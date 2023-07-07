FB創辦人推Threads挑戰Twitter？朱克伯格私下超寵妻嚮往樸素生活

【Threads｜Facebook創辦人Mark Zuckerberg｜Priscilla Chan】由Facebook創辦人朱克伯格 Mark Zuckerberg 創立的 Meta 全新社群平台 Threads 於昨日正式上線！據消息顯示，Threads上線短短7小時，已經有過千萬用戶註冊，有網民就表示 Threads 的創立間接令 Mark Zuckerberg 與全球首富兼 Twitter 擁有者 Elon Musk 的競爭升溫！



由Facebook創辦人Mark Zuckerberg 創立的 Meta 全新社群平台 Threads 於昨日正式上線！（zuck＠IG）

據消息顯示，Threads上線短短7小時，已經有過千萬用戶註冊。（zuck＠IG）

常說成功男人的背後總有一個知性女人，當大家都以為作為首富妻子必定是過著奢華生活時，但Mark Zuckerberg 太太 Priscilla 就偏偏不愛打扮、不買名牌，可能就是因為這份樸素而深深吸引了Mark！兩人自2012年結婚後，婚後多年仍然相當恩愛！

Threads｜Facebook創辦人Mark Zuckerberg於2012年跟相愛多年的女友Priscilla Chan結婚，婚後多年仍然相當恩愛！（zuck＠IG）

Threads｜Facebook創辦人太太Priscilla Chan出身於平凡家庭 考入世界頂級學府

Priscilla Chan是中越混血兒，出身於越戰後的難民家庭，後來一家人到了美國開展新生活！因為出身於平凡家庭，Priscilla 父母深信知悉可以改變命運，所以為了給Priscilla有更好的教育，他們不惜打幾份工為孩子供書教學，Priscilla並沒有辜負父母的期望，憑著她的智慧，成功獲取全額獎學金考入哈佛大學。

Threads｜Facebook創辦人太太Priscilla沒有辜負父母的期望，憑著她的智慧，成功獲取全額獎學金進入哈佛大學。（zuck＠IG）

雖然成功進入了頂級學府哈佛大學，本來前途一片光明，不過Priscilla在入學初期感覺自己跟其他人的成長背景完全不同，覺得自己格格不入，曾經想放棄學業，甚至已填了轉學申請，但在一次義工活動中遇到了一個女孩，令她打消了退學念頭，更立志要成為兒科醫生。而Priscilla沒有退學的選擇，也令她與Mark邂逅！

Threads｜Facebook創辦人太太Priscilla曾經想放棄學業，甚至已填了轉學申請，但在一次義工活動中遇到了一個女孩，令她打消了退學念頭，更立志要成為兒科醫生。（zuck＠IG）

維繫愛情熱度靠1招 訂下愛情條約每星期約會1晚

Priscilla 與 Mark 的相遇其實並不浪漫，兩人在派對中在洗手間排隊時相遇，就是那短短的交談令他們深深吸引著對方，然後互生情愫，開始交往。在他們戀愛的初期正是Facebook剛剛發展的時候，當時Mark為了專注研發Facebook，選擇了中途輟學，Priscilla就一直在背後默默支持他，Priscilla見證著Facebook的創立，亦是Facebook第一批用戶！

我在大學生涯中最美麗的回憶，就是遇到了我的太太。 Mark Zuckerberg

Threads｜他們戀愛的初期正是Facebook剛剛發展的時候，當時Mark Zuckerberg為了專注研發Facebook，選擇了中途輟學，Priscilla就一直在背後默默支持他。（zuck＠IG）

Priscilla 與 Mark 均是事業型人士，雖然工作忙碌，但為了維持熱戀溫度，他們就訂下了愛情條約，規定兩人每星期必定要有一晚約會，每次約會時間最少100分鐘，大家都必須要放下工作，離開辦公室及住所，承諾在約會時間不使用Facebook，全心全意跟對方交流與相處，相信就是因為這個習慣令兩人的感情更堅固，相戀近17年仍然如此恩愛。

Threads｜Facebook創辦人Mark Zuckerberg與Priscilla訂下了愛情條約，規定兩人每星期必定要有一晚約會，每次約會時間最少100分鐘。（zuck＠IG）

追求樸素生活 婚禮只在家中後花園舉行

雖然Priscilla與Mark這對夫妻坐擁千億身家，Mark更是全球5大首富之一，作為首富夫人的Priscilla，並沒有追求名牌與高級珠寶，反而嚮往樸素的生活，她很少打扮，而且衣著樸素，很多時侯都是T-shirt、牛仔褲就出街，跟普通人並無分別！他們沒有名車及司機接送，兩人更在義大利一起吃「麥記」，雖然Priscilla樸素的生活與打扮曾經受到外界批評，但她仍堅持做自己，一家人過著低調簡單的生活。

Threads｜這對夫妻坐擁千億身家，但Priscilla並沒有追求名牌與高級珠寶，反而嚮往樸素的生活。（zuck＠IG）

在2012年，在Facebook上市的第二天，Priscilla與Mark就正式結婚，他們不只生活簡單，就連婚禮也只是在家中的後花園舉行，到場嘉賓也不足100人，沒有大排筵席，亦沒有名貴鑽戒，反而以Mark親自設計的紅寶石戒指作結婚戒指，雖然低調簡單但充滿心思，幸福滿溢。

Threads｜在2012年，在Facebook上市的第二天，Priscilla與Mark Zuckerberg就正式結婚，他們不只生活簡單，就連婚禮也只是在家中的後花園舉行。（zuck＠IG）

Threads｜婚後經歷3次流產 Mark為妻子設計睡眠盒

Priscilla在婚後2年間經歷過3次流產，在2015年終於迎來第一個愛情結晶，為Mark誕下女兒Maxima，再在2017年及2022年宣布懷有第二、第三胎，一家五口相當幸福。Mark亦十分寵妻，Priscilla因要照顧女兒而難以入睡，Mark心痛妻子睡不到好覺，特意為她設計了一個「睡眠盒」，以微光與柔和聲音取代刺耳鬧鐘聲，希望創造一個可以令太太睡得安穩的裝置，也是他對Priscilla表達愛意與感激的方法。

Threads｜Priscilla在婚後2年間經歷過3次流產，在2015年終於迎來第一個愛情結晶。（zuck＠IG）

Threads｜Priscilla因要照顧女兒而難以入睡，Mark Zuckerberg心痛妻子睡不到好覺，特意為她設計了一個「睡眠盒」。（zuck＠IG）

熱衷公益 成立基金致力於教育及慈善事業

Priscilla不甘只做富豪背後的女人，堅持追夢努力成為一位兒科醫生，另外她也不忘回饋社會，熱心公益，在大女兒出生時，兩夫妻決定捐出99% Facebook 股份，價值約450億美金成立慈善基金「Chan Zuckerberg Initiative」，因為Priscilla自己也是難民家庭出身，深信教育可以扭轉人生，所以特意成立基金致力於教育及慈善事業。

我遇見的女人，沒一個比她聰明，她是我最崇拜的偶像！ Mark Zuckerberg

Threads｜Facebook創辦人Mark Zuckerberg太太Priscilla不甘只做富豪背後的女人，堅持追夢努力成為一位兒科醫生，另外她也不忘回饋社會，熱心公益。（zuck＠IG）