洛基Tom Hiddleston訂婚｜汲取慘痛學會「沉默」終跟女友收成正果

【Marvel／Tom Hiddleston／洛基】Marvel電影中飾演「洛基」一角的英國男演員Tom Hiddleston跟交往3年女友Zawe Ashton傳出訂婚的消息。日前二人同行一起出席今年英國電影學院獎（BAFTA）時，當時有傳媒拍到女友無名指上戴著一顆大鑽戒。女方背景亦大有來頭，今天一同回顧二人的相識經過看看Zawe Ashton如何「收服」Tom Hiddleston這個大男孩。



Tom Hiddleston傳出跟交往3年女友Zawe Ashton傳出訂婚的消息。（IG@Zawe）

Tom Hiddleston身材高挑，五官帥氣迷到一眾少女，甚至圈中不少女藝人都不禁愛上他。多年來Tom Hiddleston的感情生活相當多姿多彩，每一位前度都是女神級。相信最為人熟悉一定是他跟Taylor Swift的戀情，如今Tom Hiddleston情定女友Zawe Ashton，由昔日高調戀愛變到如今低調處理，看來昔日男孩的愛情觀都改變不少。

Tom Hiddleston擁有身材高挑，五官帥氣迷到一眾少女。（IG@TomHiddleston）

據英國傳媒《The Sun》報道，指出Tom Hiddleston跟女友Zawe Ashton是於2019年2月因合作舞台劇《Betrayal》而漸漸發展成戀人關係。自交往後二人多次被拍到約會的照片，二人總是絕口不提。粉絲們都發現二人社交平台亦暗暗地散發出「不一般」的氛圍。女友Zawe Ashton偶然會上傳劇組聚會的合照，合照中亦可見她跟Tom Hiddleston格外親密。

女友Zawe Ashton身材高挑，跟Tom Hiddleston相當匹配，而她亦出演《Not Saft of Work》及《Fresh Meat》等作品，絕對是實力派女演員。父親是英國人，母親是烏干達人，外祖父亦曾出任烏干達總統及總理。自21歲開始漸漸參演不同的百老匯舞台劇，現時更成為舞台劇主演。

Zawe Ashton外祖父亦曾出任烏干達總統及總理。（IG@Zawe）

Zawe Ashton左手鑽戒十分搶眼。（IG@ajodudu）

雖則二人對戀情絕口不提，但如今訂婚消息傳出亦等同默認一切。其實二人交往間，有不少粉絲都拍到二人甜蜜的時刻。Tom Hiddleston 作為荷里活巨星竟然會乘搭地鐵上班，一點明星架子都沒有。多次被粉絲拍到，不過粉絲們都相當細心，絕不打擾他的私人時間。

Tom Hiddleston跟Zawe Ashton靜靜在地鐵享享受短暫的二人世界。（IG@thomashiddleston）

交往一年多後，英國傳媒《The Sun》又爆出二人同居的消息。由於工作緣故，二人都無法回到老家英國，而是決定居住於美國亞特蘭大大宅。另外，現時全球新冠肺炎肆虐，都讓一眾藝人們工作有所限制。

其實Tom Hiddleston這段情一直以一個「不否認不承認」的方式回應外界，都不難理解。他以往的戀情都相對高調，跟Taylor Swift的戀情更是愛得高調，即使被狗仔隊面對亦毫不掩飾，最終戀情僅維持三個月就分手收場。或許從錯誤中學習，Tom Hiddleston的慘痛經歷讓他今次要極力保護女友及這段感情。

Tom Hiddleston在2016跟Taylor Swift曾短暫交往。（視覺中國）

2020年Tom Hiddleston曾接受Kjersti Flaa的訪問罕有大談自己的愛情觀。當主持人問到他是否容易墮入愛河時，他表示自己由以前至今的想法都沒有改變。他認為人的心是無法控制的，亦無法控制自己該愛上誰人。人總是嘗試用理性去解釋愛情，但某程度上人總是無法做到，愛上一個人就是無法解釋。

Tom Hiddleston在過往的慘痛經歷中學習。（YouTube@Kjersti Flaa 截圖）

愛情就如從前一樣總是令人驚喜、震驚、混亂和美麗。 Tom Hiddleston

當時主持人亦指出自己的見解，她表示隨着人年紀增長，想法亦會改變。年輕時可能容易迷戀上某人；但年紀增長後，對愛情的索求亦會變多。Tom Hiddleston聽到後即時質問：「這真的是愛嗎？」他認為人與人之間需凝聚共識、互相分享生活甚至一切，假如不斷要求對方改變，那就不是愛。

Tom Hiddleston認為人的心是無法控制的，亦無法控制自己該愛上誰人。（YouTube@Kjersti Flaa 截圖）

愛是關乎接受、真實、脆弱。 Tom Hiddleston