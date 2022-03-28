Tyson Yoshi女友被攻擊外貌 16歲曾受批評留陰影：要自己保護自己

人氣獨立歌手Tyson Yoshi自去年拉闊音樂會人氣急升，除了音樂作品外，他的感情生活亦備受關注。Tyson Yoshi與女友Christy拍拖4年，感情一向都非常甜蜜，不過日前連登討論區就有網民發文攻擊Christy的外貌一般，形容她像「靚版馬蹄露」，對此Tyson Yoshi就於社交平台開直播護花，指：「我鍾意就得！」，而Christy同樣正面回應批評，被讚高情商。



連登網民日前發文指Tyson Yoshi的女朋友Christy外貌一般，像「靚版馬蹄露」，不明白她如何能收服Tyson Yoshi，帖文引起網民熱議，更獲逾2,500個正評。向來與女友感情甜蜜的Tyson Yoshi看到女友無故被網民攻擊後，馬上於社交平台開直播護女友，被讚「男友力十足」。

Tyson Yoshi於社交平台開直播護女友Christy。（IG/ @tysonyoshi）

Tyson Yoshi星期日於Instagram開直播爆粗回應事件，他直言身為男朋友應站出來保護女友，又指幸好女友夠堅強，沒有做出負面行為，並希望網民不要再發放負能量。隨後，他亦「Man爆」地於Instagram分享舊作，以歌詞「在你的世界下了一場大雨，再模糊的視線也必須撐下去」、以及「有禍等我背」力撐女友。

好樣衰？咁點呀，我鍾意就得！我當然要企出嚟，保護唔到身邊女人，點做男人！ Tyson Yoshi

而Tyson Yoshi女朋友Christy雖然無辜被攻擊，但亦於社交平台正面回應事件。她於限時動態貼上數張舊照，指自己於16、17歲時首次被攻擊外表，對她造成極大的負面影響，甚至刪除了所有中學舊照。不過事隔10年，Christy表示現已不再討厭自己的外表，化妝並非再為掩飾，而是享受變靚的成功感。

冇人保護你就自己保護自己，唔好同其他人夾埋一齊討厭自己，要相信你係絕對夠強大。 Christy

Tyson Yoshi女朋友Christy高EQ回應外貌被攻擊。（IG@c.705）

Christy雖然是圈外人，但在Instagram上亦略有名氣，擁有5.4萬追蹤者。Christy與Tyson Yoshi早已相識10年，一直以朋友身份相處，直至有一次Tyson Yoshi於旅行時感到無聊與Christy聊天，相約Christy於機場為他接機，二人才開始約會，由多年朋友變為戀人，至今已拍拖4年，更有結婚計劃。

Tyson Yoshi與Christy由多年朋友變為戀人。（IG@c.705）

Tyson Yoshi分享他的感情生活時曾表示，因為與Christy早已認識，女方一早知道他過去有不少感情經驗，更有不少SP性伴侶。而交往後，Christy對他亦十分信任，讓Tyson Yoshi感覺能在女友面前做自己，非常自在，令她成功收服情場浪子。

Tyson Yoshi與Christy感情甜蜜。（IG@c.705）

充滿音樂才華的Tyson Yoshi亦多次為女友Christy寫歌示愛，例如《To My Queen》、《Christy》等。當中，成名曲《Christy》更直接以女友的名字命名及出演MV，歌詞亦是以二人的愛情故事量身訂造：「是什麼原因讓我一直錯過了你，又是什麼原因讓我們走在一起」，歌曲至今在 Youtube上的點擊率已破千萬。