妳或對方的感情是喜歡還是真愛？10個重點清楚分辨　別將痴心錯付

喜歡很簡單，也許因為對方的一句話或者一個表情就可以喜歡，可是愛並不是，愛是需要在接觸的過程中包容與理解......



有人說，「喜歡是盪秋千，可以自得其樂，無須別人的回應；愛是翹翹板，需要一個人坐在對面與你互動，貼近你內心的感覺。」也有人說，「喜歡就像白開水，淡淡的，陽光可以透過。喜歡是相愛的基礎和起步，沒有太多強制或壓迫的成分。愛則如咖啡，在白開水的基礎上加進了咖啡粉。愛，是把他融入自己的生活，融入自己的骨血，把他看成是自己不可或缺的一部分。就像結婚儀式上，新郎新娘永遠不會說我喜歡你，而是我愛你。」

喜歡是什麼，愛又是什麼？感情是一種很奇妙的情緒，有時候錯把喜歡當成是愛？或是你早就深深愛上對方，但卻以為這只是比平常多一點的喜歡而已，如果你沒辦法搞懂自己的感覺，不如看看國外網站【allwomenstalk】分享的10點，告訴你喜歡和愛的差別喲。

如何分別喜歡與愛？看看以下10點就知道了！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 你不在乎對方的缺點

喜歡上一個人的時候，你可能會因為感情而變得盲目，但是仍然感覺得到對方有許多缺點，不過真正愛上後，你開始看見那些缺點，可是你再也不在乎他們。前提是對方並不是完美到沒缺點可以挑剔，而是他的缺點「剛好」你都不在意！你接受了別人沒辦法接受的缺點，但又同時得到你想要的，你們就是天生一對！

2. 你願意為對方做任何事

考慮為愛做任何事，實際上做這件事是在失去自我和保持自我身份之間的一條線。同樣，這也取決於「任何事」到底是什麼，但在任何關係中，你都必須保留一部分自我。真正厲害的愛情，就是你是堅信此刻陪伴在身邊的這個人。當你真正愛一個人的時候，你真的有動力做任何事，你會盡自己所能地為對方做到一切，不管他需要或不需要。

3. 你會開始思考「永遠」這回事

愛，是他的未來藍圖裡有你；愛，是你們正規劃著有彼此的未來。與其坐在原地思考自己到底怕什麼，不如多走幾步去發現、去領悟；我們都知道喜歡一個人有時候只是一陣子的事情，當感覺消退清醒過後就沒有後續。愛上一個人的時候你卻會開始思考和對方一起走到最後，踏入婚姻一輩子在一起這個想法彷彿變得可行。

4. 對方是你唯一想要的一個人

當我們愛上一個人的時候，那個人就會佔滿我們的大腦。對方成為了我們每天每夜關注的唯一的事情。對方對自己是如此重要，甚至連自己的生命都無法超越——你可以同時喜歡很多人，因為那些人讓你感到快樂、滿足。但是真正的愛情一次只能給予一個人，即使它帶給你的除了幸福之外還有悲傷。

5. 你想要為了對方成為更好的人

如果一段關係並不會讓你的生活變得更好、不會讓你變得更出色、笑起來更開朗，甚至你身邊的朋友都不會為你開心、為你祝福，那麼這一段關係一定不是可以長久的。要找一個能夠讓妳變的更好、可以成長的人，妳因為跟他在一起之後，生活變得更豐富、得到更多成長，交到更多好朋友，學到了更多以前沒有的興趣，培養了自己更多專長。他是一個會鼓勵你、讚美你，給妳支持和力量的人，那麼，這才是一個「對」的人。

6. 你願意把對方放在自己之前

所謂有意義的愛情就是，在愛著的時候，我們能感受到前所未有的能力，比任何時刻都更美好。如果當你在愛著一段關係的時候，彼此能夠時時刻刻感到幸福，能夠不時想著自己怎麼這麼幸運可以遇到對方，這就是最美好的狀態。但是，人性中總是存在著自私的部分，當你願意把對方放在自己之前考慮時，你一定是深深的愛上對方了。

7. 這份感情是無條件的

世界上最浪漫的一句情話是這樣說的：「我愛你，僅僅因為你是你。」因此我們要做的是學著去愛一個人的本質，也去尋找愛著自己本質的那個人。無條件的愛讓我們認識到成長環境、生命經歷以及行為秉性對個人造成的影響，進而接納彼此的不同。也是這個意義上，無條件的愛讓我們變得更成熟。愛一個人的時候你會願意為對方付出而不求回報，就算對方不知道或是不能做出什麼回應，你也不會因此覺得要少對他好一點。

8. 不用透過性行為也一樣令你快樂

親密關係很重要，然而親密關係並非僅指魚水之歡。所有伴侶都可以發展一種除了性愛之外的親密交流、接觸，成為生活裡的情趣及默契。有時候喜歡一個人你也會喜歡和對方牽牽手、擁抱、親吻等，因為這樣的親密接觸能讓你覺得滿足和快樂，但是愛一個人的時候，對方僅僅是存在在你身邊就能夠讓你感到快樂。

9. 你不會對對方感到厭煩

情人在一久了，相處模式會轉為平淡這是正常的。誰在你最難過時想跟他／她講話？誰讓你講3~4個小時話都不會厭煩？用心感受，愛，才有機會停留。我們常常經過幸福，只是沒有停靠。喜歡一個人的時候你也許不會希望他佔有你生活的全部時間，當你真正愛上一個人的時候，彷彿一天24小時都不夠用，你每天都想要更了解眼前這個人卻不會感到厭煩。

10. 在他身邊，你感到「完整」

真正厲害的愛情，就是你明明知道這世界上還有一萬九千九百九十九個可能適合當你人生伴侶的人，但你還是堅信此刻陪伴在你身邊的這個人，就是唯一能和你創造最好的愛的人。你心甘情願地接納對方的瑕疵和傷痕，並始終將他(她)視為上帝給予你生命的恩賜，對你們的相識始終充滿感恩。看著你喜歡的對象，你會覺得害羞、喜悅，但有時候看著自己愛的人，你更容易體會到平靜、完整這種滿足的情緒。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】