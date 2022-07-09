12生肖與甚麼性格的人相沖、相剋？屬豬者相睇要避開滿口規條之人

戀愛和婚姻都是人生中的大事，找一個什麼樣的對象，很大程度決定了你未來會過什麼樣的生活，甚至能影響你未來會成為一個什麼人。所以，對於找對像這種事，每個人都需要慎之又慎。不僅要朝著自己的理想方向找，還要注意避開不適合的類型，才能讓感情往正面方向發展。



每個人找對象的方法都不同，有的人會通過網絡找對象，有的人會在各種社交場合找對象，有的人在自己的同學、同事中尋找對象，有的人會通過相親的方式找對象......但是，不管是通過什麼方式，最重要的是擦亮眼睛，帶眼識人，千萬不要把自己的感情託付給一個不合適的人。

一個人會找什麼樣的戀愛對象，往往取決於自己是一個什麼樣的人。十二生肖性格各異，找對象的標準和條件也不同。下面我們一起看看，12生肖找對象要避開哪種人。

茫茫人海中，十二生肖搵對象絕對要避開哪種人？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 21

屬鼠人

屬鼠人聰明伶俐，心細如發，是一個十分注重細節的生肖。他們對生活的態度就是不管大事小事都要認真對待，注重細節才能掌控全局。因此，屬鼠人不適合找一個神經大條的對象，否則不僅無法給他們提供助力，還有可能會拖他們的後腿。在日常生活中，屬鼠人也會看不慣對方的行事作風，需要不斷為對方善後。

屬牛人

屬牛人是一個追求上進的人，時時刻刻都在督促自己進步，不願落於人後，討厭被人看扁的感覺。只是，屬牛人習慣默默努力，在事情未做成之前不喜歡滿世界宣揚，會盡可能讓更少的人知道，等積蓄了足夠的能力，有了一定的成績之後再一鳴驚人。因此，屬牛人不太適合和高調的異性在一起，找對像一定要避開喜歡炫耀的異性類型。

屬虎人

屬虎人個性張揚，善於表現自己，不管走到哪裡，都會默默攢勁，超越他人。他們非常注重事業發展，不會把感情當成生活的一切。因此，屬虎人並不適合跟一個太佛系的異性在一起，說白點就是甘於平凡，不求上進的類型。屬虎男和這類人無法保持相同的步調，處事方式大相徑庭，生活中會矛盾重重。

屬兔人

屬兔人溫和善良，習慣用正面思想揣度他人，不願將別人往壞處想。屬兔人的善意，往往能讓他們收穫一大波人緣。他們善於看到他人的優點，對各種性格、各種職業的人都一視同仁。因此，屬兔人不適合跟一個胡攪蠻纏，自以為是的人在一起，這種對像不僅會把屬兔人建立的好人緣破壞，還會在氣勢上壓制屬兔人，讓屬兔人過得十分壓抑。

相關文章：脫單｜征服12星座男的愛情攻略 攻陷爛玩人馬先要打入他的朋友圈（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 20

屬龍人

屬龍人是一個風風火火的人，執行能力非常強，不管是生活還是工作節奏都非常快，身邊的人稍有不慎便會跟不上他們的步調。因此，屬龍人找對象時需要避開拖延症嚴重的人，這樣的人不僅不能和屬龍人共進退，還會嚴重拖延屬龍人的腳步，甚至讓屬龍人被迫改變自己的生活方式，最後的結果就是互相折磨，兩敗俱傷。

屬蛇人

屬蛇人是一個十分小心、謹慎的生肖，一般不會輕易暴露自己的真實想法，害怕受到傷害、背叛，更討厭被人欺騙。正因如此，屬蛇人在愛情中才會格外注重真心二字。他們最在意的不是對方的外表，更不是對方的條件，而是對方對自己的心意。所以，屬蛇人找對象，一定要避開心機深沉、弄虛作假的類型。

屬馬人

屬馬人雖然看似玩世不恭，其實很會規劃自己的未來，走出的每一步都十分踏實。此外，屬馬人還有很強的抗挫能力，一般的挫折不僅打不倒他，還會讓他更強。所以，屬馬人找對象需要避開的就是不願行動，還抱怨連連的人。和負能量的人在一起，不僅會拖累屬馬人的步伐，還會嚴重消磨屬馬人的意志。

屬羊人

屬羊人性格踏實，喜歡安穩。他們不需要另一半跟自己規劃多麼宏遠偉大的未來，只希望對方能陪自己平平淡淡地走好每一步，過好每一天的生活。所以，屬羊人找對象需要避開的就是喜歡畫大餅的人，這種人只會給屬羊人希望，卻不會實現自己的諾言，讓屬羊人一次又一次地失望，直到完全對愛情失去期待。

相關文章：心理測驗｜沖涼習慣反映真實戀愛心理 先洗頭代表容易隨波逐流？（點擊放大開始）▼▼▼

+ 5

屬猴人

屬猴人頭腦聰明，做事靈活，是一個善於變通的人。再困難再棘手的問題，屬猴人都會嘗試用不同的方法解決，最後化腐朽為神奇。所以，屬猴人找對象時應該盡可能避免性格過於固執、堅持己見的人。如果屬猴人和這類人在一起，兩個人遇到任何事都會爆發巨大的分歧，無法讓事情得到解決的同時還分裂了感情。

屬雞人

屬雞人性格直來直去，喜歡有話直說，從不拐彎抹角，也不喜歡花心思去揣測他人的心意。雖然屬雞人說話做事不會轉彎，但這也意味著他們行事光明磊落，有一說一。因此，屬雞人找對象時應該避免虛偽、善變的人，這種人不僅讓屬雞人相處起來身心疲憊，而且還可能會破壞屬雞人正直清明的形象。

屬狗人

屬狗人對這個世界有清晰的認知，對自己的生活有明智的選擇。他們會遵循這個世界的所有規則，也會在這套規則中尋找到讓自己如魚得水的生活方式。在感情方面，屬狗人有貪圖安穩，害怕意外的傾向。因此，屬狗人找對象時，最好能避開熱愛自由、漂泊無定的對象，這樣的對像很難帶給屬狗人安全感，還會讓他們對未來產生焦慮。

屬豬人

屬豬人性格隨和，喜歡享受，不會對自己設定太多的限制，喜歡隨心所欲地生活。在感情方面，屬豬人也抱著隨緣的態度，不刻意，不強求。所以，屬豬人和條條框框太多的人相處不來，和這樣的人在一起，屬豬人會渾身不自在。在戀愛方面，屬豬人最需要避開的就是思維刻板、處事迂腐的對象。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】