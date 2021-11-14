阿嬌鍾欣潼10件護膚品花費逾2萬　最愛$58暗瘡膏：翌日消炎去紅腫

護膚｜鍾欣潼（阿嬌）向來護膚有法，踏入40歲仍逆齡像少女。早前，阿嬌接受內地網紅「一枝南南」訪問，大方公開平日愛用的「10件護膚好物」，總值更接近2萬港元，當中由開架平民價到奢華貴婦價的品牌都有，相信大家都想窺探一下，究竟阿嬌平日愛用甚麼護膚品來養膚？



護膚｜鍾欣潼（阿嬌）向來護膚有法，踏入40歲仍逆齡像少女。（鍾欣潼＠微博）

阿嬌逆齡像少女 戒掉變醜惡習養膚護髮

鍾欣潼（阿嬌）保養得宜，平日亦常在小紅書分享美容護膚心得，直言自己有容貌焦慮，對於保養相當重視，不過平時沒有使用美容儀的習慣，亦不太常去美容院進行皮膚護理，只是戒掉變醜的惡習來養膚護髮，例如濕髮後不會梳頭，避免髮質出現毛燥及易折斷的情況；不用過熱的水來洗頭，杜絕熱水將滋潤頭皮的健康油脂沖洗掉，令頭皮變得乾澀，以及敷完面膜不會洗臉等。

護膚｜鍾欣潼直言自己有容貌焦慮，對於保養相當重視。（一枝南南影片截圖）

公開「10件護膚好物」 最愛$58暗瘡膏

阿嬌從未曾嘗試公開梳妝檯，日前就在接受內地網紅「一枝南南」訪問時大方公開自己「10件護膚好物」，當中由開架平民價到奢華貴婦亦有，平日會偶爾長暗瘡的阿嬌愛用泰國開架牌RPO推出的暗瘡膏，只售約HK$58，暗瘡膏質地不黏膩還帶點涼感，用後隔天有效將暗瘡去紅和消炎，暗瘡處更不會乾至脫皮。

皮膚緊緻無細紋的鍾欣潼，愛用日本抗衰老護膚品牌Evidens De Beaute推出的精華睡眠面膜，售HK$1,000，清爽凝膠質地卻有強效保濕力，用後隔天皮膚仍柔軟水潤；主打「素淨」高性價比的日牌Sassou，亦是鍾欣潼凍齡的好物，品牌出品的眼霜竟含有奢華金箔，卻只售數百元，用約2天更有明顯減淡眼紋效果，當中有款潔顏神品更可一步潔面排毒去水腫？

【按圖看】40歲鍾欣潼（阿嬌）保養得宜，平日最愛用以下「10件護膚好物」，最平HK$58有售，最貴竟售約HK$6,080，但原來當中仍有不少性價比高的護膚好物？▼▼▼

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