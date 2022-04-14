輕熟單身女注意！對這5種男人要勇敢說不　將就交往換來一生抱憾

「我和某人約會了大概10次，從來沒有搭過他的車，因為他的車總是亂七八糟、從來沒有在週末見面過，因為他每個週末都喝個爛醉很噁心，雖然情人節他有送我花、生病時也有照顧我… 但實在覺得我不該將就… 可是我快要34歲了，一個人住….」



我們到了某個年紀總會面臨這種該不該將就的困擾，朋友都有伴或結婚了，我是不是該趕快（隨便）找個人過一生算了？

當然不是，以下幾種人，不管你幾歲都不該將就，而該遠離。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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你認為配不上你的人

第一種是你認為配不上你的人，前提是你很清楚自己有幾斤幾兩重，而不是盲目的追求「白馬王子」般的對象。如果你打從心裡看不起對方，或是他有什麼「狀態」是你真的沒辦法接受的，請不要為了交往而交往。

請注意，我這邊說「『你』認為配不上你的人」，而不是「『你朋友』認為」。因為有些東西只有你看得到，這個對象的質感和優點，也許只有你知道，而不是兄弟或姐妹嫌棄他「噢他不夠帥、不夠年輕、不夠有錢、不夠正......」的這種概念。

根本不把你當回事的人

這個狀態有時會出現在對方條件很好，你感覺中了樂透，但卻好像任何事都在迎合對方。約會時放鴿子、遲到、臨時取消，或是把任何人事物都擺在你前面，再用一大堆理由或甜言蜜語搪塞你的牢騷，大部分的時候你都在等待和焦慮。

另一種情況是對方並沒有想要一份穩定的感情，你的存在只是排解無聊，或「解身體的渴」，若你並沒有同樣的認知，那麼千萬不要跟這樣的人交往，否則辛苦的是你。

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有嚴重成癮症狀的人

煙癮、酒癮、賭癮、毒癮、打電動上癮、… 都是屬於成癮症狀，如果沒讓他在某個時間去抽煙、打電動、喝酒，會有情緒不穩定、發怒、極盡所能要做那件事，甚至是暴力行為出現，當他又沒有自我節制或尋求治療的話，這樣子的人格特質在一段關係中很容易帶來負面的影響。其實運動成癮、手機成癮、購物成癮也都是問題，重點是觀察他能不能控制自己、還有當他不能做這件他想做的事情時，他有什麼反應。

有暴力傾向的人

會虐待動物，生氣就拍桌子、搥牆、摔東西，在路上看路人不爽就吵架、罵人、甚至打人，排除他有精神疾病治療中的狀況，這樣的人即使再怎麼優秀，這樣不代表很「man」、或是很直爽，只代表有一天你們可能一言不合，他把這個暴力使用在你的身上。

價值觀迥異的人

雖然價值觀會隨著環境和身邊的人有所改變，但你們若是一開始認識就發現彼此價值觀差太多，對於金錢的使用、生活的態度、未來的目標差非常多，那真的很難維持長久的關係。

說到最後，你有沒有發現？「不能在一起的人」絕不是無趣、外表不帥、或是不有錢，而是這個人的本質如何，和他到底適不適合你。

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【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】