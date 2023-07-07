FB創辦人推Threads挑戰Twitter？朱克伯格私下超寵妻嚮往樸素生活
【Threads｜Facebook創辦人Mark Zuckerberg｜Priscilla Chan】由Facebook創辦人朱克伯格 Mark Zuckerberg 創立的 Meta 全新社群平台 Threads 於昨日正式上線！據消息顯示，Threads上線短短7小時，已經有過千萬用戶註冊，有網民就表示 Threads 的創立間接令 Mark Zuckerberg 與全球首富兼 Twitter 擁有者 Elon Musk 的競爭升溫！
常說成功男人的背後總有一個知性女人，當大家都以為作為首富妻子必定是過著奢華生活時，但Mark Zuckerberg 太太 Priscilla 就偏偏不愛打扮、不買名牌，可能就是因為這份樸素而深深吸引了Mark！兩人自2012年結婚後，婚後多年仍然相當恩愛！
Threads｜Facebook創辦人太太Priscilla Chan出身於平凡家庭 考入世界頂級學府
Priscilla Chan是中越混血兒，出身於越戰後的難民家庭，後來一家人到了美國開展新生活！因為出身於平凡家庭，Priscilla 父母深信知悉可以改變命運，所以為了給Priscilla有更好的教育，他們不惜打幾份工為孩子供書教學，Priscilla並沒有辜負父母的期望，憑著她的智慧，成功獲取全額獎學金考入哈佛大學。
雖然成功進入了頂級學府哈佛大學，本來前途一片光明，不過Priscilla在入學初期感覺自己跟其他人的成長背景完全不同，覺得自己格格不入，曾經想放棄學業，甚至已填了轉學申請，但在一次義工活動中遇到了一個女孩，令她打消了退學念頭，更立志要成為兒科醫生。而Priscilla沒有退學的選擇，也令她與Mark邂逅！
維繫愛情熱度靠1招 訂下愛情條約每星期約會1晚
Priscilla 與 Mark 的相遇其實並不浪漫，兩人在派對中在洗手間排隊時相遇，就是那短短的交談令他們深深吸引著對方，然後互生情愫，開始交往。在他們戀愛的初期正是Facebook剛剛發展的時候，當時Mark為了專注研發Facebook，選擇了中途輟學，Priscilla就一直在背後默默支持他，Priscilla見證著Facebook的創立，亦是Facebook第一批用戶！
我在大學生涯中最美麗的回憶，就是遇到了我的太太。
Priscilla 與 Mark 均是事業型人士，雖然工作忙碌，但為了維持熱戀溫度，他們就訂下了愛情條約，規定兩人每星期必定要有一晚約會，每次約會時間最少100分鐘，大家都必須要放下工作，離開辦公室及住所，承諾在約會時間不使用Facebook，全心全意跟對方交流與相處，相信就是因為這個習慣令兩人的感情更堅固，相戀近17年仍然如此恩愛。
追求樸素生活 婚禮只在家中後花園舉行
雖然Priscilla與Mark這對夫妻坐擁千億身家，Mark更是全球5大首富之一，作為首富夫人的Priscilla，並沒有追求名牌與高級珠寶，反而嚮往樸素的生活，她很少打扮，而且衣著樸素，很多時侯都是T-shirt、牛仔褲就出街，跟普通人並無分別！他們沒有名車及司機接送，兩人更在義大利一起吃「麥記」，雖然Priscilla樸素的生活與打扮曾經受到外界批評，但她仍堅持做自己，一家人過著低調簡單的生活。
在2012年，在Facebook上市的第二天，Priscilla與Mark就正式結婚，他們不只生活簡單，就連婚禮也只是在家中的後花園舉行，到場嘉賓也不足100人，沒有大排筵席，亦沒有名貴鑽戒，反而以Mark親自設計的紅寶石戒指作結婚戒指，雖然低調簡單但充滿心思，幸福滿溢。
Threads｜婚後經歷3次流產 Mark為妻子設計睡眠盒
Priscilla在婚後2年間經歷過3次流產，在2015年終於迎來第一個愛情結晶，為Mark誕下女兒Maxima，再在2017年及2022年宣布懷有第二、第三胎，一家五口相當幸福。Mark亦十分寵妻，Priscilla因要照顧女兒而難以入睡，Mark心痛妻子睡不到好覺，特意為她設計了一個「睡眠盒」，以微光與柔和聲音取代刺耳鬧鐘聲，希望創造一個可以令太太睡得安穩的裝置，也是他對Priscilla表達愛意與感激的方法。
熱衷公益 成立基金致力於教育及慈善事業
Priscilla不甘只做富豪背後的女人，堅持追夢努力成為一位兒科醫生，另外她也不忘回饋社會，熱心公益，在大女兒出生時，兩夫妻決定捐出99% Facebook 股份，價值約450億美金成立慈善基金「Chan Zuckerberg Initiative」，因為Priscilla自己也是難民家庭出身，深信教育可以扭轉人生，所以特意成立基金致力於教育及慈善事業。
我遇見的女人，沒一個比她聰明，她是我最崇拜的偶像！
Threads是什麼？
由Facebook創辦人Mark Zuckerberg 創立的 Meta 全新社群平台 Threads 於昨日正式上線！
Threads及Facebook創辦人Mark Zuckerberg太太是誰？
Mark Zuckerberg 與太太 Priscilla 於2012年結婚，婚後多年仍然相當恩愛！