王室｜摩納哥王妃封最時尚名媛　曾調查毒梟任政治記者為公義發聲

最會穿的王室名媛「低嫁」摩納哥王子。她的本職工作，其實是位記者。



「出身老牌貴族豪門，家裏擁有好幾座島，天使的面孔，學霸的頭腦。」「少女時代就被 Chanel、Valentino 等大牌請去走秀，恩愛的老公是全球十大最帥氣王子之一。」這並不是小說裏虛構的完美女主角，只是摩納哥王妃 Beatrice Borromeo 真實人生的一小部分。

她的家族本來已經是意大利的頂級豪門，厲害到當年和摩納哥王子皮埃爾（Pierre Casiraghi）結婚的時候，都有人說她是「低嫁」，生怕豪門小公主在彈丸之地摩納哥受委屈。

最近，Beatrice被英國版《Tatler》雜誌評選為「最時尚王室成員」，以她一貫的好品位和時尚態度，算是實至名歸。對於Beatrice來說，名媛和王妃身份只是「兼職」。從哥倫比亞大學新聞專業畢業後，她選擇成為一位記者，總穿着舒適的休閒裝奔走在街頭採訪，也為有困難的人們伸張正義。

全球最美的摩納哥王妃 Beatrice Borromeo 除了家世顯赫，她本身也是學霸先取得法律和經濟雙學位，其後更考獲新聞碩士學位。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 才貌雙全家世顯赫 霸總小說都不敢這麼寫

真·老錢家族到底有多富？看看Beatrice的博羅梅奧家族（House of Borromeo）就知道了。從 14 世紀起，博羅梅奧家族就開始經商，積累下一大筆財富之後又在米蘭經營銀行，不光有錢，1445 年還因為對社會的貢獻被意大利王室賜予了阿羅納伯爵的世襲封號，先後出過三位紅衣主教。

鉅額財富傳承到Beatrice爸爸這一輩，達到了前所未有的鼎盛，現在他們家主要的生意來源是奢華酒店和金融，還在世界各地投資了各種銀行，修建的莊園不計其數。意大利第二大湖——馬焦雷湖，在 14-17 世紀期間多數都是博羅梅奧家族的領土，在當時的米蘭公國，他們甚至擁有對當地軍隊和城堡的管轄權和控制權，幾乎要建立起一個小國家。

這個佔地約 1000 平米的「國家」，隨着 1797 年拿破崙入侵而宣告結束，但湖上的 5 個大小不一的群島依舊是歸屬博羅梅奧家族所有。最知名的小島「美麗島」上，有座巴洛克風格的華麗宮殿，收藏着無數價值不可估量的名畫和珍寶，白孔雀漫步在寧靜的後花園，簡直是人間避世天堂。

1985 年出生的Beatrice，是博羅梅奧家族最小的女兒。她有一個哥哥，還有 3 個同父異母的姐姐。四姐妹把全歐洲頂級名門富帥好男人「一網打盡」。大姐伊莎貝拉（Isabella Borromeo），老公是意大利 API 石油集團主席，Ugo Brachetti Peretti 伯爵，算是兩個貴族家庭的結合。

二姐拉維尼亞（Lavinia Borromeo），老公是菲亞特集團總裁 John Elkann，結婚當年他一人的財富相當於意大利全國 GDP 的 4.4%，有「意大利第一貴公子」的花名。三姐瑪蒂爾達（Matilde Borromeo），老公是德國親王 Prince Antonius von Fürstenberg，兩個人低調地過着快樂日子。

博羅梅奧家族（House of Borromeo）其餘三位千金美照，簡直就把全歐洲頂級名門富帥好男人「一網打盡」。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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小妹妹Beatrice在大學裏遇到了小她兩歲的皮埃爾王子。據說當年兩人只見過一面，皮埃爾就收起往日風流專心追求她，直到 2015 年兩人結束 7 年愛情長跑，幸福完婚。

2. 「低嫁」摩納哥王子 名媛也需要工作

摩納哥王室有個流傳了 700 多年的詛咒：「格里馬爾第家族的人永遠不會在婚姻中找到真正的幸福」。Beatrice和皮埃爾的結合，成了多年來打破這個魔咒的第一人，現在他們有兩個可愛的兒子史蒂芬諾和佛朗西斯科，一起亮相時依舊恩愛如初。

以及，這個世界上最可怕的事之一，就是比你優秀的人比你還努力，不信你就看Beatrice。中學畢業以後，她考進世界頂尖商學院博科尼大學，本科學習法律和經濟。之後又遠渡重洋，在哥倫比亞大學的新聞專業拿到碩士學位，畢業時的論文主題是調查意大利毒販，相當硬核嚴謹。

畢業後，Beatrice曾為 Newsweek、The Daily Beast 等媒體撰寫專欄，在意大利本土報紙 Il Fatto Quotidiano 當了多年政治記者。這期間她出現在意大利的許多電視節目上，與嘉賓們探討政治發展和社會問題，採訪的人從意大利參議員到美國作家，不計其數。

她還十分熱心於公益，曾經擔任關於黑手黨女性的紀錄片 Mamma Mafia 等多部紀錄片的製作人，幫助住在卡伊瓦諾貧民窟（Caivano）的孩子們獲得更多關注。

皮埃爾王子是摩納哥王室的第六順位繼承人，也就是說當上國王的機會小之又小。拋開「低嫁」的說法，這也在兩人結婚之後給了Beatrice更自由的空間。她不但可以實現自己的職業理想，還可以下班後去買菜逛街，在家隨意下廚做飯，享受並樂在其中。平時上班，Beatrice穿得挺樸素，不出去見人的時候經常被拍到穿着球鞋牛仔褲。

幾年前的一次採訪裏，Beatrice還透露：自己拿着記者的薪水，不太會用半個月工資去買一雙鞋，平時穿穿快時尚品牌就挺好。但畢竟身為王妃，在王室活動中亮相時還是會精心打扮，如果需要，還會和關係好的品牌借衣服穿。

Beatrice Borromeo和皮埃爾王子（Pierre Casiraghi）經常一同出席活動，十分恩愛。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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3. 大牌請她來走秀 追流行不失自我風格

記者工作之外，Beatrice也沒放棄她在時尚圈的好資源。她媽媽是意大利老牌時尚王國 Marzotto 家族的一員，1991 年就收購了 Hugo Boss，2002 年收購了 Valentino。叔叔 Matteo Marzotto 伯爵是 Valentino 的前總裁兼董事。

Beatrice 15 歲時，她媽就把她託付給了自己在模特經紀公司工作的朋友 Piero Piazzi，然後少女Beatrice就走上了 Chanel、Valentino、Trussardi、Roberto Cavalli 等大牌的秀場，還當過 Blumarine 的代言人。

即便不用發「名媛超模」的通稿，Beatrice的時尚履歷也已經足夠亮眼了。2015 年她和皮埃爾大婚時，足足換了 4 套高定禮服。在摩納哥穿了兩件 Valentino，回到娘家意大利時又換上兩件 Armani Privé，整個意大利時尚圈有頭有臉的人都來參加她的婚禮。

外灘君整理了 10 個Beatrice「出道」以來最美的紅毯、活動造型，發現她在追求流行時依舊保留着個人風格，選的衣服都非常適合自己。（點擊放大欣賞）▼▼▼

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而她的存在，也讓摩納哥王室保持着關注和曝光，誰會拒絕向真正有內涵的名媛請教時尚經呢？

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