情場中最大男人的3大星座　霸道總裁愛得轟烈讓你心甘情願被佔有

感情總是那麼的捉摸不定，有的人在感情上很強勢，有的人在感情上則顯得柔弱不堪。就是說，霸道在感情上並不全是一個貶義詞，他可以成為昇華感情的一個管道，可以成為一個維繫感情的力量.......



只要你能樂開懷

一切都隨著你來

天上星星也願為你摘

只要能把你寵壞

少活十年也無怨

我願做你身邊的雲彩

——《霸道總裁》解藝

每個人在感情方面都有自己霸道的一面， 只是霸道拿捏得不好， 是很容易影響兩人感情的。現在就讓我們一起來看看感情上最霸道的幾個星座吧！月亮星座也需要參考喔。

在親密關係中霸道的水瓶座

水瓶座的人頗富知性，且具有銳利的觀察力、推測能力、以及富有冒險的開拓精神。求知慾逐漸加強後，會對任何事物都深入去思考，對於社會種種的不平等以及矛盾現象，總產生懷疑的態度或不平之心，而逐漸傾向反體制的思想。因而，有時甚至會變成孤獨的異端者，或表現出較激進的行動。個性獨立而執著。經常有一些激進、革新式的見地，屬於新時代的人物，有豐富的同胞愛和民主意識，能夠打破社會階級和人種的差異，培育真正的友情。對於一些既成的觀念，為了忠於自己的信念，會激動地試圖抵抗。這種類型的人，經常見於為了達成共同目的而結朋組黨，發起運動的人。

對於水瓶座的追求者來說，最受不了水瓶座的就是要求太高，對自己太好，他們似乎永遠都不會滿足，他們總是在對方要求高的時候提高標準，要是對方對水瓶座不好的時候，水瓶座也不會放過這個機會見縫插針。從頭水瓶座開始，他們很少再去主動地接近誰，因為水瓶座知道這世上有太多的人和事，他們經歷過了心智才能算成熟，所以他們不再有過多的奢求，在生活中也沒有太大的表現，也沒有強烈的慾望，希望得到誰的認同，只單純地做好。

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在親密關係中霸道的天蠍座

天蠍座的人的性格，表面上看似十分靜，內心似乎充滿著用不完的充沛活動力。天蠍座的人擁有驚人的耐力，以及意志力。一旦他決定了獵物目標，便絕對不會輕易放手。天蠍座的人報復心很強，而且又稍膽小，故對保護自己特別敏感。個性強烈衝動。有足夠的精力和膽識，不懼艱難。觀察力敏銳，經常能夠洞悉事情的真相，對事物也有獨到的見解。行事時，採用完全的破壞和創新方式，充滿神祕的色彩。從無害人之心，但是人若負我，則會反擊報復對方，採取適當的回應手段。對精神和物質的要求很高，同時也付出相當的努力，奮戢不懈，對愛恨的反應，十分強烈。

在職場中，天蠍座的聰明沒有在工作中體現出來。有時候領導讓天蠍座做一個數據分析，天蠍座費了九牛二虎之力，也做不出一個結果，領導並不知道天蠍座真正的水平。他們真正的聰明，是在生活中，用實踐證明自己能力的時候。天蠍座喜歡一個人的時候非常專心，他們會把對方牢牢的放在自己的「心裡」，就算對方與自己說再多的情話都不會有半點動搖。他們明白，這些話語只會讓對方感動，卻不會增加對方的好感度，畢竟有顏值的人多得是。

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在親密關係中霸道的獅子座

獅子座的人個性衝動，熱情，誠實而忠心，理想很高，莊嚴又偉大，有幽默感，天性快樂，會吸引很多人，對人很有禮貌而體貼。大方，性急，不會記恨太久，有活潑的想像力，興趣廣泛，健談，有很好推理和判斷能力，也有創造力，有領導力，做人熱誠，衝動，動人的格調，有藝術的天賦，表演天才，個性明朗，光明正大，威風，自信勇敢，熱心，博愛，是一位領導人物。但也有自私、自大、易怒、喜怒無常、虛榮、浪費等缺點。有繁華熱鬧的一面，也有黑暗、寂寞、孤獨的一面。

獅子座在之前受刺激之後，內心陷入了巨大的陰影當中。如果說，自己的心情只能靠別人來安慰，那麼顯然是不夠的。獅子座知道自己的想法是不夠成熟的，所以在他們的世界中，除了自己與自己的對話，就是與身邊關心自己的人說話。在一段感情的開始，獅子座總是想把對方收拾得服服貼貼，在對方看不見的角落裡默默地奉獻著自己。這樣的他們，無論對方愛的有多濃烈，也不會體會到獅子座內心的溫柔。他們害怕自己給的太少，就永遠得不到等同的回報。往往是一開始的轟轟烈烈，就在獅子座的堅持面前慢慢的消失掉，愛人受了傷後選擇了離開。

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】