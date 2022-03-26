10個聯誼相睇注意事項！初次見面遲到是大忌　食飽這樣做失禮死人

牛年過了近一個月，相信許多適婚年齡的單身男女在新年期間遭遇到家人擔心、親戚關心、朋友好奇的狀況，也有些長輩或朋友相聚時更會熱心協助安排相睇吧！



相睇和認識朋友雖然很像，但因為彼此心中有數並不是單純的認識，而是會用更嚴格的眼光看待對方是否有機會成為交往對象，和進一步的進入婚姻，所以歡迎參考以下「 相睇注意事項 」，讓你和對方的初次見面更加順利！

與相睇對象初次見面，千萬不要做以下10件失禮人的事啊！（點擊放大閱讀）▼▼▼

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遲到或放飛機

相信每個人都知道遲到不是一件好事，尤其亞洲並沒有這種推崇遲到的文化，不論男友、有無朋友同行，請在約好的時間前後10分鐘內抵達，但也不要提早太多。也許有些人以認為女生遲到是一種優雅、很多人約的象徵，但現在已經2022年了，妳大遲到姍姍來遲還自我感覺良好，對方可能已經在心中扣了妳好多分。

當然更不要放飛機，臨時有事或有緊急狀態，真的無法出席，可以提早告知改期，或是想辦法聯絡到對方，讓對方在現場空等不到人、或遲到了一個小時才打電話說取消，真的很夭壽，沒有人喜歡被這樣對待。

穿著不得體

現代人大多知道第一次約會、相睇不能穿得太邋遢，例如拖鞋、吊嘎、熱褲，絕對是大禁忌，所以這邊說的是「得體」，不要過於隨便，但也不要過於隆重。「得體」是什麼意思，去什麼場合穿什麼衣服，例如對方約你去逛夜市，但你穿了西裝或小禮服就是過於正式，會讓對方很尷尬。又或是對方約你去吃餐酒館，但你穿了球褲、球鞋或起了毛球很舊的運動褲，這樣可能並沒有到「邋遢」的程度，但仍是不太得體。

一直玩手機

不論你第一眼對對方有沒有興趣，都不要一直玩手機，這不論是對朋友或家人也都是非常沒有禮貌的行為。可以理解有些人公務繁忙，需要回覆一些工作上的急事，如果真的無法避免必須看手機或講電話的狀況，可以跟對方說聲抱歉，離席處理完再回來。

問對方過去的感情史

請不要第一次見面就問對方交過幾個男女朋友、有沒有跟外國人交往過、為什麼分手… 真的非常沒有禮貌！不論男女都是很不恰當的話題，有可能對方很受傷並不想提起，跟你也根本才剛認識，為什麼要分享如此私密的事情？這些問題若是對方主動提起，才能討論。

未經同意吃對方的東西

每個人對於「唾液」都有不同程度的矜持，也許你跟你的朋友們互吃東西、互喝飲料都沒有關係，但對有些人來說這是超級嚴重的事，光是你的餐具碰到他的食物，他可能就不想吃了。也有些人單純不喜歡分享食物，你點你的、你吃你的，幹嘛來碰我的東西？如果不是對方主動邀請「你要吃吃看我的嗎？」就不要有吃對方食物的舉動。

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食香口膠

我原本以為這是常識，但某次介紹兩名朋友認識時，男生從頭到尾都在食香口膠，才發現原來這不是常識啊… 想想，你去面試、談生意、面對客戶會食香口膠嗎？連過海關可能都擔心這樣展現「不尊重」的態度了，更何況是相睇，認識對象呢。

吃完東西打飽嗝

這是華人的壞習慣，過去打飽嗝代表東西很好吃、我吃得很飽、謝謝招待，越大聲越好，但在國際禮儀上在公共場合打飽嗝非常沒有禮貌，像在歐美，若是小朋友不自覺的打飽嗝，家長馬上會制止並請小朋友要說「不好意思」，讓他們知道不能在大家面前這樣。如果真的無法控制，可以摀住嘴，並說聲不好意思，而不是很大聲、自然的把胃中的臭氣噴到對方臉上。

吹牛、說謊

你可能想要在相睇過程中，展現自己是個值得託付、好相處的對象，或單純怕自己比不上對方，而不小心說謊。說謊聽起來很嚴重，但有時候人只是在當下不知道該怎麼辦就很自然的說謊了。每個人都有自己的優點和長處，萬萬不用為了迎合對方、或是加強自己而吹牛或說謊，這些謊言若是在之後的對談中被拆穿，你會更無地自容。

一直提別人的事情

聊天時一直說「我媽媽說」「我爸爸說」「我朋友說」也不是一個好現象，表示你自己沒有想法，都是聽別人說，或是都在講別人的故事，你自己都沒什麼有趣的事情可以分享，適度的分享身邊的人的事情當然是好的，不過有些人從頭到尾都說的是家人或朋友的故事，聊完一遭好像也不確定他是一個怎麼樣的人，好像對他朋友還比較了解？

中途離開

就算你再怎麼沒興趣，中途離開都是一個對對方、介紹人不尊重的行為，也是損害自己的名聲，也許未來有機會認識對方身邊的朋友、或是有工作上的往來，人前留一線，日後好相見就是這個道理。如果擔心對方不是你喜歡的類型，硬聊也很痛苦，建議去之前就排好相睇後的行程，至少你是有事情而離開的。最不好的就是莫名消失，有些人會假借上廁所而逃走，這真的超級沒禮貌，也讓對方一個人在現場乾等很尷尬呢！沒有人想被這樣對待，那就請不要這樣對待別人。

相睇其實有點像「第一次約會」（First date），只是相睇時兩個人的意圖又再更明顯一點，就是希望未來有機會發展，所以難免更尷尬、更不自在，但只要了解哪些該做、哪些不該做，自然的展現自己，真誠的認識對方，不用排斥相睇，因為也是一個學習與異性相處的方式。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】