跟曖昧對象沒有共同興趣　可靠這4個小技巧　繼續發展成男女朋友

我心血來潮不定期的會更換我們家的黑板畫，左邊那張是大概是一、兩個月前畫的吧。

結果另一半前一個禮拜忽然說：「欸！你畫新的圖了喔？」

「……我大概兩個月前就畫了，我還有跟你說欸。」

「哈哈哈我沒發現，你覺得我懂藝術嗎？」

這不是第一次沒發現，一進門就會看到的牆他沒有一次發現。



最近剛好不約而同有好幾個女生問我這個問題：「沒有共同興趣適合在一起嗎？」

我的答案很簡單：沒有共同興趣，不是交往的大問題。

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沒有共同興趣，就等於不會有共同話題嗎？

絕對不是的，其實興趣只是一開始開始聊天的敲門磚，很多東西還是都可以創造出彼此的共鳴，不過在與非常不同的對象進入一段關係前，可以先思考這幾個前提：

1. 你們對彼此的興趣沒有負面情緒

看不起、嫌棄、討厭都是負面情緒。舉例來說，我很喜歡藝術類的事情，另一半零興趣，但他不會阻止我去看展、在家裡的牆壁畫畫、或批評我做的事情。（頂多就是忽略而已）。

如果對方說自己的興趣是打電動，而你心中是非常排斥這個行為的，那可能就可以思考一下如果你看到他花很多時間打電動，會不會不開心？

對彼此的興趣沒有負面情緒，你才能真心的欣賞這個人，並尊重他想做的事情，如果你抱著嫌棄、看不起、或討厭對方從事自己喜歡的事情，自然很難進入親密關係。

2. 你們有其他的共通話題

雖然沒有共同興趣，但你們應該要能夠共同對某些事情感興趣，像是國家大事、某類型的節目、喜歡去的地方、星座、甚至對於生活瑣事就可以聊個沒完……等等都可以。

如果這些也完全沒有交集，那相處起來真的需要努力一番。因為就像前面說的「興趣」常常是初步交友的敲門磚，一開始不確定要聊什麼，聊興趣最安全，也最可以帶起雙方熱情的話題。

3. 你們都願意了解對方的興趣

除了沒有負面情緒，如果能有正面的欣賞是最好。

有些時候一開始興趣不同、甚至完全不懂也沒關係，只要願意多了解、多好奇、多討論，雙方還是會有共鳴。像是我對工程師的世界真的沒有強烈興趣，但我的另一半跟我分享他愛看的 YouTuber Tech Lead ，大部分的主題我都沒興趣，但有一陣子在講離婚的事情倒是蠻有趣的。老爺如果看到國外跟兩性相關的文章或影片，也會傳給我，一起針對某些議題分享各自的想法。

我也有遇過諮詢個案一個愛看書，帶著另一方開始踏入閱讀的世界，而對方愛運動，則引起她開始跑馬拉松。這類的案例非常多，端看你們是否願意更多的參與對方的世界。

4. 你們願意找出共同的交集

一件事情、或一個興趣講起來很單純，或範圍狹隘，但如果願意延伸出去，很容易就會產生交集。假設你喜歡藝術，他喜歡科技，做網站時要用CSS去調整一些設計，這樣其實就是藝術和科技串連在一起的時候了，也許你用這樣的模式去和他分享，他會眼睛一亮。

又或是創造共同有興趣的事，像我們現在養了貓咪，就會很常看和貓互動的教學、養貓的知識、好笑影片……等等。

如果想要經營一段美好的關係，即使有不同的興趣、兩個不同的靈魂仍然可以越走越近、越來越多交集，而不是因為沒有共同興趣而形同陌路。

基本上只要有心，用桌球拍也可以跳Hip hop、用程式也可以畫漫畫、烤蘋果派也能討論經濟學（好了，我沒有例子了），如果沒心，在什麼領域都是了無新意。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】