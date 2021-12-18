華燈初上｜楊謹華曾歷苦戀悟不應強求愛 ：對的人每天都是情人節

華燈初上｜由林心如、楊謹華主演的Netflix台劇《華燈初上》自上映後便好評如潮，劇中的楊謹華更因男人而與閨密林心如「反目成仇」。然而，在戲中周旋不同男人身邊的楊謹華，雖然情路坎坷，但現實中的楊謹華卻收獲幸福的愛情，她與圈外丈夫Ben結婚3年，曾分享到：「有Ben（丈夫）的日子每天都是情人節」，甜蜜愛戀羨煞眾人。



由林心如、楊謹華主演的Netflix台劇《華燈初上》自上映後便好評如潮。(《華燈初上》劇照）

《華燈初上》故事講述由羅雨儂（林心如飾）和蘇慶儀（楊謹華飾）的兩位媽媽桑所管理的日式酒店中，女生們與男人逢場作戲，萌生愛情的故事。

劇集的高潮無疑是楊謹華背著閨密林心如，與其男友偷情後，兩人展開愛與恨的激烈交鋒後，所發生的故事。在戲中的楊謹華不斷挑戰道德的邊緣，更說出：「我沒有搶，我是等到妳不要了，等妳不要了，我才去撿。」成為第三者的楊謹華為愛情辯駁，盡力為捍衛愛情；但現實中的楊謹華卻對愛情有一番獨特的見解，她更曾在訪問中分享到：「要結婚的對象不是100分的完美另一半，而是剛剛好適合的人。」最後楊謹華剛好在不惑之年，與相戀3年的圈外男友Ben成婚，活出屬於自己的幸福愛情。

【按圖看】楊謹華在《華燈初上》的唯美造型劇照！▼▼▼

不被年齡追逐而結婚 對的人總會在對的時間找上你

楊謹華身為演員難免會遇到親暱戲，而她的丈夫在接受訪問時，曾透露：「「演戲會讓她開心的事，我一定支持。」(ig@cheryllovel0ve)

誠如楊謹華成名劇集《敗犬女王》所說：「每一個女孩都是公主，總有一天妳會找到自己專屬的王子。」楊謹華與張懷秋離離合合，她曾與圈中男藝人張天霖、朱孝天和吳奇隆傳出緋聞，就連與攝影師男友柯朝璋快要談婚論嫁的愛情，最終也分手了。單身一段時間的楊謹華，終在38歲時遇上經營石油公司的丈夫Ben，相戀3年後便低調宣布結婚，沒有繁文縟節的婚禮，沒有驚天動地的求婚過程，有的只是兩人最真摰純粹的愛。

大家好！我是陳太太，不再是楊小姐，對於這新的身份我非常喜歡，也非常珍惜，從在一起的第一天到現在，我最期待的是每次見到你，你總是給我溫暖的笑容及滿滿的愛，在這1095天的日子裏，謝謝有你，愛讓我們相互扶持，相互照顧，相互成長，在未來的日子裏，我們要繼續糾纏一輩子哦！陳先生 楊謹華

有Ben（丈夫）的日子每天都是情人節 楊謹華

結婚那年楊謹華剛好是不惑之年，人生中所遇到的人和事總能明辨是非而不疑惑，但愛情卻不能與理性計算掛勾，楊謹華沒有被年齡追着跑，也沒有被年齡所束縛，沒有一分的遲疑，只追隨自己心中聲音，真正活出屬於自己的幸福愛情，更在結婚那天以最嬌羞的文字向丈夫示愛，感恩丈夫在相戀時對自己無微不至的看待和體貼，讓她在對的時間收獲最適合自己的另一半。

【按下圖看】楊謹華與丈夫的甜蜜合照！▼▼▼

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成熟的愛始於智慧和心靈契合 維繫愛情全靠了解？

楊謹華不論是相戀或結婚後，與丈夫也是十分的甜甜蜜蜜(ig@cheryllovel0ve)

楊謹華曾在訪問提到，在勞碌的行程中偶爾會向丈夫刁蠻任性一下，想討對方的安慰，例如，她曾是跟丈夫說想吃麻辣鍋，想不到對方得知後，沒有任何推辭，而是突然帶著麻辣鍋底和食材出現在片場，當時楊謹華的心中便認定了對方是自己的餘生，然而對方心中也與她一樣，也從交往一刻時認定對方，丈夫讓曾經歷愛情失意的楊謹華相信：「愛情是真實存在。」

在愛情中她不用當一個大人，處理各式各樣的問題，只需要做一個被人愛錫的小女孩便可，丈夫對她的體貼，正正在說：「真正的愛，是不自私，也不摻雜任何的附加條件，也不具任何約束力，是心靈相通，是一種默契。」

在年輕時，愛得忽視理智，追求猶如電影般羅曼蒂克的情節，但當人成長或變得成熟後，愛也始於智慧和成熟，那時女性想要的愛情並不如愛情電影中轟轟烈烈，愛得淚流滿臉，仍是簡簡單單和細水長流的，相互體會彼此的苦衷或傷心之處，相互了解，就是最美好的愛情。

【按下圖看】楊謹華今年將44歲仍保養得宜，美貌依然。

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