分手後一分鐘便有後悔聲音？下半年最易愛火重燃的星座排行前3位

韓團男星具俊曄先前以20年前的手機號碼，重新與女星大S搭上線，舊時愛火重燃，羨煞不少粉絲。而2022年目前即將進入下半場，在台灣有「國師」稱號的星座專家唐綺陽也在節目中公布「愛火重燃」的星座排行，列出前3名供民眾參考。



舊愛還是最美…唐綺陽列出下半年「愛火重燃」的星座排行前三名（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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第三名是天秤座。

唐綺陽指出，該星座者近期在公開場合表現極佳，也可能因此成為交際圈的紅人。此時，舊愛也會在這段時間再次發現你的優點、好的地方，回頭來找尋你，探究有無重來可能。但她也直言，被找到時不妨思考後再做決定，不一定要全盤接受，不過讚美之詞倒是可以放心接收。

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第二名是處女座。

唐綺陽表示，雖然難以得知處女座內心的真實想法，但通常來說，處女座內心都會有一定「命定之人」。她說明，宿命之人對處女座來說，既是又愛又恨，且難以放下、釋懷，仍對對方感到掛懷。因此，她建議處女座者可以嘗試回頭聯絡前任，或許能有正面發展的可能。

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第一名為金牛座。

唐綺陽指出，金牛座近期業力有顯著提升，在許多事情上都會有奇異的發展。同理也可以放在舊愛這環，如果有與前任重新連繫的機會，且過去並沒有好好處理該段感情，此次重遇則可盡力圓滿，再加深2人的認識、契合度，則有可能會有不錯的結果。

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