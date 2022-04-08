拍拖前擔屎唔偷食，一齊後到處留情找後備！戀愛後變渣男的4星座

戀愛前後就像是個分水嶺，有的男生各方面都會變得更好，對另一半更上心，讓人覺得這個戀愛果然談對的了。



而有的男生則是非常讓人失望，他們戀愛以後開始各種變渣，對另一半不聞不問，只顧著自己在外面享樂。

那麼對於十二星座男而言，戀愛後變渣幾率超大的都會是誰呢？今天就一起來看看吧。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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雙子男

很多人其實都被雙子男的外表欺騙了，以為他們是很深情，很專一的人，但其實雙子男的愛情保鮮期特別的短，他們把人追求到手以後就會感覺到厭倦了，只不過他們並不喜歡主動提分手。所以戀愛以後雙子男依舊是在外跟其他異性相談甚歡，甚至到處養備胎，就等著現任忍受不了主動提分手，這樣他們就可以一方面保留好名聲，另一方面也能無縫開展下一段戀情。

巨蟹男

巨蟹男其實就是個中央空調，他們不僅對另一半很暖，對身邊所有長得好看的女生都很暖。雖然已經戀愛有了對象了，巨蟹男在外人面前也總是塑造出一副好男人的形象來，但其實他們正是藉著這個偽裝來撩撥一些單純不諳世事的女生。尤其是當女生對他們表現出的崇拜的樣子時，這會讓巨蟹男覺得特別的滿足，所以他們不會只守著另一半好好過日子，而是會經常利用身份來跟女生玩曖昧。

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人馬男

人馬男在追求女生的時候總是表現出專一的樣子出來，這是因為他們的征服慾望在作祟，想著要趕緊把對方拿下來證明自己的魅力，所以追求期間他們都表現良好，不會跟其他女生走得太近。但其實他們浪子的性子是很難改變的，一旦戀愛了，那麼也意味著對方已經得手了，這個時候人馬男就會覺得沒有多少意思，所以他們會繼續在外面吊著其他人，保證家中紅旗不倒，外面彩旗飄飄。

雙魚男

如果說男人十個裏面有九個抵擋不住外面花花世界誘惑，那麼雙魚男肯定是其中一個，並且會淪陷得非常快。因為雙魚男本身意志就很不堅定，即便是戀愛以後他們也沒有那麼自覺說要離其他異性遠一點。一旦有美女纏著他們，或者是撩撥一下他們，那麼雙魚男立馬就會繳械投降了，早就把愛人給丟到爪哇國去了。所以跟雙魚男戀愛後也對他們嚴加看管，不然出軌變渣是遲早的事。

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