戀愛心事台｜你會娶我嗎？問這禁忌問題前　先搞清楚對方是否認真

交往一陣子、甚至剛確認關係的情侶，有些人會想要知道對方到底有沒有走入婚姻的意思，尤其是女生佔大宗，因此「你會娶我嗎？」這句話就單刀直入的在某個時刻蹦出來了。有些得到了滿意的肯定答案、有些當下變得很尷尬、有些感覺被敷衍而更擔憂，有些則因為答案不滿意而大吵了一架。



那麼如果不能問這樣的問題，要「 怎麼知道對方是不是認真的 」？

前陣子和幾個新認識的年輕朋友（未滿30歲）討論到這個有趣又嚴肅的對話。

女生說：「我們問這個問題只是想知道你當下是不是認真的啊～ 男生就說『會』就好了啊，如果回答不出來，是不是代表你們是玩玩的？」

男生說：「我真的完全不知道怎麼回答，我當下就真的沒有想結婚啊，如果承諾了又做不到不是很糟糕嗎？可是如果老實說，對方又會生氣…」

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他們想問問看我的意見，男女兩方到底該怎麼做比較好？

我說，首先女生不該問這個問題，男女雙方的關係定義不是嫁娶，而是「結婚」，嫁娶總是讓人有種地位高地的差別，女生好像是要等著對方「娶」的概念，沒有主動權。

再來，當女生用半逼迫的狀況要求對方給答案時，自己就先陷入了不對等的位置，因為想聽到的答案是「yes」，對方如果心口如一回答肯定，那當然最好。那如果不是，你該分手嗎？分不了的話不就委屈自己？如果答案模糊不清，你該怎麼面對呢？

普遍情況及生物自然發展中，女性通常都是那個比較想結婚、比較想要確認關係、比較想要承諾的那一方（當然不是所有人），以德州撲克的邏輯來說，當你已經 All in，然後你還自己秀出牌很爛，你不知道他的底牌，他就佔了上風。

這樣說並不代表感情是一場賽局，前提是你必須切分「愛」、「穩定且長期的關係」、「婚姻」是三件事

1. 很愛不代表可以在一起很久

2. 在一起很久不一定可以走入婚姻

3. 想要結婚的對象不一定是很愛、或在一起的那個

原因是穩定關係需要經營維持、需要兩方相處融洽，而婚姻要考量的事情更多，除了法律上的關係、經濟上的責任、還有雙方家庭是否和睦、未來的健康照護…等等等等。

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所以回歸到一開始的問題，這個問題不該用來測試男生是否認真或愛不愛你，對方有沒有愛你、或有沒有把這段關係視為長期關係，你應該不用問就要能知道，例如：

1. 對方有沒有跟你討論近期的未來（不一定是婚姻，可能是職涯規劃、搬家、旅行等等）

2. 你是否認識對方的家人朋友同事

3. 你們在生活中有足夠的互動（價值觀交流、一起的活動、約會時間、分享）

有些時候，其實自己都知道對方是不是認真的，只是不願意面對而已。

但若你期待的是婚姻，那你應該要去理解的是：

1. 對方是否想要人生中有「婚姻」這件事

2. 若對方還沒想好，你自己的停損點是什麼時候？或需不需要停損點？

3. 讓他知道你的想法，但如果到什麼時候他還無法釐清，你就會有其他的考量。

以我自己為例，我是希望與老爺經營長期關係，最終能走入婚姻，但這個時間點不用在最近，婚姻的目的是一些法律上的考量，會認為有明定的法律責任和義務，對彼此更有保障，在生活中也會得到一些方便。這的問題的問法，不是要對方娶，而是確認對方的價值觀也是在同一條線上，希望有婚姻嗎？對婚姻的期待是什麼？對伴侶的期待是什麼？

最後，我希望女生在了解對方之前，也要真的很認真的思考過：你是想跟這個人結婚，還是想結婚；你是想要婚禮，還是婚姻。



【本文獲「正向戀愛學」授權轉載。】