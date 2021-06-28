鄧麗欣王子姐弟戀分手　網民盼與方力申復合　十年情逝去仍動人?

撰文： 伊莎貝貝 周凱欣 最後更新日期： 2021-06-28 16:06

鄧麗欣（Stephy）與台灣男星邱勝翊（王子）2018年公開戀情，雖然二人不時分隔兩地，但關係一直甜蜜穩定，大方認愛，但就在昨日（27日），二人突然分別在社交網站發文，寫下「願各自安好」，暗指結束3年情分手。

鄧麗欣和邱勝翊（王子）三年姐弟戀終告分手。（Instagram/@stboo）

鄧麗欣和方力申拍拖10年，於2016年結束戀情約兩年後，與6歲上差距的台灣男星「王子」譜出姐弟戀，雖然長期相隔異地，但二人在公開訪問時都表示對關係充滿信心，鄧麗欣曾表示年齡差距不是問題，覺得「溝通到就得」;而王子也坦言希望在40歲前結婚，兩個人都以結婚為前提拍拖，關係穩定。而在今年5月，有指王子焦懼疫情更特意前來香港一星期， 爭取與女友鄧麗欣相處見面，可惜這次以後一別，即傳出二人分手的消息。兩人在各自的IG上載一張風景照，配上「分手文」，和平宣佈結束關係。

鄧麗欣（Stephy）表示世界上的愛有很多種，可換一種方法延續下去。（IG@stboo）

美好的並沒有溜走 它只是在途中停了下來 成為了回憶的風景 不一定擁有才是快樂 帶著珍惜地捨去才更覺可貴 世界上的愛有很多種 換一個角度 換一種方法 延續下去 新的一頁 新的開始 感恩遇見 願我們各自安好！ 祝福 鄧麗欣（Stephy）

台灣男星邱勝翊（王子）上載了香港夜景照，配文暗指與鄧麗欣（Stephy）分手。(IG@prince_pstar)

這段美好的相遇 會好好存放在記憶的盒子裡 千餘個日子裡的付出和貼心 也會一併珍藏進去 感謝一切的發生 都在心裡留下了印記 新的旅程 深深祝福 一切安好 邱勝翊（王子）

鄧麗欣（Stephy）與台灣男星王子拍拖以來，不時網上放閃，即使曾經有指二人因疫情長期分隔兩地，令感情變淡傳出分手消息，但都被二人否認力證感情無變，而終至昨日（27日）鄧麗欣與王子同時發文「互祝安好」宣佈分手。

(《紀念日 》劇照 )

鄧麗欣（Stephy）與王子分手 與方力申「金童玉女」牽絆解不開？

鄧麗欣（Stephy）與王子分手，大家的目光又不期然投放在前度方力申身上。鄧麗欣與方力申這對曾經的金童玉女，拍拖十年和平分手。戀情雖已事過境遷多年，女方後來有了新戀情再到如今分手，但鄧麗欣與方力申仍不時傳出有關他們二人的報道。而鄧麗欣與王子分手，傳媒又立即追問方力申，而他則表示未有留意到消息，所以不作評論。

鄧麗欣與方力那怕是分手多年，仍然有網民期望二人能世紀復合。（ vcg.com ）

鄧麗欣和方力申曾是熒幕前的一對金童玉女，大家心中童話故事的主角，曾多次以情侶檔出演電影《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》到《紀念日》，故事中的情節都是縱然愛情遇上難關，二人仍能相愛如初。但當走出了鏡頭，回歸到現實生活，他們儼如一般情侶一樣，同樣有許多問題要面對。儘管外人一直看好他們，在拍拖十年間也曾多次傳出婚訊，但二人最後仍是分手收場。正如鄧麗欣（Stephy） 與方力申分手時所言：

感情始終係兩個人嘅事，咁多年要三言兩語分析好難，喺大家眼中可能覺得我哋係童話，但喺我哋真實感情裏面，我哋都好似一般普通情侶面對好多問題，當問題累積好難解釋畀大家知，變咗好難解決一件事。 鄧麗欣（Stephy）

鄧麗欣與方力申這兩個名字，那怕是分開多年，始終有解不開的牽絆，正如他們的合唱歌中的歌詞：「我們分開，怎麼始終行不開」似乎在大家心目中，他們還是有著某程度的關聯。其實在二人分手以後，就有網民組成「鄧麗欣方力申復合協會」，如今鄧麗欣與王子宣佈分手，相信有更多網民期望兩人能世紀復合。除了鄧麗欣與方力申的情侶擋形象太深入民心，二人分手後的前度禮儀，令逝去的戀情仍然動人？

保持友好關係 同場工作大方不尷尬

鄧麗欣和方力申在分手後不時大方同場工作。(VCG.COM)

其實鄧麗欣和方力申在分手後也曾有同場出席活動，但鄧麗欣和方力申見到面的時候也會大方合照，過工作時遇到大家亦不會尷尬，鄧麗欣亦曾表示跟方力申「平時做嘢都有見面，見到面都冇乜嘢。」二人被問及前度時，每次都大方回應。

從一開始的地下情，直到後來被別人拍到一起才公開，低調開始希望分開也能低調。但畢竟付出十年真心，分手時兩人都顯得非常傷心，多次流淚。公布分手的時候，方力申說他其實一直在手震，他說分手不是一個人的決定，是兩個人的決定。

其實鄧麗欣和方力申的最後以「情侶檔」拍攝的電影《紀念日》，在上映前二人的關係已經出現問題，但當時怕別人攻擊，說他們是為了宣傳所以沒有公開。方力申曾說二人都很珍惜這十年的感情，分手前有一段冷靜期，期間有約出來傾談，二人都很傷心也有哭，而最後一次傾談就是十週年紀念日當天，二人在見面後決定和平分開。鄧麗欣和方力申最終選擇在十週年的當天結束戀情，爲過去十年的戀愛劃上一個完滿的句號。

▼▼▼【按圖看】鄧麗欣（Stephy）和方力申以情侶檔演出的電影，你又看過幾多套？▼▼▼

以對方幸福快樂爲大前提

方力申每次被問及前度鄧麗欣（Stephy）時都不會迴避尷尬。（IG@alexfongliksun ）

過去，方力申在 IG 發佈一張游泳照，有網民留言說：「十年都不表白，娶人」意指他令 鄧麗欣等了 10 年而不娶她。雖然他們已分手多年，而鄧麗欣當時正跟王子熱戀當中，對於該網民的指責方力申大可不理，但他卻理智地回應了那名網友：

我想問你，自己最幸福快樂的日子是什麼時候？是從前小學時期？中學？或許是現在？你可能有自己的答案，但我相信我不能代表你回答，反過來說，你也不能代表他人回答。你怎麼知道其他人什麼時候是快樂呢？

方力申高EQ又理智的回應旋即獲得大家讚賞，冷靜地成功反擊對方。其實方力申一早說過他們分手是因爲中間有一些問題，而不是關於結婚的。此話雖然是回應了網民的指責，也暗示他認爲實質的幸福快樂比一紙婚書更重要，他們分開也許是爲了成全對方將來能多的幸福快樂。

感恩一起曾經的時光

鄧麗欣（Stephy）和方力申拍拖10年，曾是大家心目中童話故事的主角。（ vcg.com ）

分手後的鄧麗欣和方力申，從未數過對方不是，說的盡是對方的好。方力申在接受電台訪問時，曾讚鄧麗欣是位理想太太，只是timing及溝通問題令大家再走不下去，指分手後仍然是朋友關係。鄧麗欣和方力申即使分開了仍感恩對方的出現，也保持適當的空間不加打擾。當時鄧麗欣和方力申宣佈分手，鄧麗欣也曾發長文說：

小方是我認識過最好的男生，沒有福分跟他走到白頭，只怪緣分的安排，沒有權利遺憾，沒有必要後悔......沒有第三者存在，沒有傷害對方的任何事情發生，分開，只因成全……成全可能是更大的愛，成全對方找到更合適的，成全對方找到另一個自己。

鄧麗欣現在回復單身，方力申也未有公開的另一半，雖然未知是否會如粉絲所望的「世紀復合」，但期望二人都會找到更合適的另一半，過得更幸福。

▼▼▼【按圖看】鄧麗欣和方力申分開是爲了成全將來能多的幸福？▼▼▼

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