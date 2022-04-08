金宵大廈2｜蘇皓兒入行11年　放下女神包袱不惜「扮醜」突破演出

【金宵大廈2｜蘇皓兒】日前，TVB《金宵大廈2》熱播中，最新單元《雙魚》由伍詠薇及新一代「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）主演，本劇中蘇皓兒將會飾演毁容少女，為了「扮醜」拍攝前都需花費12小時化妝，她半邊臉到身體手腳都有傷疤，對於蘇皓兒而言這個絕對是一個突破性的演出。



金宵大廈2｜TVB《金宵大廈2》熱播中，最新單元《雙魚》由伍詠薇及新一代「短髮女神」蘇皓兒（Chloe）主演。（IG@chloe_so）

劇中講述蘇皓兒飾演伍詠薇女兒渺渺，自小已希望擺脫母親的控制，十多年前父母親爭執之下，被母親憤怒之下錯手以腐蝕性液體灼傷毁容。母親多年來利用女兒的毁容「賣慘」，博取外界同情。由於不希望被收樓，藉此利用媒體對她的同情，使李施嬅放棄收樓。

金宵大廈2｜為了「扮醜」拍攝前都需花費12小時化妝，蘇皓兒半邊臉到身體手腳都有傷疤。（IG@chloe_so）

前年，蘇皓兒出演TVB劇集《那些我愛過的人》成功入屋，甜美的外貌吸引了不少宅男粉絲。入行前，蘇皓兒14歲時亦憑著甜美清純的形象參加「YES！」校花選舉而入行。不久之後，成為了太陽娛樂旗下的藝人，之後加入女團As One成為其中一員遠赴韓國受訓。不過2年後團體宣布解散，蘇皓兒重回模特兒界，最讓人深刻一定是2018年她跟Dear Jane合作拍攝檸檬茶廣告，清純長髮而有「翻版周慧敏」之稱。

金宵大廈2｜14歲時亦憑著甜美清純的形象參加「YES！」校花選舉而入行。（IG@chloe_so）

金宵大廈2｜蘇皓兒曾以女團As One成為其中一員遠赴韓國受訓。（YouTube@太陽娛樂文化）

之後，蘇皓兒突然大改形象，把以往的長髮剪去，因而被TVB看中而邀請拍攝《那些我愛過的人》，劇中飾演林文龍女兒一角。由於短髮清新形象更讓她吸引不少廣告商垂青，成為新一代「短髮女神」。

金宵大廈2｜蘇皓兒在《那些我愛過的人》劇中飾演林文龍女兒一角。（YouTube@ TVB USA Official）

至今已入行11年，作為新一代「短髮女神」的蘇皓兒追求者固然相當多。不過真正公開承認的戀情只有2018年曾跟王宗堯的一段父女戀，王宗堯比她大16年，二人亦曾試過同居生活，當年二人經常於個人社交平台暗暗地傳情。直到2020年，蘇皓兒於社交平台表示「決定了自己一個人過生活」，疑間接宣布二人分訊並回復單身。其後亦曾被拍到跟倪震同行買零食，以及近期被TVB力捧五虎之一的羅天宇，當時有指蘇皓兒熱愛打籃球，因此二人「打籃球擦出愛火花」，亦因一張球場合照而洩密，不過對此事二人雙雙否認。

金宵大廈2｜蘇皓兒至今已入行11年，作為新一代「短髮女神」的蘇皓兒追求者固然相當多。（IG@chloe_so）