戀愛心測｜愛情離你有多遠？你和他的姻緣是「近了」還是「盡了」

我們或多或少在愛情裡面都會有點迷茫！這時候除了尋求朋友幫助之外，更了解自己也是一種方式呀！



一起來看看日本超流行傳説超神準的愛情心理測驗！到底準不準，由你親身體驗吧！

將每一題的測驗分數加起來，對照最後選項的總分。來看看你的愛情是「近了」還是「盡了」！？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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24分以內：你的愛情『盡了』

你目前可能只是暗戀對方或是進行一場明知不可能的愛情任務。愛情的熱度甚至高到足以取代你的一切，也淹沒了你的理智與判斷力，使你容易變得患得患失，這短感情可能只是在苦撐而已。學會放手是一種莫大的勇氣，既然緣分以盡，早日脫離愛情漩渦，好好地愛自己，別再當愛情的可憐蟲。

24~36分：你的愛情『禁了』

你可能曾經受過傷，或因為本身要求較高的緣故，對接受一段新感情變得過於小心謹慎。現在的你對愛情的注意力較少，反而會花費不少時間在自己的興趣上，例如旅行或學才藝等。對愛情你不強求，甚至還有一點排斥，不想就此被男/女朋友給羈絆住，也許必須在過一段日子，你才有可能『解禁』。

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36~48分：你的愛情『近了』

對於愛情你較重視順其自然，寧缺勿濫。和異性朋友可以很自然的聊天，也不排斥和任何人交往。所以即使你目前沒對象，或是和心儀的對象距離尚遠，你也總感覺會有好事發生，也代表你的愛情近了。只是你也隨著時間對愛情越來越期待、渴望，真的想要就打破被動，好好努力去追求吧。

超過48分：你的愛情『進了』

目前的你可能正在享受一段甜蜜的感情，或者是十拿九穩的知道自己即將擁有一段愛情，使得你春風滿面，得意全寫在臉上。這樣的你常常心情很high，什麼事都覺得很有趣，就連路邊小狗對你叫，你也認為是友善。既然有了愛情就應該更加去珍惜、去維護，這樣幸福才能夠伴隨你長長久久。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】