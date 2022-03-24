方力申鄧麗欣《獨家試愛》16週年　小方發文謝舊愛　網民盼復合

方力申與鄧麗欣（Stephy）是娛樂圈中的經典螢幕情侶之一，二人因拍攝導演葉念琛的愛情四部曲電影而擦出愛火花，戲假情真，可惜最後愛情長跑10年仍分手收場，令不少人都大感可惜。適逢兩人一同主演的電影《獨家試愛》上映16週年，方力申在社交平台轉發電影片段，並公開感謝拍檔鄧麗欣，令不少網民熱議，更建議二人復合。



方力申與鄧麗欣當年同屬同一公司，因合唱大熱K歌《好心好報》及《好好戀愛》而傳出緋聞，2006年拍攝葉念琛的愛情四部曲電影《獨家試愛》而戲假情真擦出愛火花，由螢幕情侶變成真情侶。其後再繼續以情侶檔主演《十分愛》、《我的最愛》等多部愛情電影，是圈中公認的「金童玉女」。

方力申與鄧麗欣以情侶檔主演《獨家試愛》、《十分愛》、《我的最愛》等愛情電影。（《獨家試愛》海報）

不過拍拖初期，方力申與鄧麗欣一直對戀情相當低調，每次傳出緋聞都一致否認。直至2012年被傳媒拍攝到二人一起同遊馬爾代夫才令地下情正式曝光，其後方力申與鄧麗欣以情侶檔上節目受訪時才承認於宣傳電影《獨家試愛》時開始交往、譜出戀曲，而方力申亦曾於受訪時表示鄧麗欣是他的最愛。

鄧麗欣與方力申從螢幕情侶到確立情侶關係，經歷十年的時間最後仍是分手收場。（VCG）

方力申與鄧麗欣一直穩定交往多年，更多次傳出結婚消息。之後他們亦一同拍攝電影《紀念日》，是紀念他們的十年情之作，亦是二人最後一次合作的電影。怎料他們卻於2016年對外發聲明宣布分手，十年情逝，令外界大感婉惜，更有網民質疑是否因為方力申遲遲不願結婚而導致分手。

十年來我們一直在同一條道路上向著同一方向前行，但漸漸地，我們的步伐開始有點不一致，我們遙望著各自的風景，而對方也悄悄地變成了各自的風景。十年前我們因喜歡走在一起，十年後我們因了解而分開。 鄧麗欣

方力申與鄧麗欣主演的《紀念日》是紀念他們的十年情之作。（《紀念日》劇照）

分手時方力申與鄧麗欣都表現得相當不捨，各自受訪談及分手時更不禁落淚，但仍表示分手是最好的選擇，私下亦會是好朋友。而鄧麗欣分手時亦大讚方力申是她認識過最好的男生，並強調二人之間沒有第三者存在。而分手後二人也曾因工作關係數度同台，表現大方，再見亦是朋友。

小方是我認識過最好的男生，沒有福分跟他走到白頭，只怪緣分的安排，沒有權利遺憾，沒有必要後悔......沒有第三者存在，沒有傷害對方的任何事情發生，分開，只因成全……成全可能是更大的愛，成全對方找到更合適的，成全對方找到另一個自己。 鄧麗欣

鄧麗欣與方力申分手兩年後同台仍是朋友（VCG）

分手後數年，鄧麗欣於2018年與台灣前棒棒堂成員王子（邱勝翊）相戀，雖然是遠距離戀愛，但二人亦相當甜蜜地經營這一段異地戀，更不時在社交平台放閃。可惜姊弟戀維持短短3年就宣告分手，不過分手後鄧麗欣與王子依然保持友好關係。

鄧麗欣和王子拍拖三年分手。（Instagram/@stboo）

經歷了鄧麗欣和王子的戀情後，方力申與鄧麗欣至今分手6年，二人如今各自單身。日前《獨家試愛》上映16週年，方力申在社交平台轉發電影片段，並公開感謝舊愛兼拍檔鄧麗欣，而鄧麗欣亦大方對帖文讚好，令不少網民都留言希望這對金童玉女能復合並再續前緣。