伍詠薇任《全民造星V》評判！捱過喪夫之痛 歷盡傷痛鍛鍊硬朗個性

撰文：石欣桐
出版：更新：

【伍詠薇｜全民造星V】ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（15日）開播，節目由籌備時期已經成為全城佳話，令觀眾們也相當期待看到今屆參賽者的演出。節目的另一個亮點就落在評判團上，第一輪比賽其中一位評判是伍詠薇（伍姑娘），伍姑娘早前亮相ViuTV節目《晚吹- 讓我一次買個夠》引熱討，今次擔任《全民造星V》嘉賓評判亦同樣引起網民關注！伍詠薇日前在社交平台上分享了《全民造星V》的拍攝花絮照，更大讚「今屆超水準有質素好難揀」。
現年54歲的伍詠薇的人生經歷也稱得上是戲劇化，首段婚姻在婚後13日便喪夫，做過第三者介入別人感情，第二次結婚，又面對過丈夫多次出軌，究竟伍詠薇是怎樣捱過多個人生低潮呢？

【伍詠薇｜全民造星V】伍詠薇 擔任《全民造星V》嘉賓評判引起網民關注！（伍詠薇 Christine Ng＠FB）
【伍詠薇｜全民造星V】《全民造星V》的亮眼點落在評判團上！（伍詠薇 Christine Ng＠FB）

伍詠薇於1989年在富商翁江培的鼓勵下參選亞姐，最後奪得《最上鏡小姐》殊榮，出道後就被公司力捧成為一線花旦。本來事業有著大好前途，但年僅21歲的伍詠薇依然選擇嫁給比自己年長30歲的翁江培。可以嫁給心愛的男人本來是不少女生的夢想，可惜伍詠薇這個童話夢只維持了不足半個月。

全民造星V｜伍詠薇於1989年在富商翁江培的鼓勵下參選亞姐，最後奪得《最上鏡小姐》殊榮。（christineng＠IG）

全民造星V｜伍詠薇首段婚姻婚後13日便喪夫　歷10年遺產爭奪戰

伍詠薇與翁江培結婚後13天， 翁江培在陪同伍詠薇到深圳登台時，突然心臟病發猝死。當時伍詠薇在台上還未唱完，見到丈夫突然離場，唱完後家人跟她說先生突然不適，去了醫院，伍詠薇趕到醫院時，已見丈夫正接受心臟電擊搶救，接著醫生就跟她說：「這個人已經離開了！」當時只得21歲的伍詠薇不懂怎樣面對人生的巨變，不斷被人大罵「剋夫」，面對各種的指責，伍詠薇又不敢跟家人提起傷心事，所有事都只有她一人承受，而她今日堅強硬朗的個性也就是從當年受過的傷痛鍛鍊而來！

全民造星V｜伍詠薇的首段婚姻在婚後13日便喪夫。（christineng＠IG）

外界一直盛傳伍詠薇當年繼承了亡夫的1億7千萬遺產，但伍詠薇後來指出並無此事，又指「如果我有1億7，就不用出來拍戲！」事實上也是男方家人根本無法認可這段婚姻，不准伍詠薇繼承遺產，雙方打了接近10年官司，伍詠薇最後才能得到港幣900萬元法定遺產。

全民造星V｜男方家人根本無法認可這段婚姻，不准伍詠薇繼承遺產，雙方打了接近10年官司，最後才能得到港幣900萬元法定遺產。（christineng＠IG）

全民造星V｜伍詠薇迷失人生曾當第三者　醒覺後跟正室斟茶認錯

作為初出道的女演員，伍詠薇其實沒有甚麼存款，又要跟翁家打官司，所以只能承受著傷痛返回電視台工作。承受著喪夫之痛的伍詠薇大受打擊，更開始迷失人生，過著渾渾噩噩的日子，她後來回想起來，在這段日子跟20多個男朋友交往過，有幾年更曾跟一個有婦之夫走在一起，成為第三者介入別人的婚姻。後來有一天，伍詠微突然醒覺，覺得這樣做會毀掉別人的幸福家庭，於是主動跟男方太太斟茶認錯，幸得對方原諒，兩人最後竟然成為了好朋友。

全民造星V｜伍詠薇承受著喪夫之痛的伍詠薇大受打擊，更開始迷失人生，過著渾渾噩噩的日子。（christineng＠IG）

全民造星V｜伍詠薇再婚丈夫多次出軌　選擇冷靜面對

到了1998年，伍詠薇經好友黎姿介紹下認識了從事廣告業的練海棠，二人一拍即合，相識了8個月後就結婚。在婚後兩人表面上十分恩愛，但練海棠卻多次被爆出軌。面對丈夫的背叛，伍詠薇雖然心痛與失望，但仍然選擇冷靜面對，認為丈夫是自己選擇的，也會反思是否自己工作太忙而忽略了對方感受，事情發生了就應該包容對方，指出「夫妻是要經得起風浪！老婆愈冷靜處理，老公就愈怕」。跟對方多溝通，學會冷靜處理事情，就是伍詠薇跟丈夫的夫妻相處之道。

全民造星V｜伍詠薇面對丈夫的背叛，伍詠薇雖然心痛與失望，但仍然選擇冷靜面對。（christineng＠IG）

伍詠薇是怎樣入行？

伍詠薇於1989年在富商翁江培的鼓勵下參選亞姐，最後奪得《最上鏡小姐》殊榮，出道後就被公司力捧成為一線花旦。

伍詠薇現任丈夫是誰？

到了1998年，伍詠薇經好友黎姿介紹下認識了從事廣告業的練海棠，二人一拍即合，相識了8個月後就結婚。

何超儀忠於自己不靠父幹 放下形象演好每個角色：比別人用3倍努力廉政狙擊｜黎燕珊歷失婚獨養子女　單親媽靠女兒1句話走出困境盧淑儀甘當李克勤背後女人！凍齡美貌無懼素顏　婚後息影持家有道張玉珊單身但活得精彩堅決靠自己　轉投商界成最年輕上市公司主席劉玉翠入行即奪最佳女配卻發展平平　患情緒病後感悟人生無懼變老
01女生
女生熱話
名人故事
愛情故事
愛情
伍詠薇
本地名人娛樂
全民造星
全民造星V