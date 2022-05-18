金鍾國尹恩惠被曝曾交往？收自製記念冊難忘7年情前度致寄情健身

金鍾國與尹恩惠的緋聞傳了近17年，但兩人卻不曾公開承認交往消息，但近日尹恩惠在YouTube短片分享拍拖甜滴，尹恩惠亦透露曾以「手寫訊息記念冊」作為禮物送給男友，而出道多年從沒有承認戀愛的金鐘國，曾在節目《我家的熊孩子》分享自己曾收到女友親製的訊息記錄冊，疑似默認兩人是曾交往的事實。



金鍾國與尹恩惠的緋聞傳了近17年，近日卻被眼利的網民發現兩人疑似交往過？(kjk76@IG/y1003_grace@IG)

尹恩惠YouTube分享戀愛經驗 一本訊息記錄冊默認與金鍾國曾戀愛？

早前尹恩惠在個人YouTube頻道上談到過去的戀愛經驗，她剛分享時還相當腼腆說：「以往曾交過一任男朋友，在戀愛初期兩人會發很多的訊息，也經常打電話，但當兩人交往日子久後，對方的訊息變得很短也很久才回應。」所以尹恩惠便將過後兩人發過的訊息抄在筆記本並送給對方。

早前尹恩惠在個人YouTube頻道上談到過去的戀愛經驗。(尹恩惠@YouTube)

另外，尹恩惠的前經紀公司代表尹登龍亦曾在YouTube時提到尹恩惠與金鍾國的舊事，他分享說：「我和金鍾國是朋友，他不怎麼關注女生，只喜歡運動，在我看來這樣的他真的和尹恩惠較有一段過往。當時尹恩惠住在狎鷗亭，我聽說她生日那天和朋友們一起去咖啡館，金鍾國拎著蛋糕去找她。」

事實上金鐘國曾在節目《我家的熊孩子》上透露過，收過某任女友的禮物，上面是對方寫滿他每天傳給對方的訊息，而金鐘國收到後也察覺自己在交往後期訊息也愈傳愈短，甚至有一條訊息是提到：「9月14日晚上10點，我去運動。」當時節目主持聽到金鐘國的分享後也不禁感嘆。不少網民看了尹恩惠與金鐘國以往曾懷疑交往的蛛絲馬跡後，紛紛留言表示：「怪不得《Running Man》每次提到尹恩惠，金鐘國的表情都很僵，原來是談過戀愛呀」、「吃到了過期的糖」、「劉在錫說過會爭取讓尹恩惠上《Running Man》，我很期待」。

金鐘國也在節目提到自己曾有過一段地下的7年情，雖然兩人最終兩人仍是分手收場，但金鐘國亦在這次戀愛中成長不少，更領悟一套屬於自己的「單身理論」，及何謂愛一個人。

金鐘國曾發展地下情與女友交往7年 分手遇情不敢再愛：在愛情裡更喜歡對方的人是罪人

【金鍾國／尹恩惠】金鍾國與宋智孝經常在《Running Man》中被編劇湊合成節目情侶。(kjk76@IG)

金鍾國與宋智孝經常在《Running Man》中被編劇湊合成節目情侶，但過去有一集與女嘉賓洪真英成為一對「甜蜜CP」後，兩人便被網民形容為最有火花的螢幕情侶，但螢幕情侶歸究是節目的戲劇效果，而現實中的金鍾國亦多次被好友或嘉賓追問何時才真正去談戀愛，有一次金鍾國卻罕有透露自己內心的感情經歷，言語間亦讓人感到金鍾國對逝去的愛情有種不捨。

【金鍾國／尹恩惠】金鍾國在綜藝節目表示：「在愛情裡更喜歡對方的人是罪人。」 (《我家的熊孩子》截圖)

金鍾國曾在節目《我家的熊孩子》分享有一個曾交往7年的女友，他說：「每一次的分手，我也會透過健身去轉移我的注意力，不想讓自己陷入傷感的情緒中。」金鍾國亦提到自己過往的戀愛經驗中，也只有過1次是因為與女朋友約會而沒有健身，對自我管理極強、從不吃油膩食物和抽煙的金鍾國，有時更會欺騙女友正在工作，但其實是在健身。

《一個男人》金鐘國 歌詞



有一個男人，非常愛你的男人

有這樣一個男人 非常愛你的男人

有這樣一個男人 不敢說愛你的男人

有一個疼惜你更多於自己 並想擁有你的我在這裡（心）

不管什麼時候 在任何地方 都只想着能夠讓你開心的事

想說出來 快要失去理智 好想突然間把妳抱在懷裡



金鍾國在2011年所推出的歌曲《一個男人》，金鍾國唱出歌彷彿是訴說自己的故事，而金鍾國視健身重要過女友，是因他患有嚴重的脊椎側彎症，多做健身可改善問題。金鍾國透露那時在半夜與女友分手，他只好寄情健身去療癒分手的痛心，金鍾國一邊健身一邊聆聽著自己所唱的歌，更說：「一想到自己如果可與她結婚的場面，便感動落淚。」這次以後，金鍾國曾在節目提到自己再也遇不上可撼動他心房的那個女人：「在愛情裡更喜歡對方的人是罪人。」或許金鍾國不是不想再去愛人，而是他錯過了一生最愛的女人，想愛卻不敢再愛，害怕要做多一次的「罪人」。

金鍾國情傷後仍渴望愛：不需要女生對我好，反正我會對她非常好

【金鍾國／尹恩惠】金鍾國在節目中曾表示自己很想找一個可以成家立室的女人。 (kjk76@IG)

金鍾國在節目《我家的熊孩子》也嘆氣表示：「得跟好的人交往才行。」更說：「不需要女生對我好，反正我會對她非常好。」雖然當時這番說話引來不少網民的讚賞，但金鍾國卻仍沒有找到想愛的那一個「她」，這也許是金鍾國明白到自己不能再像以往的一樣，輕易去說愛。

過去的愛情經歷也讓金鍾國想保護自己的心，他不想留下痛苦傷痕，也擔心再次墜入愛河時，會再一次經歷愛情的失敗。不過當妳遇到一個想結伴終生的人，不妨用盡自己的全力去愛那個你認為值得的人，不要因為過往的經歷，不再輕易的說愛，而錯失好對象。

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