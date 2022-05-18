12星座男公認最反感的聊天方式　向巨蟹、天秤潑冷水即被封鎖刪除

現今通訊軟體發達，許多人喜歡透過網路傳訊息來拓展朋友圈，然而有網友感嘆自己「總是交不到可以繼續聊天的朋友」，詢問是否有「穩聊SOP」可以讓友誼快速升溫，掀起熱烈討論......



閒時和人說說話聊聊天應該是一件讓人放鬆感覺愉悅的事。當代的聊天有的是面對面，有的是網聊或者視頻聊天，其實無論哪種聊天本質都是差不多的。聊天的雙方也都希望能和對方聊得來也聊得愉快，懂得聊天的人也總能讓他人感覺愉快，可現實中還是有那麼些沒法愉快的聊天方式。一起來看看十二星座男反感的聊天方式吧。月亮星座也要參考喔~~

從12星座男的角度來看，令他們超反感的聊天方式是甚麼？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊男的聊天地雷，請謹慎小心~

白羊座特質為「行動力強，個性火爆，以自我為中心」。白羊座的關鍵字是 「自我」，受到守護星火星的影響，白羊座具有好動的氣質，想到甚麼就會馬上去做，也喜歡與人競爭享受勝利的甜美。 白羊座勇於開創，常能成為開路先鋒，只是偶爾顯得過度急躁，吃緊弄破碗，或是三分鐘熱度，持久力差。

性格一直都有著熱情高漲的白羊男不管他們在什麼地方和人聊天或者網絡上，他們也一直是那種滿懷激情的心態，相對的，他們也希望得到對方同樣強烈或充滿的回應，如果他們得到的回應像是「隨便」二字這種的，白羊男就有被潑到冷水的感覺，這樣的遭遇會他們覺得好像只有他們一個人懷著激情在唱獨角戲。他們會想著如果只是簡單的回應就用不著找你聊天了。

金牛男的聊天地雷，請謹慎小心~

除了重視物質（物質的範圍相當廣泛，凡是吃的、喝的、穿的、聞到的、摸到的、聽到的、看到的…這些都是物質。）和追求愉悅的事物極度敏感之外，金牛座對藝術、美食、音樂等領域具有極高的鑑賞力。 物質慾望滿足後將為金牛座帶來心理上的滿足與安全感，展現出「 優雅、安靜、溫和 」的一面。 為了滿足物質慾望，金牛座會努力工作或理財，如果物質被過度滿足則會出現紙醉金迷、安逸享樂的負面特質。

精明的金牛男是非常講究付出與回報的，他們懂得做事腳踏實地，也不介意一點一點花時間和精力，對於他們來說，即使聊天這種簡單的放鬆方式也需要要有個結果。不一定是要對方很明確的回答內容，但他們想要的至少也要一種對方認真對待聊天的態度。他們要的不是那種自己發一大堆文字過去，而接收到回應的只是「。。。」這樣的，金牛男的瞬間就不想聊天了。

雙子男的聊天地雷，請謹慎小心~

雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和隨機應變，也有機靈狡猾的傾向，雙子喜歡簡單容易的事物，注重方便，喜歡尋找各種捷徑，也擅長把複雜的資訊簡化傳遞。雙子的變易包含多變和多元性，也有游移不定的特質；善於變通和雙子座聰明、變通性強，可以快速地適應各種環境，與周遭的人打成一片（變動星座的適應性），缺點就是意志不夠堅定，做事容易三分鐘熱度，這也是為什麼雙子會給人善變不可靠的印象。

個性具有兩面性的雙子男給人的感覺有那麼一些忽冷忽熱的味道，即使他們更多的時候是性格使然無意這樣的。雙子男是很少向他人傾訴心事的，但是當他們聊天的時候願意打開心扉跟對方傾訴一番，但是對方的回應只是回應一個簡單表情作為回覆，雙子男就會認為對方有諷刺他們的意思，雙子男立刻就很不淡定甚至對方就此從雙子男的朋友名單裡出局了。

巨蟹男的聊天地雷，請謹慎小心~

巨蟹座的關鍵字就是「母性、根源」，受到守護星月亮的影響，不論男女都容易展現出陰柔的一面，會本能地去關心需要幫助的人，因為巨蟹敏感害怕受傷的關係，於是劃分了界線與外界區隔，具有排外性。巨蟹喜歡建構一個屬於自己的小天地，並從中尋求呵護與溫暖，或給予別人關懷和依靠。巨蟹有很強的防衛心，所以要進入他們的內心並不容易，也因為如此，任何形式的切割與離別會對巨蟹帶來巨大的傷害，久久不能忘懷。

可以說，只有足夠被他人重視才能真正溫暖到巨蟹男他們最不踏實的心，他們才能不去胡思亂想。聊天的時候，他們非常希望對方能對他們的觀點發表更多真實的看法或者能說的更多想法，就算對方不想表達什麼的話也可以跟巨蟹男直說，但不要對巨蟹男簡單回復一個「哦」字這樣敷衍的，巨蟹男們的心情會瞬間跌落到谷底自己黯然傷神。

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獅子男的聊天地雷，請謹慎小心~

獅子座的關鍵字是 「焦點」，受到守護星太陽的影響，獅子座具有高貴的氣質，喜歡耀眼明亮的事物，也喜歡被注意。獅子座也是陽性的象徵，具有陽剛、父性的特質，他們重視榮譽，並且充滿正義感，對所有小人行徑嗤之以鼻。 由於渴望成為眾人焦點，獅子座會用誇張表現來博得眾人眼球， 簡單講就是「愛出鋒頭」，受到重視可以讓他們得到快樂，由於想要成為焦點，獅子座對大眾流行特別敏感，很容易就知道大家喜歡甚麼，也很擅長經營自我品牌，販售高級用品。

天生王者氣質獅子男生來需要需要無限榮耀和眾星捧月一樣的尊重。無論他們說什麼或者做什麼都是有他們依據的，也都是有他們自己目的性的。雖然聊天並不是他們經常用來打發時間的方式，但是一旦跟他們聊天，千萬不要認為簡單的只回應一個「嗯」字給他們就可以了，畢竟這樣的回應在他們看來就是貶低他們的表現。

處女男的聊天地雷，請謹慎小心~

處女座的關鍵字是「器」和「分」，「器」就是具備功能的物品，比如各種器具工具，各自都有自己的分類和使命，象徵萬物的功能與效能。「分」指的是從細部加以分門別類，象徵各種細碎微小的事物。受到守護星水星影響，處女擁有聰明靈巧的心智反應。與雙子不同，處女偏重於文字表現，注重細節，挑剔並且嘮叨。處女座非常要求完美且重視細節，總是希望事情能夠盡善盡美，但是過度挑剔的個性常常讓他們忽略大處，在有時間壓力的狀態下容易焦慮緊張。

凡事追求完美到了吹毛求疵的處女男喜歡有始有終的處事態度。其實他們在網聊和面對面聊天給人的感覺是一樣的，他們有什麼就說什麼也希望對方對自己的言辭都要有一個明確的回答。如果對方一個代表著無語含義的表情發過去給他們，在處女男他們看來就是藐視自己，這種內心受到的傷無法用任何詞彙描述的，他們立刻就會覺得跟對方聊不下去了。

天秤男的聊天地雷，請謹慎小心~

天秤座的關鍵字是「相對」，相對指的是一體兩面的事物，比如是非、善惡、好壞等。而正因為這些事情都是一體兩面，於是產生了選擇與判斷，天秤座每天都在是非好壞中擺盪猶豫，既是優點也是缺點。相對的事物都是一正一負，有好就有壞、有對就有錯，衍伸出背後、對面的意義，也代表互補、差異和缺乏的部分。受到守護星金星影響，天秤座具備天生的協調美感，喜歡一切美的事物，舉止優雅深具魅力，擅長社交活動，渴望獲得認同。

一直都在尋找著生活中各個方面平衡的天秤男喜歡分享快樂，一點在聊天的時候更喜歡將大家的興致都激發出來。天秤男如果不被一等一的重視和對待，內心就會覺得被冷落了而受傷，所以他們在聊天的時候最怕的事情就是，當自己興致高昂的發了一大串文字過去給對方，而他們收到的回復是像「有意思嗎？」這類的話，過後天秤男一定就不想再跟對方聊了。

天蠍男的聊天地雷，請謹慎小心~

天蠍座的關鍵字是「極端」與「占有」，天蠍座的性格頑固、愛恨分明，外表冷漠內心狂放，容易隱藏情緒，給人抑鬱神秘的印象。受到守護星火星與冥王星的影響，天蠍座具有強烈的爆發力與破壞力，也具備極強的掌控慾。並且相當了解人性的黑暗面。天蠍座具有洞悉人性的能力，很容易看穿別人的想法，也擅長謀略。天蠍座也有很高的靈性潛力，對神祕學問也有濃厚興趣；只是個性極端，喜歡掌控一切事情，有很強的佔有欲，因此也容易因為報復心的驅使，做出毀滅性的行為。

他們給人的感覺是冷淡多過熱情，他們只對著熟悉的、喜歡的人才會散發出熱情的氣息。與天蠍熟悉的人來和他們面對面或打電話聊天就能很明顯的感受到他們的熱情，而一到網聊就是另外一番景象，天蠍男渴望的回應是和他們一樣的嘮叨，可是他們發過去很多字的時候，一旦隱藏在文字背後激動的心情被對方忽略，對方就一句「我幹嘛幹嘛去了」，這種熱情被急剎車的感覺，就讓天蠍大大受傷了。

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人馬男的聊天地雷，請謹慎小心~

人馬座的關鍵字是「幸運」與「自由」，受到守護星木星的影響，人馬座是天生的幸運兒，運氣一般都不錯，生性樂觀、坦率又直接，常因此得罪人而不自知，具有強烈的理想主義與冒險精神，樂於探索未知的世界。 人馬座愛好自由，瀟灑的個性使他們不願受到拘束，有時會藉由遠走他方來逃避事情，給人不負責任的感覺。過度的自信讓人馬座時常表現出自大、粗心，這多半也是他們失敗的原因。人馬座對應第九宮 － 文化宮，象徵大智慧、旅行、哲學。

表面瀟灑自在的人馬男，其實他們是一個很需要被解讀、被理解的人，人馬男內心深處渴望一份寧靜的美好，他們著實希望有人能聽懂他們幽默之外的寂寞，跟別人網聊的時候，人馬男製造歡樂也喜歡用開玩笑的方式講述一些事，所以他們期望回應至少也是歡樂的表情，但如果對方回覆的是一個的冷場表情而已，這時候氣氛就真的尷尬起來了。

山羊男的聊天地雷，請謹慎小心~

山羊座的關鍵字是「基本結構」，受到守護星土星的影響，山羊座總是容易憂愁的一群，他們踏實穩重、善於自律，有很強的耐力與執著，重視傳統、規則與命令，有時顯得古板老派。山羊非常的腳踏實地，不會有一步登天的想法，過程上遇到的困難與挫折，或是別人的冷嘲熱諷，山羊座都不以為意。山羊很常過度壓抑自己，甚麼苦都往肚子裡吞，他們願意為了名利不計任何代價，再辛苦都會咬牙堅持，只為了成為典範受他人尊敬。

他們一般很少發表言論，有說出來的話一定是他們深思熟慮過的，就算別人有質疑或反對的意見也可以直接說出來，因為別人那委婉的態度更會讓山羊男受傷。即使網聊的時候，山羊男收到對方的一個「額」字這樣的回應，殺傷力就像他們被扇一巴掌一樣，會令山羊男感覺遭受諷刺和冷落，所以他們一看到回覆「額」字就不會繼續聊天了。

水瓶男的聊天地雷，請謹慎小心~

水瓶座的關鍵字是「波」，可以想像成石頭丟入池塘產生的「水波」，水波的特徵就是不斷的遠離中心，這象徵水瓶的非主流與不願成為焦點。水瓶座有種遠離中心的特質，所以也代表他們善於創新與改革，也可以衍伸出反骨與叛逆的特質。受到守護星土星與天王星的影響，水瓶具有土星的冷漠與邏輯性，也具有天王星的叛逆與變革。水瓶喜歡交朋友，同時也很重視個人的獨特性。水瓶樂於創新，喜歡在科技發展中不斷改良與求新求變，創造劃時代的產品或革命性的理念。

他們特別喜歡聊天和朋友傾訴自己心中的不滿和委屈，水瓶男也常用這種方式來發洩自己的壓力。他們在網聊的時候遇到不被對方理睬了，會認為對方可能現在正忙著，他們也不怕對方提出不一樣的想法來證明對方有認真在思考自己的話，他們最怕的就是簡單「呵呵」兩個字的回應，因為這種明顯敷衍的回應立刻令他們心情瞬間不爽到了極點，他們會心裡會想——話不投機半句多，不會聊就別笑聊。

雙魚男的聊天地雷，請謹慎小心~

雙魚座的關鍵字是「包容與統一」，受到守護星海王星的影響，雙魚座十分純真而且愛幻想，浪漫的性格加上迷糊的個性總是會引發不少誤會，雙魚座都有相當不錯的感受力，他們就像是大海一樣可以輕易地感受到別人的情感。雙魚是個古老複雜的星座，包含了太多的情緒，所以在情緒方面起伏非常的大，矛盾、敏銳的感性、知性、詩情和纖細的觸覺，種種衝擊之下便產生了無與倫比的藝術天才。也許，這也是他們另一種沈醉的表現。

遊在夢境與現實邊緣的雙魚男的情緒是最容易受到影響的，只是他們情緒的波動大多時候都隱藏在心裡很少表現出來。他們在聊天時候，雙魚男不管自己的想法天真還是成熟還是怎樣，都希望得到對方用心的回應。但是如果對方的回應就是一個表示嘲笑態度，溫柔的雙魚男瞬間就炸毛。最後他們憋到自己內傷連一個氣泡都不想冒給對方了。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】