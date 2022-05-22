分手後一分鐘便有後悔聲音？下半年最易愛火重燃的星座排行前3位
撰文：中天快點TV
出版：更新：
韓團男星具俊曄先前以20年前的手機號碼，重新與女星大S搭上線，舊時愛火重燃，羨煞不少粉絲。而2022年目前即將進入下半場，在台灣有「國師」稱號的星座專家唐綺陽也在節目中公布「愛火重燃」的星座排行，列出前3名供民眾參考。
舊愛還是最美…唐綺陽列出下半年「愛火重燃」的星座排行前三名（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+7
第三名是天秤座。
唐綺陽指出，該星座者近期在公開場合表現極佳，也可能因此成為交際圈的紅人。此時，舊愛也會在這段時間再次發現你的優點、好的地方，回頭來找尋你，探究有無重來可能。但她也直言，被找到時不妨思考後再做決定，不一定要全盤接受，不過讚美之詞倒是可以放心接收。
同場加映：心理測驗｜命中注定愛情路上遇渣男？7條問題測你一生有幾段孽緣（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+11
第二名是處女座。
唐綺陽表示，雖然難以得知處女座內心的真實想法，但通常來說，處女座內心都會有一定「命定之人」。她說明，宿命之人對處女座來說，既是又愛又恨，且難以放下、釋懷，仍對對方感到掛懷。因此，她建議處女座者可以嘗試回頭聯絡前任，或許能有正面發展的可能。
同場加映：愛情｜表面sweet爆但其實暗藏分手徵兆 3個跡象暗示感情岌岌可危（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+12
第一名為金牛座。
唐綺陽指出，金牛座近期業力有顯著提升，在許多事情上都會有奇異的發展。同理也可以放在舊愛這環，如果有與前任重新連繫的機會，且過去並沒有好好處理該段感情，此次重遇則可盡力圓滿，再加深2人的認識、契合度，則有可能會有不錯的結果。
絕不能招惹的3大星座女 火爆白羊有仇必報 玉石俱焚也在所不惜心測｜停滯在友達以上戀人未滿？測測看你們有多大機會能成為情侶他真的是妳命中注定的婚姻伴侶嗎？說「我願意」之前先做這8件事12星座｜激嬲男友點做好？ 氹巨蟹要啱時間 對付人馬竟要惡過佢金剛、小嫻直播落淚宣布分手 金剛：我們分開了，但我們還是很好
延伸閱讀：
金剛曾和「F杯女神談及婚嫁」！交往3年「又曖昧港版瑤瑤」 和小嫻都因1關鍵鬧分手
【本文獲「中天快點TV」授權轉載。】