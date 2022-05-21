想伴侶愛你多一些？朝夕相對是大忌　自製「小別」的7大感情昇華

常常交往時間一長了，見面就變成「只有兩個人的世界」，在同一個空間各做各的事。如何避免這樣的狀況發生呢？其實就是要學會適時的分割兩個人的空間和時間......



「小別勝新婚」意思是指自己相愛的人分開一段時間，重逢後你們那一刻的感情，會比新婚的感覺還要好！和距離產生美的含義有幾分相似。一般夫妻之間新鮮感為三年左右，七年為一個轉折點，小別勝新婚，大別在生理上可能是個檻。與人相處久了會視覺疲勞和聽覺疲勞，人都有喜新厭舊的毛病，只是有些人體現於外，有些人則體現於內。但是往往責任的重要會壓制於喜新厭舊的心理。

有段話說：「朋友就算再好，總會有一段時間互不理睬互不關心。不是因為厭煩了，也不是喜新厭舊，只是因為大家都忙於生計。」在愛情裡，這個道理也是適用的！下面這七個原因也許能夠讓你更有動力在一段關係之中找回屬於自己與彼此的空間。

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一、他真的會想念你呢！

所謂「小別勝新婚」，當另一半不在你眼前的時候，你會有機會去做自己想做的事情，同樣也會給彼此一個安靜的時間與機會去發現原來自己會多麼想念你，對於戀情的增溫是一個好幫手。當感情深厚的伴侶短暫的分開再到一起就好比新婚之夜的感覺一般，那種新鮮度和思念的感情會一迸而發，更加纏綿，這個時候的幸福勝過新婚之夜！所以，在某種程度上，這句話也表現出伴侶重逢，互相之間慾望和想念得到宣洩的快樂！

二、彼此都會更加開心

雖然交往了但也不能完全限制對方的一舉一動，兩人彼此都難免會有一定要到場的局，舉凡從朋友結婚的單身派對，或是老同學夜唱就放手盡情讓他去！通常一位合格的另一半就算不用你叮嚀也會自動自發地報備的。藉由這個機會也能看出對方是否是一個適合長跑型的穩定對象。讓他好好去歡聚一下吧！就連狗也需要偶爾放開牽繩的不是嗎？

三、你自己也會變得更迷人有趣

就像是同樣一種食物不管再怎麼喜歡，如果天天吃也會吃膩一樣。如果兩個人一天到晚都在一起的話，你和他都會對彼此及自己失去興趣，在關係之中保有一點空間及距離，你會發現你們兩人不管經過多久，在對方眼中都一樣閃閃發光。趁這個機會多成長，讓不同的「自己」展現在最愛的他的眼前吧~

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四、說實在的，你們會有更多話題可以聊欸

大眼瞪小眼，膩了嗎？告訴對方彼此不在的時候你都做了什麼，經歷了什麼事情，有什麼情緒可以分享，這會讓你們有更多話題可以聊。如果是每分每秒都在一起的話，對方都知道你做了什麼說了什麼，要從中找到話題來聊相對困難許多。有些人，兩個人感情很好。出差後，兩個互相牽掛，互相擔心，對方吃的怎麼樣，睡的怎麼樣？有的浪漫的，在外面又帶回來禮物，那真的是錦上添花。真的是會互相盼著快點見面的。這種情況能體會到小別勝新婚。

五、你會有自己的私人獨享高級時光

留點時間給自己，不再應付他、不再關注他，把焦點回歸自身，好好體悟內心的需求與反芻。當他不在的時候，不要只是等著他什麼時候回來，而是自己泡個澡、到外面小旅行、吃吃美食、睡到自然醒，也可以跟你的好友們見見面！戀愛不在於朝朝暮暮，小別勝新婚的好處尤見於雙方吵架後，短暫分離不但使雙方都有時間冷靜思考、反省，且可以增加彼此間在處理這段感情上的理智度。

六、在一起的美好時光會變得更加有意義

就像是遠距離情侶們見面時總是特別珍惜共同時光一樣，如果你們都能在各自的生活之中照顧好自己，並且也有共同的生活時間或是交集，你們會更加珍惜能夠看到彼此的時間。這樣適當的距離與空白，會讓你在每一次見面時更強烈的感受到愛這件事。有一個很重要的要素，是小別勝新婚能持久帶來感情遞進和愛情能夠長久的關鍵，這就是承諾，是一個人想要對另一個人負責，是兩個情侶、夫妻之間彼此的擔待與責任。

七、終極意義：這實際上是對愛情的一種考驗啦~

如果說你放手的給對方許多空間，對方也會因為在乎你與你的感受不會消失太久，如果他只是任意地隨著自己高興消失多久就消失多久，毫不尊重你的感受，那麼他也沒有你以為的在乎你，你大可不用對於這樣的人太過上心。是你的終究是你的，那些錯的人就不如趁早放手。只有當你願意為對方放棄整片森林，無論遇到什麼樣的艱難困苦，兩個人都願意攜手並進，小別之下產生的勝新婚的感覺才是真實而彌久的。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】