他真的是妳命中注定的婚姻伴侶嗎？說「我願意」之前先做這8件事

如何確認對方是命中注定的另一半？據說一個人遇上真愛的機率是28萬分之一，或許你今天出門就碰上了他，又或許幾十年後才能遇見那個命中注定的那個對的他......



很多人都很寂寞，大多數的人，都渴望在汲汲營營的人生中，能夠尋覓到知心的另一半，享受著甜美愛情的滋養。但是要在茫茫人海裡找到與自己一拍即合的靈魂伴侶，何其困難？相信很多人都有不理想、甚至到達「慘烈」程度的戀愛經驗。「是我條件不夠好嗎？」「我沒有看人的眼光嗎？」「我是不是不值得被愛？」不知不覺，千百個疑問在心中油然而生。

來看看國外媒體網站Bustle整理出在決定結婚前都應該先做的事，有時候經過真正共同相處，才會發現原來心愛那個他很多地方和自己想像的不一樣！

立即用這8件事測試他是否你命中注定的婚姻伴侶！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 記得問對方重要的問題

請記得，在步入婚姻前你必須先深入了一個人的內外在，但有些東西平常不會說到很可能事後卻會成為問題，所以試著在結婚前將你覺得重要的事情都提出來討論，好比金錢習慣、家庭狀況等等，這麼做不僅能幫助你們更了解彼此，也能增加連結與信任喲。

2. 了解你最愛的他在爭執時會有什麼樣的表現

透過吵架與爭執去了解另一半的理性程度、思考模式、以及溝通方法，相當能幫助你們了解未來在遇見歧見時是否也能用更輕鬆、幽默的方式解決。遇到衝突，別害怕吵架，這表示你們願意去找到達成共識的辦法而非選擇性忽略問題呢。

3. 與愛人共享同一個空間

每個人都可以很自在的獨處，所以和另一個人分享空間其實沒有想像中那麼容易，共同生活過你們才能了解是否受的了彼此的個人習慣。

4. 在財務金錢上必須達成共識

如果你的另一半不懂得管理金錢，總是一個月還沒過完就把錢花光了，那很肯定這會是你們必須先拿出來討論的事。步入婚姻後會有很多共同開銷，當然也會需要儲蓄，試著做出適合你們的金錢計畫會讓未來的一切更順利。

5. 試著提醒彼此該做的事、一起分擔義務

請這樣試試看：試著將兩人該做的事清楚分配，無論是家事、旅行計畫都行，如果對方不小心忘了那就溫柔的提醒他。在結婚前了解彼此是否能在這些事上達成平衡，畢竟你一定也不想跟個懶惰、什麼事都不做的另一半生活一輩子吧。

6. 行有餘力就共同下廚做飯吧

先不論廚藝的好壞，有什麼比戀人親手為自己燒一桌菜更讓人來得感動呢？從雙方一起到超市親選食材、花上時間處理備料，最後熱騰騰端上桌一起享受美食佳餚，這整個過程就是伴侶之間最甜蜜的時光了。一起煮飯是看一對情侶如何共事絕佳的方法，因為烹飪的過程需要相互學習與協調的喔。

7. 雙方旅行也是相當重要的

一起旅行讓你們能學習協調、共同計劃事務，還能迫使你們走出舒適圈，也因為過程中會使你們展露出最疲倦、骯髒、痛苦的模樣，讓你們學會去愛對方最糟的一面喲。

8. 一起制定共同的目標是必須的

請記得，現在「不合」以及「沒有共同的願景、目標」不代表以後不會有，所以只是判斷「若是依照目前的狀態繼續走下去」的話是否會分開——想確定這段感情有個共同的方向，你們可以先試著一起制定人生的BucketList，了解彼此渴望的未來與夢想是否具有一致性，又能做出哪些協調。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】