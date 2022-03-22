梅根哈里王子傳離婚分居? 為愛棄王室頭銜不覺犧牲：一切如此完美

【梅根／哈里王子／英國王室】自梅根（Meghan Markle）與哈里王子（Prince Harry）在2020年宣布卸任英國王室頭銜後，便移居美國生活。早前，有美國媒體《National Enquirer》卻揭露梅根與哈里王子感情生變，兩人已協議離婚，據報道指哈里王子將獨自返回英國，孩子則交由梅根在美國照顧。梅根與哈里王子疑似「分居」消息被曝光後，旋即惹來網民與媒體不少的揣測。



梅根（Meghan Markle）自下嫁哈里王子（Prince Harry）後，便屢打破英國王室禁忌，如：懷孕生子打破王室歷來40年的傳統，不在倫敦聖瑪莉醫院分娩、多次高調在媒體面前談論有關在王室生活的個人感受、穿衣打扮不在乎王室的習俗等，更讓網上出現梅根分化王室的新詞語「Megxit」。

【梅根／哈里王子／英國王室】早前，有美國媒體《National Enquirer》卻揭露梅根與哈里王子感情生變，兩人已協議離婚。(GETTY)

梅根屢直言不違評撃王室 負面輿論令哈里難適從 終決意分道揚鑣？

屬被傳出負面新聞的梅根，更在2021年3月攜同哈里王子登上美國知名脫口秀主持人Oprah Winfrey的節目，甚從中大談王室生活因「膚色」被種族歧視、婚姻及如何面對公眾壓力等。梅根與哈里長達90分鐘的「爆料式」訪問更掀起不社會不少輿論。當經歷這甚或多的風波後，眾人以為兩人感情依舊堅定。

【梅根／哈里王子／英國王室】屬被傳出負面新聞的梅根，更在2021年3月攜同哈里王子登上美國知名脫口秀主持人Oprah Winfrey的節目，甚從中大談王室生活因「膚色」被種族歧視、婚姻及如何面對公眾壓力等。(GETTY)

但日前梅根與哈里卻被美國媒體《National Enquirer》以大字的標題報道：「哈里與梅根：玩完了！（Harry＆Meghan—It’s over）」。據報道指出梅根曾公開與家人撕破臉，但當中的家庭不和睦問題似乎被梅根誇大，作為丈夫的哈里也疑似被蒙在鼓裡，為對方「強出風頭」而造成負評；報道也指出梅根習慣在鏡頭刻意塑造自己是「受害者」的形象，加深哈里與英國王室之間的矛盾和梅根本人的情緒問題，讓哈里難以配合適從，最終決定協議分手，各自回到所在之地生活，而梅根與哈里截至現時仍沒有任何回應或澄清，但網絡上卻出現不少的批評輿論。

哈里慶幸梅根闖進他的生命很幸福 為愛棄事業嫁王室不覺是犧牲

【梅根／哈里王子／英國王室】梅根曾接受《Vanity Fair》訪問時提到：「就我個人而言，我喜歡偉大的愛情故事。」(dukeandduchessofcambridge@IG)

梅根曾接受《Vanity Fair》訪問時提到：「就我個人而言，我喜歡偉大的愛情故事。」同樣哈利王子曾在訪問中提到認識梅根不久後，便認定她是真命天女，更是完滿他的人生。

我很快就愛上梅根，我確信這是件始料未及的好事，一切如此完美，這個美麗的女人闖入我的生命，我也進入了她的生命中。 哈里王子（Prince Harry）

兩人透過朋友介紹而成為戀人，曾去了南非荒野露營，看著無際的星空傾訴彼此的故事。很快兩人變得親近打得火熱，而求婚亦來得很快。兩人交往約1年時，哈里便用來自母親黛安娜王妃的遺物鑽石，親自為梅根設計的鑽戒，而當中有一顆鑽石更是來自南非，背後意義非凡，不但有兩人相愛的記憶，也有來自親人的祝福。

擁有這個戒指真的很特別，它連結了你的過去以及博茨瓦納，那裡對我們來說意義著大。 梅根（Meghan Markle）

當時還是美國演員的梅根為了愛情，在拍攝近一百集的《金裝律師》劇集時，宣布嫁入王室後，將會終止演藝工作，把時間與精力放在對她而言更重要的事物上，更表示這不是犧牲，反而是讓自己變得更好的經歷，甚至是可與另一半共同進退的幸福。

我不覺得這是犧牲，反倒覺得這是很好的轉變，現在我跟哈里是夥伴了。 梅根（Meghan Markle）

負評不斷沒攔阻感情發展 曾為梅根提出法律控訴

【梅根／哈里王子／英國王室】當時還是美國演員的梅根為了愛情，在拍攝近一百集的《金裝律師》劇集時，宣布嫁入王室後，將會終止演藝工作，把時間與精力放在對她而言更重要的事物上。(GETTY)

但兩人的愛情並沒一帆風順，媒體的偷拍報導、輿論不斷攻擊梅根的非裔身分，也讓兩人備受困擾。當時哈里更挺身而出為梅根護航，親自回應指責：「究竟這是幾世紀，怎麼還有明目張膽的種族歧視？」、對於失實的報道哈里更曾對傳媒作出法律控訴，不論在言語及行動上哈利都是完全支持梅根。

他們的愛情，不但有互相的欣賞，更有捍衛彼此的味道。而梅根從昔日美國前演員、雙重種族身分下嫁哈里成為王室成員，在接受不同媒體訪問、毅然卸下王室身分，讓童話式的愛情故事中褪下光環，卻成就愛情最真實的樣子。但願日後還能在他們的愛情看見當中的柔軟、堅持，從而學習愛情的另一面。

▼▼▼【按圖看】英國哈里王子（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）以往進行王室活動的照片▼▼▼