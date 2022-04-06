金宵大廈2｜于洋與妻相愛40年恩愛如昔　回港拍劇問准太太超愛妻

【金宵大廈2／于洋】TVB劇集《金宵大廈2》正式首播，第一輯播出時已贏盡口碑，第二輯延續懸疑感，令一眾劇迷相當期待！首個單元故事《七樓半》以講述香港土地問題為劇集掀開序幕，講述由于洋飾演的爺爺「陳生力」因為貪飲珍珠奶茶而意外被不鏽鋼飲管插死，離奇的死法配合于洋的演技獲網民大讚！現年73歲的于洋自70年代起就開始投身演藝圈，入行多年，所飾演過的角色也令觀眾留下深刻印象，絕對是實力派的綠葉演員！



【金宵大廈2／于洋】于洋在《金宵大廈2》中飾演的爺爺陳生力因為貪飲珍珠奶茶而意外被不鏽鋼飲管插死。（《金宵大廈2》截圖）

于洋原名是龔子超，因為在1972年拍攝電影《蕩寇灘》，飾演「于洋」一角，所以就改其為藝名開展他的演藝生涯。于洋於1975年加入TVB拍劇，不時飾演皇帝、慈父、外父等角色，因角色入屋而令不少網民留下深刻印象！

【金宵大廈2／于洋】于洋於1975年加入TVB拍劇，不時飾演皇帝、慈父、外父等角色，因角色入屋而令不少網民留下深刻印象！（TVB＠FB）

【金宵大廈2／于洋】曾與薛家燕有過一段情？

于洋與薛家燕是中學同學，二人於1973年因合作拍攝電影《石破天驚》而重逢，于洋曾在訪問中表示在年輕時曾對薛家燕展開過追求，有空時會請她去喝咖啡，又會開著跑車去約對方，有時買東西哄她開心，有次薛家燕到日本拍戲，于洋更跟到日本，送上一箱零食討她歡心。不過當時因薛家燕母親嫌于洋不夠專一，覺得他是「花心公子」，所以從中阻撓、棒打鴛鴦，令這段感情無疾而終。

【金宵大廈2／于洋】于洋曾經追求過薛家燕（TVB＠FB）

【金宵大廈2／于洋】太太是于洋劇迷 婚後舉家移民加拿大

後來于洋去跳舞時認識到當時在中環任職秘書的太太，于洋曾指因為太太在那時經常看于洋有份拍攝的喜劇《相見好》，又指太太很喜歡看他拍戲，所以二人便一拍即合，隨後就結婚，婚後不久就跟妻子移民加拿大，在當地生了2個兒子。于洋當時因為擔心演員收入不穩定，所以就跟家人在當地開設了餐館及舞廳。

【金宵大廈2／于洋】于洋與太太結婚後不久就移民加拿大，育有2個兒子。（受訪者提供）

【金宵大廈2／于洋】再次回巢TVB拍劇 與薛家燕劇中再續前緣

到了1977年，于洋回流香港回巢TVB拍劇，不過拍了幾年就返回加拿大繼續經營餐館。直至1998年，舊好友薛家燕邀請于洋再次回巢拍攝劇集《真情》，在劇中飾演薛家燕的丈夫，當時于洋並沒有馬上答應，反而先徵求太太意見，幸好太太也支持于洋的意向，再次回流返港拍劇，在劇集《真情》中與「好姨」薛家燕飾演熒幕情侶，雖然多年前在現實中無法與薛家燕相戀，但也能在戲中再續前緣，于洋更憑著《真情》中「高山青」一角讓觀眾重新認識他，更成為了他的代表作。

【金宵大廈2／于洋】于洋在劇集《真情》中與「好姨」薛家燕飾演熒幕情侶。（《真情》劇照）

拍攝《真情》之後，于洋就繼續留在TVB拍劇，參演過逾百套劇集，於2020年希望轉換一下工作模式，所以再度離巢。回復自由身的于洋指自己未有退休的打算，有機會、酬勞又滿意都會想試，最近的TVB劇集《家族榮耀》與《金宵大廈2》都見到于洋的演出！

【金宵大廈2／于洋】于洋在TVB劇集《家族榮耀》中飾演馬家一家之主馬世宏。（《家族榮耀》劇照）

【金宵大廈2／于洋】最近的TVB劇集《家族榮耀》與《金宵大廈2》都見到于洋的演出！（《金宵大廈2》劇照）

【金宵大廈2／于洋】于洋是百分百愛妻號 太太也給予他絕對信任

于洋太太放手給丈夫回港拍劇，並給予絕對信任，而于洋在港拍劇期間也沒有傳出過任何緋聞，當于洋不用拍劇時就會飛回加拿大陪伴家人，弄孫為樂，是個百分百「愛妻號」！