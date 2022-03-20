《暮光之城》「貝拉」曾想嫁「愛德華」　姬絲汀宣布與女友結婚

大熱吸血鬼電影《暮光之城》浪漫唯美，至今依然是女生們的經典愛情電影之一。戲中的經典情侶檔姬絲汀·史釗活（Kristen Stewart）與男主角羅拔·柏迪臣（Robert Pattinson）戲假情真，曾交往四年。雖然之後因為女方出軌而分手，但姬絲汀近期就自爆當年曾想與羅拔結婚。



姬絲汀與羅拔交往時一直被外界視為金童玉女，是帥哥配美女的組合。二人一直穩定交往，豈料姬絲汀卻被傳媒拍到她背叛羅拔出軌，在拍電影時與《公主與狩獵者》導演接吻，當時姬絲汀公開向羅拔道歉，二人復合，可惜維持一年後戀情依然分手告終。

（《暮光之城：破曉》）

分手後，姬絲汀曾表示羅拔是她的初戀，但由於二人是人氣螢幕情侶，交往時的一舉一動都會備受外界注目，令姬絲汀感受到巨大的輿論壓力，導致他們無法像普通情侶般相處，覺得二人的戀情被「商品化」，每個人都期望他們能過著幸福美滿的童話生活。

當我和羅拔交往時，大眾是我們的敵人，那讓我們沒辦法繼續下去。 姬絲汀·史超域

不過，回憶與羅拔的一段情時，姬絲汀依然不後悔與羅拔相戀，亦大讚男方是很好的人。她指第一次於試鏡《暮光之城》時看見羅拔已經被他迷住，無法自拔地愛上他，並透露當年曾想與羅拔結婚。

當年羅拔柏迪臣跟姬絲汀史超域拍拖轟動全球。（Getty Images）

在結束與羅拔的戀情後，姬絲汀的感情生活亦出現了戲劇性轉變，不單在外型打扮上轉為中性風格，亦開始喜歡上女生，身邊的女伴一個又一個。對於自己的性取向是女同性戀還是雙性戀，姬絲汀則不希望自己被這世俗的性取向所定義，勇於做自己：

我只想要好好享受人生。 姬絲汀·史超域

姬絲汀史釗活在2011年還榮登《福布斯》全球最高收入女演員榜首。（Getty Images）

姬絲汀現時已與31歲的編劇女友Dylan Meyer穩定交往兩年多，早前更宣布二人將結婚的消息。至於婚禮形式則是她一貫的率直隨性風格：不穿婚紗，只穿Levi’s牛仔褲及印有燕尾服圖樣的舊T恤。

當你確定是她的時候，就知道是她了，沒有什麼會比自己會更確信這件事，如果愛上一個人的話，你就會知道那個瞬間。 姬絲汀·史超域