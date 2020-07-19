TVB深夜重播《九五至尊》深受歡迎，仙氣十足的吳美珩（飾演Rachel）原來在拍攝期間，一直隱瞞與百億富豪秘婚的事！1996年國際華裔小姐競選中，吳美珩奪亞軍入行，憑古典氣質而被稱為吳美人，演藝事業慢慢登上高峰，更加成為當家花旦。正當她紅極一時，她卻突然放棄上位的機會，宣布懷孕，至今告別了娛樂圈13年！事業與家庭，對於女人而言都是重要，但是兒女出現後，一切都來不及！

《九五至尊》重播，參演其中的吳美珩都已離開TVB，告別娛樂圈13年。(《九五至尊》劇照)

吳美珩隱婚多年 直到懷孕才公開已婚並息影

48歲的吳美珩入行以來低調處理自己私生活，很少負面新聞，踏踏實實地演好角色。吳美珩與百億富豪王華麟拍拖多年，在2001年二人結婚修成正果，在台中君悅酒店席開60圍。婚後的吳美珩希望與世無爭，只盼婚事不影響香港的娛樂事業，與老公有了共識不公開婚訊，好讓她低調地在TVB如常演出。吳美珩的氣質既是高貴冷傲，更是脫俗！

吳美珩與江華合作的劇集多不勝數，可惜二人在幕前角色，都是走不了最後，不能終情眷屬。(《鳳舞香羅》劇照)

吳美珩後來主演的劇集漸多，2006年吳美珩的演藝事業創下高峰，其中主演的《女人唔易做》，更獲得TVB全年收視冠軍！直到2007年，她拍攝《妙手仁心III》時發現懷孕，決定離開娛樂圈專注家庭，正式對外宣布已婚的事，但卻故作神秘低調，不說出結婚的對象，引起外界猜測。生完愛女Maegan的吳美珩，最後為公司完成劇集《太極》就自此息影。吳美珩成為廿四孝媽咪，做少奶奶相夫教子，2011年她再誕下一名兒子，湊成一個好字！

長輩話一段關係要忍耐，知易行難，兩個人要互相配合，互相體諒和支持對方的工作。如果一段關係建築於金錢上面，根本唔會長久，時間係最好嘅證明。 吳美珩

【點撃看】老公大打出手 曝光闊太身份！

+ 6 + 5 + 4

延伸閱讀：

陳婉衡曾130磅零運動 靠15分鐘馬甲線操練23吋腰 36E身材不變

殺手｜江美儀曾與馬國明拍床戲被嘲老 行山保養因周潤發一個承諾

陳凱琳再懷孕鄭嘉穎放閃 盤點昔日花心男婚後定性緋聞絕跡？

凍齡仙女 拒絕復出？

吳美珩離開幕前多年，又沒有Instagram用戶，極少分享自己的生活。直至上年新年，吳美珩與圈中好友鄭裕玲、宣萱、丘凱敏、顧紀筠及劉曉彤飯聚，一眾女友都hashtag吳美珩，又留言表示：「今次好特別，大家同時發相！Happy New Year! #吳美珩」吳美珩終於憑着合照曝光，引來網民表示「吳美珩又靚又仙氣」、「好想睇吳美珩做戲，細細個睇佢做戲，咁多年都仲係咁靚」相中的吳美珩保養得宜，如同少女凍齡，依然仙氣十足，難怪網民都盼望她復出拍戲。

2019年新年，吳美珩與鄭裕玲、宣萱、丘凱敏、顧紀筠及劉曉彤飯聚，合照一出就引來哄動！（Instagram@do_do_cheng）

吳美珩不只有觀眾緣，更具備專業演技，在過去演藝生涯有多部經典劇集，所以一直都有監製游說吳美珩復出，其中金牌監製李添勝更加親自為吳美珩度身訂造《呂后傳奇》劇本，有指拍攝時間會盡量遷就以騰出家庭時間，可是吳美珩認真考慮過後，卻沒有答應。今時今日的她不同從前，更着重在家庭方面，一心專注年幼的子女，畢竟拍劇會令時間和精神都會分散，而且復出後的知名度提升可能會影響子女的環境，可以理解為何她會不為所動。

【點撃看】經典劇集 古裝最美？

+ 24 + 23 + 22

闊太不可以是廿四孝母親？

原來吳美珩的闊太生活與平常人的生活相似，十分貼地！她會一個人逛超市，為家人準備晚餐。她外出時為免過於招搖，不會刻意穿戴鑽飾，成為闊太中的清流。她亦會接送子女上學下課。一次她被傳媒拍到陪伴兒子出席學校參加活動，望見兒子有趣的打扮，興奮的拿出手機為兒子拍照，期間有其他的家長要求她一同合照，毫無架子的她來者不拒，十分親切友善。當兒子大汗淋漓，她一臉關愛的伸出手抹去兒子的汗，又撥好他的頭髮，完全展現了一位慈母的形象。

網民曾指吳美珩（48歲）【右圖】與太妍（31歲）【左圖】的樣子相似，特別是臉型、內雙眼皮及眼型，2位大美人都有相同的氣質。比較之下，你覺得似嗎？（Instagram@taeyeon_ss/《人間蒸發》劇照）

吳美珩放棄娛樂事業，或許會引來很多人的可惜，不過她只是想將時間精神都專注在家人的身上，就是想目睹子女一天一天的成長，負上母親的責任，打理好家庭上的大小事務。如今吳美珩與兩個兒女關係密切，他們都在父母陪伴之下健康的成長，現時大女13歲、兒子9歲，一家四口幸福美滿。為人踏實的吳美珩成為幸福太太後，從沒有炫富，反之保持低調的處事方式，以像平凡簡單的家庭一樣。

吳美珩與老公百億富豪王華麟，在婚後的生活過得幸福美滿。(《人間蒸發》劇照)

延伸閱讀：

容祖兒40歲生日蔡卓妍送驚喜 浪漫心思如男友 完美閨密的6大特質

陳自瑤21吋纖腰凍齡秘訣公開 《四葉草》成員回顧 誰是最美人妻 ?

何鴻燊四太神秘子何猷邦待遇與5兄弟大不同！哪位成就最似賭王？