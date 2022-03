奧斯卡2022 Will Smith護妻摑Chris Rock 荷里活最開放夫婦談外遇

【奧斯卡2022/Will Smith/Chris Rock】香港時間今天(28/3)早上第94屆奧斯卡頒獎典禮正式展開,當頒發最佳紀錄片時,頒獎嘉賓Chris Rock向台下的Will Smith太太Jada Pinkett Smith公然開玩笑,嘲笑其太太的短髮跟電影《伴我雄心》(G.I. Jane)中造型相似,即時激怒Will Smith直衝上台怒打對方一拳。



奧斯卡2022|Will Smith跟太太Jada Pinkett Smith。(Getty Images)

Will Smith今次憑電影《王者世家》(King Richard)首登奧斯卡影帝寶座,不過頒獎典禮過程鬧出不愉快的事件,直播期間更直衝上台怒打頒獎嘉賓Chris Rock一拳。被打的Chris Rock即時笑言:「這將會是電視史上最重要的時刻。」當時在場賓客都一頭霧水,其後Will Smith疑似用髒話罵台上的Chris Rock:「Keep My Wife's Name Out of Your Fxxking Mouth」其實Will Smith太太Jada Pinkett-Smith深受脫髮困擾,因而對此玩笑難免令Will Smith動怒。

早於2018年,Will Smith太太Jada Pinkett Smith在清談節目《Red Table》自爆因「班禿」,即俗語所指「鬼剃頭」的脫髮困擾。多年來太太Jada Pinkett Smith經常被人問到綁頭巾的原因,節目上她透露因壓力過大而引致脫髮問題,她表示初期洗澡時發現脫髮嚴重,又驚慌又擔心,怕將來會變「光頭」無法再長出頭髮。經過醫生專業診斷後,都無法解釋其脫髮的原因,但她本人認為是跟壓力有關。

奧斯卡2022|Jada Pinkett Smith去年年尾表示受鬼剃頭影響,而剃了頭髮。(Getty Images)

其實Will Smith 1997年跟太太Jada Pinkett Smith結婚後,婚後二人育有一子一女,然而婚姻生活並沒有與夫妻二人一開始預想的幸福快樂,而是爭吵不斷到離婚的邊緣。在太太Jada Pinkett Smith眼中Will Smith是一名工作狂,他重視事業超過一切。其後就傳出Will Smith出軌,甚至指出夫妻二人早已分居的傳聞,但對此傳聞夫婦二人否認其事。

奧斯卡2022|Will Smith與Jada Pinkett Smith夫妻經常分居的傳聞,但對此傳聞夫婦二人否認其事。 (IG@willsmith)

我們不願意回應此類新聞,但必須指出有關我們婚姻的謠言是虛構,我們仍然在一起,婚姻完好無缺。 Will Smith

2008年Will Smith正於宣傳電影《我是傳奇》(I Am Legend)時曾透露夫妻二人屬於「開放式婚姻」,太太Jada Pinkett Smith亦曾表示不反對丈夫做任何事情。

奧斯卡2022|Will Smith與太太Jada Pinkett Smith一家四口的合照。(IG@willsmith)

我不反對太太跟別的男人在一起。 Will Smith

關於開放式婚姻,他們夫妻二人2020年又提及了一次,並且爆出更多事情。當時夫妻一同出演清談節目《Red Table》,兩人面對面坐下來對話,當外界以為二人藉此打破婚變傳聞,不料二人自爆一切出軌行為。太太Jada Pinkett Smith大爆在暫時分居的期間內,她曾跟兒子好友不倫,不過原來Will Smith早已得知其事。當太太承認自己曾外遇的事後,Will Smith也說出一段耐人尋味的說話。

奧斯卡2022|Will Smith與太太Jada Pinkett Smith出演清談節目《Red Table》自爆一切出軌行為。(IG@jadapinkettsmith)

我再也不能經歷這種事情,我一定會報復你。 Will Smith

這段耐人尋味的說話讓網民猜測,太太Jada Pinkett Smith其實亦得知Will Smith也有同樣的婚外情。在過往Will Smith跟不同女星的緋聞中,可從側面證實,Will Smith在婚姻中並不是一個忠貞之人。最令外界疑惑,在《Red Table》節目結尾,Will Smith向太太Jada Pinkett Smith深情告白。不過二人維持一段開放式婚姻,儘管外界無法理解,但每段婚姻都各有不同的相處模式,或許這種模式是最適合Will Smith夫婦二人的。

奧斯卡2022|Will Smith跟太太Jada Pinkett Smith為「開放式婚姻」。(Getty Images)

婚姻對我們來說,不是一座監獄。 Will Smith