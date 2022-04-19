12星座女最易情陷邊類男人？巨蟹獻身大情聖　雙子偏愛有故事的人

女生到底喜歡什麼樣的男生呢？長得帥，有才華，情商高，還多金，我相信這個問題一定曾經在某一時期或者說現在正在困擾著你，但其實一句話總結下來就是女生都喜歡韓劇男主角那樣的男生，這看起來是不是就很簡單了？韓劇男主角是什麼樣呢？



就像有的明明是女生把男生當哥們的信號，男生卻看成是女生愛上他了。有的時候女生明明表現出只要男生稍微主動點就以身相許的信號，男生卻以為是女生討厭他。凡此種種錯覺導致的結局就是男女有緣無份了。就像男生最捉摸不透的就是女生到底什麼類型的男生以及永遠說不對女生口紅的色號。今天我們就來好好跟大家聊一聊，各星座女生們到底喜歡什麼樣的男生，什麼樣的男生才是她們的理想型。

那麼就一起來看看，十二星座女總會被哪類男生迷住？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

這是第一個星座，所以第一對這個星座有著非比尋常的意義。即使是最溫和自卑的白羊女，內心深處，也有著凡事爭先的慾望。但與其它星座不同的是，爭取第一對白羊女而言，是目的而非手段，哪怕是毫無意義或者非常表面化的第一。這也是這個春天星座孩子氣的最可靠的證明。白羊女的孩子氣還體現在她們從不掩飾的率真個性上。喜歡比自己更強的男生 白羊座女生的性格真誠直率，勇於出擊，透著一股不輸男兒的氣息。但是，白羊座的女生喜歡比自己更強的男人，她們希望讓這種男人來征服自己。白羊座女生希望能得到愛人的尊重，所以不喜歡比她膽小或者娘娘腔的，這樣也能給自己更大的安全感。

金牛座

金牛女相比其他星座而言，不容易招渣男，即便是自身段位很低的金牛女，也不是那種非常招渣男的。這一切，源於她們的底線意識特別明確，再傻也不會為了一個人，拋去自己內心所堅守的一片「淨土」。 金牛座們喜歡舒暢的心情，寬裕的空間，誠實穩重型的男生讓金牛女很有安全感。平靜安定的環境才能給金牛座女生帶來幸福和平靜的感覺，因此心平氣和穩重的人與她最相配。

雙子座

亦正亦邪的雙子，對一成不變的人事物，會失去耐心。往往喜好新鮮事物，他們有著小聰明，但做事常常不太專一。因為他們腦子中那些新鮮的、稀奇古怪的東西會讓有充滿好奇。 雙子座的女生對男生要求比較多，因為她們喜歡新鮮感，因好奇心強，故會一下想要這個，一下想做那個，並以此為樂。唯有話題豐富、興趣廣泛、交遊廣闊的人，才能令她滿足。

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巨蟹座

巨蟹座的女生性格十分溫柔，面對愛情有強烈的獻身精神，在與異性的感情發展當中容易受傷，有很強的排除其他異性和極為歇斯底里的一方面，如果心情不好便會選擇沉默緊閉心扉。在戀愛方面相當有吸引力，因為巨蟹女會對戀愛長期計劃，先不動聲色的到對方身邊，觀察一段時間再下手，加上她們的性格本身就是慢熱型的，很難迅速陷入熱戀，一旦談戀愛，就不會輕易分手。只有窩心體貼大情聖才能把巨蟹女吃得死死的。

獅子座

獅子座的女性天性浪漫、慷慨，而且喜歡品味高的昂貴東西。她只要生活的極品。光芒四射的她絕對是自己的主人，言行舉止也流露出風格、戲劇性和燦爛的光華。她們也特別重視面子，因此她們往往會用偽裝的冷漠和麻木會嚇退她所有的追求者。在一般人看來，只有真正懂她的人才可以珍惜她。她們很乾脆，是就是，不是就不是。行就行，不行就不行。最討厭拖泥帶水的男生。如果一個男生性格乾脆利落，做任何時期都非常果斷，才能讓獅子女發自內心產生好感。

處女座

她們禮貌且謙和，不喜歡主動和人去接觸，屬於慢熱型，只要花點時間肯去和她打交道，就會把你當成真正的朋友。特別喜歡看書，總認為自己不應該成為淺薄的人。還特別上進，一直都在追求自己喜歡做的事情，要求完美。很多處女座的女生都比較成熟，所以她們一般都不喜歡小鮮肉，相反的，她們反而喜歡一些成熟有魅力的大叔型年輕男士，不過這裏所提到的大叔型也不是說很老的那種，只是那種看起來顯得比較成熟，穩重型的男士。

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天秤座

天秤座常常追求和平和諧的感覺，他們善於交談，溝通能力極強是他們最大的優點。但他們最大的缺點，往往是猶豫不決。她們也容易將自己的想法加諸到別人身上，天秤座的人要小心這點。天秤座女生常常希望他們的伴侶會時刻陪伴著她。在愛情當中天秤座女生喜歡的男生也是那種比較有品味的，懂得欣賞內在美的男生，說話談吐都要是很高雅又不失風趣的男生，幽默，談得來共同話題，有情趣又不能太死板的男生，這些類型都深的天秤座女生喜歡。

天蠍座

天蠍座是第六感非常強的星座，他們天生直覺敏鋭，有強烈的感知能力，情感深沉而豐富。他們的性格深沉冷靜，意志堅定，一旦設定目標就不會輕易放手，也不會心猿意馬。她們欣賞的男生必須有魅力，良好的內涵，具有男人氣概。此外，天蠍女討厭自以為是或者欺騙的行為，她們也還期盼有一場轟轟烈烈的愛情，願為自己的情人犧牲。相對，她們的佔有慾也是很強的。

人馬座

人馬座的人就像那隻在弦上的箭一樣，他們主動出擊。為人樂觀、誠實、熱情、喜歡挑戰。人馬是十二星座中的冒險家，熱愛旅行、喜歡打賭。所以人馬座女生喜歡的男生：熱情洋溢、活力四射的、大膽、直接、安全感的男人；就像那種英雄救美的霸氣男人。她們喜歡去冒險，這大概就是她們的天性了，如果她們願意陪你一起冒險了，那就代表著她們已經對你很感興趣了，也代表著她們認可你了，相處好了就會在一起了。

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山羊座

山羊座是十二星座中最有耐心的星座。山羊座的女生處事謹慎小心，謹小慎微，性格穩重踏實，很少衝動行事。同時也很固執，山羊座女生有一種不達目的誓不罷休的精神。對待感情也很專一執著，但是保守的山羊女稍欠一點浪漫和情趣。不僅保守，還比較靦腆，感情方面比較被動，不善於主動表達愛意。所以她們面對自己喜歡的人會有臉紅心跳的感覺，非常的害羞。所以山羊座女生不喜歡太過主動熱情的男生，而是喜歡和有紳士風度的男生相處，這樣更容易打開她們的心扉。

水瓶座

水瓶座的女生喜歡探索未知的人和事，所以，她們往往不喜歡對方剛認識自己就把底都給自己看，而是喜歡一步一步探索對方的內心，發現對方不同的優缺點。她們喜歡和對方從朋友做起，慢慢了解，培養感情。唯有智慧型的人才能與她匹配，尤其是知識水準高，會話、應酬技巧高的類型。水瓶座女生喜歡有見識有主見的男生，如果對方在她面前表現的過於隨便，一點主心骨也沒有，水瓶女就不想再第二次打交道了。她的戀人必須是有包容力的人，即聰明溫和的男人，就是水瓶座女生的理想戀人。

雙魚座

雙魚座天生敏感，造就了雙魚座很能洞察人心。所以在一起相處的時候，百分之八十的概率雙魚都能看出來你今天情緒怎麼樣。於是雙魚就會用相應的情緒來回應你。所以身邊人會覺得雙魚善解人意。好相處。她們對愛情也有著十分純粹的期盼。其實雙魚座的女生十分相信純真的愛情，在感情上也沒有太多的要求。她們對很多人存在戒備心和敏鋭的觀察力，但在愛情中卻會失去智商，非常容易相信別人。喜歡雙魚女的男生通常能用浪漫打破雙魚女內心的防線，溫柔多情的雙魚女，往往會喜歡富有想象力、懂浪漫的男生。

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