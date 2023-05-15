伍詠薇任《全民造星V》評判！捱過喪夫之痛 歷盡傷痛鍛鍊硬朗個性

【伍詠薇｜全民造星V】ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（15日）開播，節目由籌備時期已經成為全城佳話，令觀眾們也相當期待看到今屆參賽者的演出。節目的另一個亮點就落在評判團上，第一輪比賽其中一位評判是伍詠薇（伍姑娘），伍姑娘早前亮相ViuTV節目《晚吹- 讓我一次買個夠》引熱討，今次擔任《全民造星V》嘉賓評判亦同樣引起網民關注！伍詠薇日前在社交平台上分享了《全民造星V》的拍攝花絮照，更大讚「今屆超水準有質素好難揀」。

現年54歲的伍詠薇的人生經歷也稱得上是戲劇化，首段婚姻在婚後13日便喪夫，做過第三者介入別人感情，第二次結婚，又面對過丈夫多次出軌，究竟伍詠薇是怎樣捱過多個人生低潮呢？



【伍詠薇｜全民造星V】伍詠薇 擔任《全民造星V》嘉賓評判引起網民關注！（伍詠薇 Christine Ng＠FB）

【伍詠薇｜全民造星V】《全民造星V》的亮眼點落在評判團上！（伍詠薇 Christine Ng＠FB）

伍詠薇於1989年在富商翁江培的鼓勵下參選亞姐，最後奪得《最上鏡小姐》殊榮，出道後就被公司力捧成為一線花旦。本來事業有著大好前途，但年僅21歲的伍詠薇依然選擇嫁給比自己年長30歲的翁江培。可以嫁給心愛的男人本來是不少女生的夢想，可惜伍詠薇這個童話夢只維持了不足半個月。

全民造星V｜伍詠薇於1989年在富商翁江培的鼓勵下參選亞姐，最後奪得《最上鏡小姐》殊榮。（christineng＠IG）

全民造星V｜伍詠薇首段婚姻婚後13日便喪夫 歷10年遺產爭奪戰

伍詠薇與翁江培結婚後13天， 翁江培在陪同伍詠薇到深圳登台時，突然心臟病發猝死。當時伍詠薇在台上還未唱完，見到丈夫突然離場，唱完後家人跟她說先生突然不適，去了醫院，伍詠薇趕到醫院時，已見丈夫正接受心臟電擊搶救，接著醫生就跟她說：「這個人已經離開了！」當時只得21歲的伍詠薇不懂怎樣面對人生的巨變，不斷被人大罵「剋夫」，面對各種的指責，伍詠薇又不敢跟家人提起傷心事，所有事都只有她一人承受，而她今日堅強硬朗的個性也就是從當年受過的傷痛鍛鍊而來！

全民造星V｜伍詠薇的首段婚姻在婚後13日便喪夫。（christineng＠IG）

外界一直盛傳伍詠薇當年繼承了亡夫的1億7千萬遺產，但伍詠薇後來指出並無此事，又指「如果我有1億7，就不用出來拍戲！」事實上也是男方家人根本無法認可這段婚姻，不准伍詠薇繼承遺產，雙方打了接近10年官司，伍詠薇最後才能得到港幣900萬元法定遺產。

全民造星V｜男方家人根本無法認可這段婚姻，不准伍詠薇繼承遺產，雙方打了接近10年官司，最後才能得到港幣900萬元法定遺產。（christineng＠IG）

全民造星V｜伍詠薇迷失人生曾當第三者 醒覺後跟正室斟茶認錯

作為初出道的女演員，伍詠薇其實沒有甚麼存款，又要跟翁家打官司，所以只能承受著傷痛返回電視台工作。承受著喪夫之痛的伍詠薇大受打擊，更開始迷失人生，過著渾渾噩噩的日子，她後來回想起來，在這段日子跟20多個男朋友交往過，有幾年更曾跟一個有婦之夫走在一起，成為第三者介入別人的婚姻。後來有一天，伍詠微突然醒覺，覺得這樣做會毀掉別人的幸福家庭，於是主動跟男方太太斟茶認錯，幸得對方原諒，兩人最後竟然成為了好朋友。

全民造星V｜伍詠薇承受著喪夫之痛的伍詠薇大受打擊，更開始迷失人生，過著渾渾噩噩的日子。（christineng＠IG）

全民造星V｜伍詠薇再婚丈夫多次出軌 選擇冷靜面對

到了1998年，伍詠薇經好友黎姿介紹下認識了從事廣告業的練海棠，二人一拍即合，相識了8個月後就結婚。在婚後兩人表面上十分恩愛，但練海棠卻多次被爆出軌。面對丈夫的背叛，伍詠薇雖然心痛與失望，但仍然選擇冷靜面對，認為丈夫是自己選擇的，也會反思是否自己工作太忙而忽略了對方感受，事情發生了就應該包容對方，指出「夫妻是要經得起風浪！老婆愈冷靜處理，老公就愈怕」。跟對方多溝通，學會冷靜處理事情，就是伍詠薇跟丈夫的夫妻相處之道。

全民造星V｜伍詠薇面對丈夫的背叛，伍詠薇雖然心痛與失望，但仍然選擇冷靜面對。（christineng＠IG）