喜歡被另一半一直纏著問東問西，這樣他們會覺得對方束縛了自己，沒有自己的私人空間，相反，當你不主動找她的時候，他會主動告訴你，他在幹什麼，在哪裡，就是這樣一個忽冷忽熱的人，但是在心裡他們卻十分在意另一半，很愛對方，只是不喜歡被束縛。

天蠍座對待愛情可是十分認真的星座，他們本不善言辭，但是為人卻不招人討厭和排斥，遇到愛情，他們會仔細關注那個人，也許還會時刻跟在她身邊，發現對方優缺點，考慮自身能否接受。一旦接受和包容，即可表白，絕不耽誤。不過天蠍座的人很少會主動表白，他們最大的極限就是去試探，如果對方沒有給出一些回應的話，那麼天蠍座就會到安全的位置，而且下次再也不會去嘗試主動了。天蠍座的人平時就非常高冷了，如果真的喜歡上一個人之後，他們會很難克制自己的心情，也不知道如何表現，才能讓對方注意到自己，越是這樣緊張就越冷淡，其實心裡卻全是你。

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傲嬌的魔羯座

魔羯座是個行事態度穩健的星座，在工作上常令眾人驚奇，努力有目共睹，人生也許不喜愛高低起伏，一份淡淡的幸福就很滿足，與魔羯座相處起來很舒服。

魔羯座對待自己的感情是很冷酷的，就算很喜歡一個人，魔羯座的表面上也不會輕易的表現出來，如果你和魔羯座座接觸的話，越是喜歡你，對你的態度就會反而越冷淡，因為他自己都不知道如何把自己的感情表達出來。魔羯座生怕你知道他喜歡你之後就會遠離他，你要給魔羯座一些時間，一段時間後他才能放飛自我。待在魔羯座身邊，有時候你可能並不能適應他的前後變化，而你經常可能也會被他的冷熱不均搞得莫名其妙，他對你表現出一副忽近忽遠的態度，並不是因為他變心，而是他覺得就算自己不說，你也會懂，對於在喜歡的人愛忽冷忽熱的他而言，你與其想這想那，不妨把它當作是考驗你們之間的默契度，那樣你們之間也會相處得更加愉快，而他也不會長時間對你冷冷的，對你愛搭不理。

魔羯座是那種比較的喜歡裝的那種星座，喜歡讓別人注意到自己，喜歡別人認為自己是特別的，讓別人以為自己是什麼都不在乎的那種人，但是自己心裡卻難受的不行了，已經是很在意了，但是還偏偏要裝，給別人一種很是高傲的感覺。魔羯座的脾氣會有一個先冷後暖的過程。倘若你堅持不到他們對你熱情就率先離開，那就永遠感受不到魔羯座脾氣溫和細膩的一面。而能讓他們脾氣越來越暖的，一向都是深交和久處的少數人。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】