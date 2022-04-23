兩性研究：聰明女性難脫單！男生第一印象最在意外表這10特徵

【兩性關係／脫單】近年交友軟件越來越流行，不少人為了擴闊自己的社交圈子，或者是認識另一半而使用交友軟件。相信不少單身女生明明具有相當不錯的條件，卻一直都未能脫單，一定會懷疑是否自己眼光太高？還是自己條件太好使對方不敢追求？美國有研究指出，學歷越高的女生確實越難脫單。



【兩性關係／脫單】美國有研究指出，學歷越高的女生確實越難脫單。（《BOSS》劇照）

根據美國耶魯大學研究結果顯示，全球擁有高學歷水平的男士越來越少，相反女士就越來越多。現時全球女多男少的情況下，再加上學歷差異的問題，都是女性越難尋找到合適對象的原因之一。另外美國獨立報（The Independent,the US）的調查報告發現，受訪者中有150名凍卵的女士當中，超過81%的人表示自己擁有大學學歷，並透露不少男性會因她們的學歷及成就感到卻步，面對要共同組織家庭是感到壓力。

兩性｜現時全球女多男少的情況下，再加上學歷差異的問題，都是女性越難越尋找到合適的對象。（《麻辣女強人》劇照）

到底學歷是否能夠影響一段關係呢？交友軟件Coffee Meets Bagel曾進行問卷調查，邀請了600位18歲至65歲的本港男女，探討本港男女的擇偶必備條件，當中大部份男士認為，相比學歷及成就，第一印象會更在意外表的特徵。此外，調查發現受訪者當中有97%的人表示，現時伴侶跟自己理想的條件不符，但最有趣的地方是，很多人卻對此關係感到滿足。不過外觀因素確是不可缺少的一環，第一印象良好的話，確實發展機會都會增加，以下是10大擇偶條件一同看看吧！

兩性｜有97%的人表示現時伴侶跟你理想條件不符，但最有趣的地方是，很多人卻對此關係感到滿足。（《閃爍的愛情》劇照）

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