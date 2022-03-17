心理測驗｜狗狗嘴裏咬著甚麼？測出最適合妳的戀愛增運大法助脫單

之前分享過很多跟動物有關的心理測驗，其中關於隱藏性格、雙面個性等問題的測驗人數都相當高。



今天要分享給大家的心測是關於「你的戀愛運在哪裡」，究竟你的感情會從哪邊萌芽？需不需要主動出擊？

趕緊來做一下這簡單的心測分析出讓妳增加戀愛運的方式吧！（點擊放大開始）▼▼▼

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心理測驗答案：

Ａ. 球球

選「球球」妞妞可能會和「偶然交談過的人」沾上邊，因為球代表著對話與交流，舉凡是工作上接觸過１～３次的人，朋友的朋友、同事的朋友、不是很熟的客戶⋯⋯等等，只要你踏出第一步，就有可能發展成一段戀情。你是一個相處起來會讓人感到自在的類型，如果你友好地向大家招呼，就不會錯失機會！（勇敢跨出去就對了！）

Ｂ. 樹枝

選「樹枝」的妞妞有著穩重又謹慎的個性，當你不斷地精進自己、穩定發展，就會被幸運女神眷顧，可能會獲得工作上的邀約，或是朋友間互相認識的機會，這樣一來就可以拓展交友圈，自然就會有新的戀情發生。所以不要因為單身而沮喪，只要你繼續讓自己發光發熱，機會自然會找上你！（隨時保持備戰模式～）

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Ｃ. 鞋子

選「鞋子」的妞妞最需要注意「生活中的變化」，因為鞋子代表著新環境的提升，例如：工作場所搬遷、職位或部門調整、工作內容變動或搬家。只要你在生活上做出的改變越多，遇到意想不到之人的機會就越多。你是一個很認真並注重生活儀式感的人，只要隨時注意儀容整潔，就可以增加你的戀愛運勢。

Ｄ. 報紙

選「報紙」的妞妞可能會和「許久沒聯繫的人」、「你認為永遠不會再見面的人」重新搭上線，或許是因為環境而錯過的人，亦或是曾經因為誤會而分手的前任。以個性來說，你是一個令人難以釋懷的人，所以那些你以為再也不會有交集的人，有可能會與你再次聯繫，妞妞們記得要把誤會解開喔！（別再錯過了～）

以上關於「如何增加戀愛運」的分析，大家覺得有準嗎？妞編輯群覺得還蠻準的呢！（以上結論僅供參考，大家不要太走心喔XD）

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【本文獲「Niusnews妞新聞」授權轉載。】