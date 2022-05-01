約會12星座男心機位：追求者眾挑起白羊征服心、水瓶最愛與眾不同

剛在一起約會的時候，最怕的就是不小心踩到他的地雷，導致沒有下次的約會......所以約會的時候知道對方的喜好很重要啊！



今天就跟小編一起看看12星座男生最喜歡的約會方式吧！保證你們會有好幾百次的約會喔XD

那麼從12星座男的角度來進行分析，到底他們最喜歡的約會方式是怎樣？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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山羊座：奢侈品通通收起來

與刻苦耐勞、節儉到不行的山羊約會，千萬記得把奢侈品都收好，儘量表現出自己樸素、善解人意的那一面。至於地點，選一間價位中等的餐廳就可以了，如果結帳時妳主動付自己的那一份，絕對會讓他對妳刮目相看！

水瓶座：越與眾不同他越愛

天生反骨的水瓶最愛與眾不同，因此妳不一定要很時髦，但是一定有自己的獨特處，越有自己的一套想法，越能得到他的欣賞！與水瓶約會不用重於形式，他是個重視生活理念的思想家，就算是一起聊天、看書，他也會覺得是個約會，在一起的相處品質才是他看中的。

雙魚座：趕快收斂MK味

與重感覺、浪漫的他約會，如果說話帶鄉音又夾雜粗口，可能會讓他有點卻步。儘量避免太俗艷的打扮，潔淨無瑕、充滿靈氣的女性才是他的菜！像一些浪漫的餐廳、咖啡店、或是演唱會都是不錯的約會地點，可以讓他暫時放下壓力～

白羊座：欲擒故縱吊他胃口

對於愛享受征服滋味的白羊，約會時除了美貌是基本條件外，不妨多透露「有人在追我！」的訊息，表現出自己的與眾不同和炙手可熱準沒錯！另外白羊有自己的一套審美觀，可以去逛逛一些展覽，多聊一些他知識以外、又讓他感興趣的話題喔！

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金牛座：喜愛享受、貼近的親密感

金牛在感情上天生缺乏安全感，所以裝扮太刻意、太引人注目的女孩反而不易贏得他的好感。約會時只要自然、多展現自己的才華，知性的對話會讓他對妳更心動！金牛也很喜歡肢體碰觸，像是幫他整理衣袖、玩笑般的打鬧，這種一點點的碰觸更加分～

雙子座：先睡飽再約會

雙子喜歡新鮮有趣的事物，最受不了溫吞遲鈍、沒想法、不懂打扮的女孩，所以約會時記得展現妳俏皮活潑的一面！另外像是看新上映的電影、他沒去過的景點、或與流行的展覽都是不錯的約會選擇，重點是他要有話聊，沒話聊會很乾的場合是他最討厭的。

巨蟹座：氣質優雅最重要

和巨蟹約會，外貌是其次、重點是妳表現出來的氣質與言行舉止！太囉唆或太閉俗、動作手勢太粗魯，都有可能在他眼中扣分！情感容易不安的巨蟹，一開始約會最好以一對一的模式，先建立安全感，然後再慢慢的擴大交友圈、或是跟朋友一起，讓容易感到不安的巨蟹漸入佳境。

獅子座：美貌狗腿擄獲獅子心

100%是外貌協會的獅子，第一眼感覺不夠好，後面就都免談了！如果覺得自己長相平庸的話，那麼讚美是另一條路，把自己催眠成他的粉絲，在言語間多多讚美他，讓他享受王者的風範！與其煩惱要去哪約會，倒不如直接問他的意見，其實他挺享受做決定的感覺的XD

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處女座：格外注意細節

與嚴謹細膩、精神潔癖的處女約會，性感最好禁止，最好穿著簡單及不著痕跡的淡妝為主，另外挖鼻孔、摳牙齒等動作也絕不能出現！再來就是約會地點，對挑剔、重視細節的他來說，可以選擇讓他暫時不用動腦與放鬆的行程，像是spa按摩、在草地野餐等，能大大降低他內心的不安感。

天秤座：內在外在一樣重要

天秤很重視第一眼感覺，如果約會中剛好聊到他感興趣的話題、或找到共同點，絕對會讓他留下超棒的第一印象！因此事前最好先做點功課，了解一下他的喜好，約會選擇看電影、喝個咖啡或是下午茶都不錯，記得讓他心動的3個關鍵就是氣質、藝術與時尚！

天蠍座：只要神秘一切都OK

對神秘有著不可抗拒的吸引力的天蠍，約會時多保持妳的神秘感，就能讓他眼睛一亮。而且天蠍喜歡簡單的行程，如果要跟他約會，那麼只需安排1、2個行程就好，對他來說都很放鬆～要注意的是天蠍通常比較喜歡下午、晚上或半夜的活動，中午前千萬不要約他啊！

人馬座：記得先藏肉

開朗熱情的人馬通常表達分明，當妳約會畫大濃妝、或是穿了短裙忘記藏肉，他可能會默默在心中扣分，白白淨淨、氣質優雅最重要！與他約會可以去各種音樂會、Party、或是藝術展覽，這種可以分享妳專業領域的觀點及提升內涵的活動，會讓他覺得妳是個內外在兼具的女孩！

【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：【愛情測試】戀愛談到一半掉線！誰是你戀愛路上的最大阻礙？】